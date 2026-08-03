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नोटिस-पंचनामा की कार्रवाई के बाद भी खुली रही दुकानें, क्या सीएम के निर्देश से मिलेगी राहत?

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले पूर्णेंद्र शुक्ला बताते हैं कि विवाद का सबसे बड़ा केंद्र नगर निगम की कार्रवाई है. आरोप है कि निगम ने अवैध व्यवसायों को विधिवत सील करने के बजाय दुकानदारों से स्वैच्छिक रूप से दुकान बंद रखने का पंचनामा या घोषणा-पत्र भरवा लिया. इसके बाद संबंधित प्रतिष्ठानों पर नोटिस चस्पा कर तस्वीरें ली गईं और इन्हें कार्रवाई के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने की तैयारी की गई.

रहवासियों का कहना है कि इससे कालोनियों की मूल संरचना पूरी तरह प्रभावित हुई है. ट्रैफिक, पार्किंग, शोर-शराबा, सुरक्षा संबंधी समस्याएं और निजता पर लगातार असर पड़ रहा है. इसी कारण कई रहवासी न्यायालय पहुंचे, जिसके बाद उच्च न्यायालय और फिर सर्वाेच्च न्यायालय ने भी नियमों के अनुरूप कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

बता दें कि भोपाल के अरेरा कालोनी, शाहपुरा, रोहित नगर, 10 नंबर मार्केट सहित कई क्षेत्रों को मास्टर प्लान और नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के तहत आवासीय क्षेत्र घोषित किया गया है. इन क्षेत्रों में वर्षों के दौरान कई भवनों का नक्शा आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत हुआ, लेकिन बाद में उनमें दुकानें, अस्पताल, होटल, कोचिंग सेंटर, शोरूम और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गईं.

वहीं दूसरी ओर व्यापारी राहत की मांग कर रहे हैं. जिसके समाधान के लिए राज्य सरकार 10 सदस्यीय समिति गठित कर चुकी है. ऐसे में सवाल है कि क्या वास्तव में न्यायालय के आदेशों का पालन हो रहा है या फिर कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित है.

भोपाल: राजधानी के पॉश रिहायशी इलाकों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर शुरू हुई कार्रवाई, कानूनी और प्रशासनिक बहस का मुद्दा बन गई है. रहवासी संगठनों का आरोप है कि सर्वाेच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भोपाल नगर निगम अवैध प्रतिष्ठानों को विधिवत सील करने के बजाय केवल स्वैच्छिक बंदी के पंचनामे भरवाकर और नोटिस चस्पा कर कार्रवाई पूरी होने का दावा कर रहा है.

रहवासियों का दावा है कि जिन दुकानों को बंद दिखाया गया था, उनमें से अधिकांश अगले ही दिन फिर से खुल गईं और सामान्य कारोबार शुरू हो गया. इसी कारण रहवासी संगठन इसे केवल खानापूर्ति बता रहे हैं. उनका आरोप है कि यदि न्यायालय के समक्ष इन दस्तावेजों को वास्तविक कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया गया तो यह न्यायालय को गुमराह करने जैसा माना जा सकता है.

आखिर रहवासियों को आपत्ति क्यों

संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी वैध व्यापारी के खिलाफ नहीं है. उनका उद्देश्य केवल इतना है कि जिन भूखंडों का उपयोग मास्टर प्लान में आवासीय उद्देश्य के लिए निर्धारित है, वहां व्यावसायिक गतिविधियां नियमों के अनुसार ही संचालित हों. समिति का तर्क है कि यदि आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहती हैं तो भविष्य में शहर की नियोजित विकास व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी. उनका कहना है कि यह केवल अरेरा कालोनी का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे भोपाल के मास्टर प्लान और शहरी नियोजन से जुड़ा विषय है.

छोटे व्यापारियों पर कार्रवाई, बड़े प्रतिष्ठानों को राहत

रहवासी संगठनों ने नगर निगम पर पक्षपात का भी आरोप लगाया है. उनका कहना है कि कार्रवाई मुख्यतः छोटे प्रतिष्ठानों तक सीमित रहती है. प्रभावशाली लोगों के बड़े व्यावसायिक परिसरों, बिना बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाले भवनों और स्वीकृत मानचित्रों के विपरीत बने निर्माणों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती है. इसी कारण निगम की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. समिति का आरोप है कि कई बड़े प्रतिष्ठानों को अप्रत्यक्ष संरक्षण मिल रहा है, जबकि छोटे दुकानदार कार्रवाई का सामना कर रहे हैं.

पूरे विवाद के निपटारे के लिए सीएम ने बनाई कमेटी

व्यापारियों के विरोध और बढ़ते विवाद के बीच राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति गठित की गई है. सरकार का कहना है कि समिति सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए ऐसा व्यावहारिक समाधान तलाशेगी जिससे कानून का सम्मान भी बना रहे और व्यापारियों के हित भी प्रभावित न हों.

इधर सीएम के निर्देश के बाद सीलिंग कार्रवाई पर रोक जैसी स्थिति बनी हुई है. हालांकि रहवासी संगठनों का मानना है कि यदि नियमों में संशोधन कर पहले से हो चुके अवैध व्यावसायिक उपयोग को वैध बनाने का प्रयास किया गया तो यह मास्टर प्लान की मूल भावना के विपरीत होगा.

अब आगे क्या होगी कार्रवाई

पूर्णेंद्र शुक्ला के अनुसार यदि नगर निगम ने सर्वाेच्च न्यायालय के समक्ष केवल पंचनामा और औपचारिक कार्रवाई को वास्तविक अनुपालन के रूप में प्रस्तुत किया तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की जाएगी. साथ ही भोपाल के विभिन्न रहवासी संगठन गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन और सत्याग्रह की तैयारी भी कर रहे हैं. उनका कहना है कि वे किसी व्यापारी के विरोधी नहीं हैं, बल्कि चाहते हैं कि शहर का नियोजित विकास, मास्टर प्लान और न्यायालय के आदेश समान रूप से लागू हों.