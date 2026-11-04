रायगुड़ा जंगल में मुर्गा लड़ाई का अवैध खेल,बीजापुर पुलिस ने दी दबिश, लाखों रुपए बरामद
बीजापुर के रायगुड़ा में मुर्गा लड़ाई का अवैध खेल खेलने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 4, 2026 at 4:29 PM IST
बीजापुर : जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक अंतर्गत ग्राम रायगुड़ा में संचालित अवैध मुर्गा लड़ाई पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआरियों के जमावड़े पर दबिश दी है. बताया जा रहा है कि मुर्गा लड़ाई की आड़ में यहां लाखों रुपये का जुआ खेला जा रहा था. इस अवैध गतिविधि में शामिल होने के लिए तेलंगाना और आंध्रप्रदेश सहित अन्य क्षेत्रों से भी लोग पहुंचे हुए थे.
रायगुड़ा के जंगल में मुर्गा लड़ाई का अवैध खेल
रायगुड़ा जंगल क्षेत्र में अवैध रूप से मुर्गा लड़ाई का खेल संचालित होने और वहां बड़े पैमाने पर जुआ होने की सूचना पुलिस को मुखबिर के माध्यम से मिली थी. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में पुलिस टीम का गठन किया गया. इसके बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से मौके पर पहुंचकर दबिश दी. पुलिस की अचानक कार्रवाई से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.
लाखों रुपए बरामद,दूसरे राज्यों के खिलाड़ी भी मिले
पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान मौके से लगभग 20 से 25 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं. इसके अलावा कई मोबाइल फोन और कारें भी जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि मुर्गा लड़ाई के दौरान बड़ी रकम का दांव लगाया जा रहा था और इसमें सीमावर्ती राज्यों से पहुंचे कई जुआरी शामिल थे.
मुखबिर से सूचना मिलने के आधार पर पुलिस टीम का गठन किया गया था.टीम ने मौके पर दबिश देकर कार्रवाई की है. मौके से नकदी बरामद हुई है.मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है- उमेश प्रसाद गुप्ता,एसपी
गिरफ्तार लोगों के बारे में जानकारी नहीं हुई साझा
पुलिस अब जब्त नकदी, मोबाइल और वाहनों की विस्तृत जानकारी जुटा रही है. वहीं इस कार्रवाई में कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसकी आधिकारिक जानकारी पुलिस ने साझा नही की है. वहीं दूसरी ओर भोपालपट्टनम के सीमावर्ती क्षेत्र में बाहरी राज्यों से लोगों के पहुंचकर इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल होने और पुलिस की कार्रवाई का मामला अब चर्चा का विषय बन गया है.
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