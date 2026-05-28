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भीषण गर्मी में पानी चोरों पर PHED सख्त, लिफ्ट परियोजना पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन पकड़े, 4 के खिलाफ मामला दर्ज

बाड़मेर: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) की ओर से गर्मी के मौसम में पेयजल संकट के बीच अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है. इसी क्रम में बाड़मेर लिफ्ट परियोजना प्रथम चरण की मुख्य पाइपलाइन पर कुम्हारों की ढाणी हेडवर्क्स से जीरो प्वाइंट बाड़मेर तक जांच अभियान चलाया गया, जिसमें कई अवैध कनेक्शन पकड़े गए. विभाग ने 4 लोगों के खिलाफ पानी चोरी का मुकदमा दर्ज करने के साथ भारी जुर्माना राशि वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी है. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता हजारी राम बालवा ने बताया कि विभाग की ओर से पाइपलाइन के पानी की चोरी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है.

परियोजना खंड श्रीमोहनगढ़ के सहायक अभियंता गणेश कुमार ने विभाग के निर्देशों की पालना में कुम्हारों की ढाणी से शिव की ओर जाने वाली मुख्य पाइपलाइन की जांच की. जांच के दौरान विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से पानी चोरी करने के लिए कनेक्शन लेने के मामले सामने आए. गुलाणियों की ढाणी, गूंगा शिव मुख्य हाईवे के पास बाबूलाल कुमावत द्वारा 2 इंच एचडीपीई पाइप से अवैध कनेक्शन लिया गया था. वहीं फलसूंड फांटा, शिव स्थित राजकमल होटल में 1 इंच एचडीपीई पाइप से कनेक्शन मिला. इसके अलावा उत्तम विहार कॉलोनी, शिव में बाबूलाल माली द्वारा 2 इंच एमएस पाइप तथा मंगलिया ऑटो पार्ट्स एंड सर्विस सेंटर एवं राजू ऑटो सर्विस एंड स्पेयर पार्ट्स द्वारा आधा इंच एचडीपीई पाइप से अवैध जल कनेक्शन लिया जाना पाया गया.