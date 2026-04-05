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अवैध कफ सिरप केस: मास्टरमाइंड शुभम 'भगोड़ा' घोषित; कानपुर में एक और गिरफ्तारी

वाराणसी/कानपुर: अवैध कफ सिरप तस्करी के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है. आदेश के बाद भी आरोपी गिरफ्तार या सरेंडर नहीं होता तो उसकी संपत्तियां कुर्क होंगी. वहीं, कानपुर में कफ सिरप तस्करी गिरोह के 25 हजार के इनामिया CA शिवम अग्रवाल को गिरफ्तार किया है.

वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि इसके आगे की रणनीति मुकदमे में चार्जशीट लगाकर कफ सीरप तस्करों को कोर्ट से सजा दिलाने की होगी. पुलिस कमिश्नरेट प्रशासन दुबई में छिपे सरगना का प्रत्यर्पण कराने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस पहले से जारी करवाने की कोशिशें में भी जुटा हुआ है.

15 नवंबर 2025 को औषधि निरीक्षक जुनाब अली ने वाराणसी के प्रह्लादघाट मोहल्ला कायस्थान निवासी शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला प्रसाद समेत 28 लोगों के खिलाफ कफ सिरप के गैर चिकित्सकीय उपयोग के लिए NDPS एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था.

विवेचना के दौरान नाम प्रकाश में आने पर पुलिस शुभम के पिता भोलानाथ जायसवाल समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. दुबई में छिपे शुभम जायसवाल को पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई है.

शुभम के खिलाफ गैर जमानती वारंट, कुर्की पूर्व की उद्घोषणा, अदालत के आदेश पर उपस्थित न होकर अवहेलना करने का केस पहले से दर्ज है. इनमें चार्जशीट लगने के बाद शनिवार को कोर्ट से शुभम जायसवाल को भगोड़ा घोषित कर दिया.

ACP विजय प्रताप सिंह ने बताया कि शुभम के 5 नवंबर को दुबई भागने की ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की रिपोर्ट यह दर्शाने के लिए पर्याप्त रही कि उसे भगोड़ा घोषित किया जाना उचित होगा.

कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया है. पुलिस ने कोर्ट के आदेश के क्रम में उद्घोषणा पत्र शुभम के निवास स्थल और कोर्ट में चस्पा किया है.

करीबियों पर भी कसा शिकंजा: अवैध कफ सिरप तस्करी मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल को भगोड़ा घोषित किए जाने के साथ ही उसके करीबियों पर नकेल कसी जा रही है. कोर्ट ने शनिवार को आरोपी विकास सिंह नरवे, प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू और प्रतीक कुमार गुजराती की 22 करोड़ 28 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने तीनों आरोपियों की आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्तियों के जब्तीकरण के संबंध में नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने 18 अप्रैल को पेशी का भी आदेश दिया है.

ACP कोतवाली विजय प्रताप सिंह ने बताया कि कोतवाली पुलिस और SIT की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी. आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र के नरवे के मूल निवासी विकास सिंह की जौनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के तरुण मित्र रोड, वाजिदपुर में 39.46 लाख रुपए की चल-अचल संपत्ति चिह्नित की गई है. इसमें 10 लाख रुपए की जमीन, 25 लाख रुपये की गाड़ी, 4 लाख रुपए की छोटी कार और बैंक खाते में 27 हजार रुपए फ्रीज हैं.