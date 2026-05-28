ETV Bharat / state

भीषण गर्मी में पानी चोरों पर PHED सख्त, लिफ्ट परियोजना पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन पकड़े, 4 के खिलाफ मामला दर्ज

विभाग ने चेतावनी दी है कि अवैध जल कनेक्शन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और आगे भी अभियान जारी रहेगा.

Illegal water Connections
बाड़मेर लिफ्ट परियोजना में अवैध कनेक्शन (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 28, 2026 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) की ओर से गर्मी के मौसम में पेयजल संकट के बीच अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है. इसी क्रम में बाड़मेर लिफ्ट परियोजना प्रथम चरण की मुख्य पाइपलाइन पर कुम्हारों की ढाणी हेडवर्क्स से जीरो प्वाइंट बाड़मेर तक जांच अभियान चलाया गया, जिसमें कई अवैध कनेक्शन पकड़े गए. विभाग ने 4 लोगों के खिलाफ पानी चोरी का मुकदमा दर्ज करने के साथ भारी जुर्माना राशि वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी है. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता हजारी राम बालवा ने बताया कि विभाग की ओर से पाइपलाइन के पानी की चोरी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है.

परियोजना खंड श्रीमोहनगढ़ के सहायक अभियंता गणेश कुमार ने विभाग के निर्देशों की पालना में कुम्हारों की ढाणी से शिव की ओर जाने वाली मुख्य पाइपलाइन की जांच की. जांच के दौरान विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से पानी चोरी करने के लिए कनेक्शन लेने के मामले सामने आए. गुलाणियों की ढाणी, गूंगा शिव मुख्य हाईवे के पास बाबूलाल कुमावत द्वारा 2 इंच एचडीपीई पाइप से अवैध कनेक्शन लिया गया था. वहीं फलसूंड फांटा, शिव स्थित राजकमल होटल में 1 इंच एचडीपीई पाइप से कनेक्शन मिला. इसके अलावा उत्तम विहार कॉलोनी, शिव में बाबूलाल माली द्वारा 2 इंच एमएस पाइप तथा मंगलिया ऑटो पार्ट्स एंड सर्विस सेंटर एवं राजू ऑटो सर्विस एंड स्पेयर पार्ट्स द्वारा आधा इंच एचडीपीई पाइप से अवैध जल कनेक्शन लिया जाना पाया गया.

पढ़ें: पानी की टंकी से अवैध कनेक्शन लेने पर दो पक्ष भिड़े, फायरिंग में एक को फेफड़े में लगी गोली, एक दर्जन से ज्यादा घायल

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ठेकेदार फर्म की टीम पुलिस जब्ते के साथ मौके पर पहुंची और चिह्नित अवैध कनेक्शनों को काटने की कार्रवाई की. साथ ही अवैध जल चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस थाना शिव में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है. जलदाय विभाग ने अवैध रूप से पानी चोरी करने पर संबंधित कनेक्शनधारियों के खिलाफ जुर्माना राशि की गणना भी कर ली है तथा वसूली की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि पेयजल संकट के दौरान अवैध जल कनेक्शन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और आगे भी अभियान जारी रहेगा.

TAGGED:

BARMER LIFT PROJECT
ILLEGAL WATER CONNECTIONS DETECTED
CASE AGAINST FOUR INDIVIDUALS
ILLEGAL WATER CONNECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.