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आशा देवी मंदिर परिसर में KDA ने ध्वस्त किया अवैध निर्माण; महंत ने किया विरोध, पुलिस तैनात

KDA की कार्रवाई से नाराज होकर महंत ने मंदिर परिसर के सभी मुख्य द्वारों पर ताला लगा दिया.

आशा देवी मंदिर परिसर में KDA ने ध्वस्त किया अवैध निर्माण.
आशा देवी मंदिर परिसर में KDA ने ध्वस्त किया अवैध निर्माण. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 12:20 PM IST

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कानपुर: कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इंद्रा नगर स्थित प्राचीन मां आशा देवी मंदिर परिसर में सोमवार को KDA ने अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में KDA टीम ने मंदिर के महंत आशुतोष गिरी द्वारा बनाए गए आवास और अन्य निर्माण को बुलडोजर से ढहा दिया. कार्रवाई के दौरान मौके पर जमकर विरोध और हंगामा भी हुआ.

ध्वस्तीकरण के दौरान महंत आशुतोष गिरी ने अधिकारियों को भूमि से संबंधित दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है. महंत ने आरोप लगाया कि कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद KDA अधिकारियों ने भूमाफियाओं के दबाव में आकर नियमों की अनदेखी की और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हुए निर्माण को जमींदोज कर दिया.

KDA अधिकारियों के अनुसार, इससे पहले भी इस स्थल से अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन भारी विरोध के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी थी. उस दौरान महंत पर त्रिशूल लेकर अधिकारियों को दौड़ाने का आरोप लगा था, जिसके बाद KDA की शिकायत पर कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.

KDA की कार्रवाई से नाराज होकर महंत आशुतोष गिरी ने मंदिर परिसर के सभी मुख्य द्वारों पर ताला लगा दिया. शाम को जब श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे और मंदिर बंद देखा, तो उन्होंने नाराजगी जताई. महंत द्वारा ताला खोलने से इंकार करने पर आशा देवी मंदिर रामलीला ट्रस्ट के पदाधिकारी राहुल भाटिया और अतुल भाटिया समेत अन्य लोग भी मौके पर एकत्र हो गए.

ताला खोलने को लेकर दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते गाली-गलौज और मारपीट में बदल गई. इस दौरान कुछ लोगों ने महंत के साथ हाथापाई भी की. सूचना मिलते ही एसीपी कल्याणपुर आशुतोष कुमार और कल्याणपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. पुलिस ने मंदिर के ताले खुलवाकर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन सुचारू कराए.

कार्यवाहक थाना प्रभारी रईस अहमद ने बताया कि दोनों पक्षों को थाने लाया गया है और तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस बल केवल शांति व्यवस्था के लिए तैनात किया गया था. भूमि विवाद का मामला KDA के अधिकार क्षेत्र का है.

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