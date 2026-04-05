ETV Bharat / state

अवैध कफ सिरप केस: मास्टरमाइंड शुभम 'भगोड़ा' घोषित; कानपुर में एक और गिरफ्तारी

वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि इसके आगे मुकदमे में चार्जशीट लगाई जाएगी.

मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल 'भगोड़ा' घोषित.
मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल 'भगोड़ा' घोषित. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 6:59 AM IST

|

Updated : April 5, 2026 at 11:54 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी/कानपुर: अवैध कफ सिरप तस्करी के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है. आदेश के बाद भी आरोपी गिरफ्तार या सरेंडर नहीं होता तो उसकी संपत्तियां कुर्क होंगी. वहीं, कानपुर में कफ सिरप तस्करी गिरोह के 25 हजार के इनामिया CA शिवम अग्रवाल को गिरफ्तार किया है.

वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि इसके आगे की रणनीति मुकदमे में चार्जशीट लगाकर कफ सीरप तस्करों को कोर्ट से सजा दिलाने की होगी. पुलिस कमिश्नरेट प्रशासन दुबई में छिपे सरगना का प्रत्यर्पण कराने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस पहले से जारी करवाने की कोशिशें में भी जुटा हुआ है.

15 नवंबर 2025 को औषधि निरीक्षक जुनाब अली ने वाराणसी के प्रह्लादघाट मोहल्ला कायस्थान निवासी शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला प्रसाद समेत 28 लोगों के खिलाफ कफ सिरप के गैर चिकित्सकीय उपयोग के लिए NDPS एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था.

विवेचना के दौरान नाम प्रकाश में आने पर पुलिस शुभम के पिता भोलानाथ जायसवाल समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. दुबई में छिपे शुभम जायसवाल को पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई है.

शुभम के खिलाफ गैर जमानती वारंट, कुर्की पूर्व की उद्घोषणा, अदालत के आदेश पर उपस्थित न होकर अवहेलना करने का केस पहले से दर्ज है. इनमें चार्जशीट लगने के बाद शनिवार को कोर्ट से शुभम जायसवाल को भगोड़ा घोषित कर दिया.

ACP विजय प्रताप सिंह ने बताया कि शुभम के 5 नवंबर को दुबई भागने की ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की रिपोर्ट यह दर्शाने के लिए पर्याप्त रही कि उसे भगोड़ा घोषित किया जाना उचित होगा.

कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया है. पुलिस ने कोर्ट के आदेश के क्रम में उद्घोषणा पत्र शुभम के निवास स्थल और कोर्ट में चस्पा किया है.

करीबियों पर भी कसा शिकंजा: अवैध कफ सिरप तस्करी मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल को भगोड़ा घोषित किए जाने के साथ ही उसके करीबियों पर नकेल कसी जा रही है. कोर्ट ने शनिवार को आरोपी विकास सिंह नरवे, प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू और प्रतीक कुमार गुजराती की 22 करोड़ 28 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने तीनों आरोपियों की आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्तियों के जब्तीकरण के संबंध में नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने 18 अप्रैल को पेशी का भी आदेश दिया है.

ACP कोतवाली विजय प्रताप सिंह ने बताया कि कोतवाली पुलिस और SIT की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी. आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र के नरवे के मूल निवासी विकास सिंह की जौनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के तरुण मित्र रोड, वाजिदपुर में 39.46 लाख रुपए की चल-अचल संपत्ति चिह्नित की गई है. इसमें 10 लाख रुपए की जमीन, 25 लाख रुपये की गाड़ी, 4 लाख रुपए की छोटी कार और बैंक खाते में 27 हजार रुपए फ्रीज हैं.

कानपुर में गिरफ्तारी की जानकारी देते पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल.
कानपुर में गिरफ्तारी की जानकारी देते पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल. (Photo Credit: ETV Bharat)

कानपुर में 25 हजार का इनामी गिरफ्तार: पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि कफ सिरफ तस्करी मामले में कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं. इनमें 11 आरोपी वांछित हैं. शिवम अग्रवाल की गिरफ्तारी इस कड़ी में छठीं गिरफ्तारी है. कमिश्नर ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ड्रग इंस्पेक्टर ने जब FIR दर्ज कराई थी, तब केवल 26 लाख बोतलों की हेराफेरी की आशंका थी.

पुलिस ने गहराई से जांच की तो आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 12 लाख बोतलों तक जा पहुंचा है. पूछताछ में शिवम ने स्वीकार किया कि वह दो कंपनियां चलाता था. एक मेडिसीना हेल्थकेयर और दिल्ली में रजिस्टर्ड नॉक्स फार्मास्यूटिकल.

उसे नशीली सिरप की सप्लाई मुख्य रूप से दो जगहों से होती थी. पहली, हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित विंग्स बायोटेक जहां से गिरोह के पास 76 लाख बोतलें आईं. दूसरी, पानीपत हरियाणा की लैब्रोट फार्मास्यूटिकल.

यह लोग श्रीराम मेडिकल एजेंसी जैसी फर्जी फर्में बनाकर नकली बिलों के जरिए माल खपाते थे. पुलिस ने इस गिरोह की अब तक 8 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज कर दी है. इस मामले की सुनवाई वर्तमान में सफेमा ट्रिब्यूनल में चल रही है, जहां पुलिस द्वारा अटैच की गई प्रॉपर्टी को लेकर ऑनलाइन कार्यवाही जारी है.

पुलिस का अनुमान है कि इस पूरे नेटवर्क का अवैध कारोबार लगभग 100 करोड़ रुपये का है. अब तक की जांच में करीब 42 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन-देन का पता चल चुका है. शिवम अग्रवाल पिछले 5 महीने से फरार चल रहा था.

उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था. वह दिल्ली, गुरुग्राम, राजस्थान और प्रयागराज में ठिकाने बदल रहा था. पुलिस से बचने के लिए उसने अपना iPhone रास्ते में फेंक दिया था. पुलिस की टीमें लगातार उसे ट्रैक कर रही थीं. आखिरकार उसे धर दबोचा गया.

इस मामले में पुलिस ने अब तक विनोद अग्रवाल, प्रभात खरे और सुमित केसवानी सहित 6 लोगों को जेल भेजा है. वेदप्रकाश शिवहरे, अनमोल गुप्ता और विकास तिवारी जैसे 5 आरोपी अभी फरार हैं.

यह भी पढ़ें: कोडिन कफ सिरप रैकेट; मास्टरमाइंड शुभम कोर्ट में नहीं हुआ पेश, अब भगोड़ा घोषित होगा

यह भी पढ़ें: एक कोर्ट में बीमारी का बहाना, दूसरे में हाजिर...हाईकोर्ट ने वकील पर लगाया 20 हजार रुपये का हर्जाना

Last Updated : April 5, 2026 at 11:54 AM IST

TAGGED:

VARANASI SHUBHAM JAISWAL CASE
ILLEGAL COUGH SYRUP CASE UPDATES
SHUBHAM JAISWAL DECLARED FUGITIVE
COUGH SYRUP CASE SHUBHAM JAISWAL
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.