ETV Bharat / state

रायगुड़ा जंगल में मुर्गा लड़ाई का अवैध खेल,बीजापुर पुलिस ने दी दबिश, लाखों रुपए बरामद

रायगुड़ा जंगल में मुर्गा लड़ाई का अवैध खेल ( Etv Bharat )

बीजापुर : जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक अंतर्गत ग्राम रायगुड़ा में संचालित अवैध मुर्गा लड़ाई पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआरियों के जमावड़े पर दबिश दी है. बताया जा रहा है कि मुर्गा लड़ाई की आड़ में यहां लाखों रुपये का जुआ खेला जा रहा था. इस अवैध गतिविधि में शामिल होने के लिए तेलंगाना और आंध्रप्रदेश सहित अन्य क्षेत्रों से भी लोग पहुंचे हुए थे.

रायगुड़ा के जंगल में मुर्गा लड़ाई का अवैध खेल

रायगुड़ा जंगल क्षेत्र में अवैध रूप से मुर्गा लड़ाई का खेल संचालित होने और वहां बड़े पैमाने पर जुआ होने की सूचना पुलिस को मुखबिर के माध्यम से मिली थी. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में पुलिस टीम का गठन किया गया. इसके बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से मौके पर पहुंचकर दबिश दी. पुलिस की अचानक कार्रवाई से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.