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GST विभाग की बड़ी कार्रवाई: ट्रेन से 6 करोड़ रुपये की अवैध तांबे की खेप और एल्युमिनियम सिल्लियां जब्त

करोड़ों के तांबे और एल्युमिनियम पर कब्जा जीएसटी विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों वैगनों में भरे माल को अपने कब्जे में ले लिया.

GST विभाग
GST विभाग (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 13, 2026 at 2:59 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग और रेलवे अधिकारियों ने एक संयुक्त और त्वरित कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध रूप से ले जाए जा रहे माल को पकड़ा है. दिल्ली जीएसटी विभाग ने रेलवे के सहयोग से एक पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी कर करीब 50 टन अवैध तांबा (कॉपर) और दो टन एल्युमिनियम की सिल्लियां (इंगॉट्स) जब्त की हैं. जब्त किए गए तांबे की अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़ रुपये आंकी गई है, जबकि एल्युमिनियम सिल्लियों का मूल्य लगभग 4 लाख रुपये बताया जा रहा है. इस कार्रवाई के बाद से कर चोरी करने वाले कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

दिल्ली जीएसटी विभाग को माल की अवैध ढुलाई को लेकर एक पुख्ता गुप्त सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर विभाग के अधिकारियों ने रेलवे के साथ मिलकर एक विशेष रणनीति बनाई. अधिकारियों ने माल ढोने वाली पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन (संख्या 00629) पर अपनी पैनी नजर रखी. यह ट्रेन कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से चली थी और लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रही थी. विभाग की विशेष टीमों ने इस ट्रेन के मार्ग और गंतव्य पर लगातार निगरानी बनाए रखी.

तीन वैगनों में लदा था बिना कागजात का माल जैसे ही ट्रेन दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत पहुंची, संयुक्त टीम ने तुरंत हरकत में आते हुए ट्रेन के तीन वैगनों की औचक जांच की. जांच के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि वैगनों में लदे सामान के परिवहन के लिए किसी भी तरह के वैध दस्तावेज, ई-वे बिल या टैक्स इनवॉइस (चालान) मौजूद नहीं थे. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने जब माल से संबंधित कागजात मांगे, तो ट्रेन में मौजूद लोग या संचालक कोई भी संतोषजनक दस्तावेज पेश नहीं कर सके. बिना किसी आधिकारिक बिल के इतने बड़े पैमाने पर धातुओं की ढुलाई को स्पष्ट रूप से कर चोरी और अवैध व्यापार का मामला माना जा रहा है.

करोड़ों के तांबे और एल्युमिनियम पर कब्जा जीएसटी विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों वैगनों में भरे माल को अपने कब्जे में ले लिया. जब्त किए गए सामान में मुख्य रूप से लगभग 50 टन तांबा धातु और कॉपर स्क्रैप शामिल है, जिसकी बाजार में मौजूदा कीमत करीब 6 करोड़ रुपये आंकी गई है. इसके अलावा, लगभग दो टन एल्युमिनियम सिल्लियां भी बरामद की गईं, जिनकी कीमत करीब 4 लाख रुपये है. जीएसटी नियमों के तहत होगी आगे की कार्रवाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि बिना दस्तावेजों के इतनी भारी मात्रा में कॉपर और एल्युमिनियम का एक राज्य से दूसरे राज्य में लाया जाना बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के सिंडिकेट की ओर इशारा करता है. फिलहाल, दिल्ली जीएसटी विभाग के अधिकारी जब्त किए गए सामान का विस्तृत मूल्यांकन और वजन कराने में जुटे हुए हैं.

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में जीएसटी अधिनियम के सुसंगत नियमों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह अवैध खेप कर्नाटक से किसके द्वारा भेजी गई थी और दिल्ली में इसे किसे डिलीवर किया जाना था. इस तस्करी और कर चोरी के खेल में शामिल अन्य लोगों की संलिप्तता की भी गहराई से जांच की जा रही है.

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