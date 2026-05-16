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रामानुजनगर में अवैध कोल का खेल, बाइक से पहुंच रहा ईंट भट्टों में चोरी का कोयला

सूरजपुर : रामानुजनगर थाना क्षेत्र में कोयला चोरी धड़ल्ले से जारी है. बताया जा रहा है कि बाइक गैंग की मदद से चोरी का कोयला अवैध ईंट भट्टों तक पहुंचाया जा रहा है. हैरानी की बात ये है कि बाइक की मदद से चोरी का कोयला अवैध तरीके से रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिनदहाड़े पहुंचाया जा रहा है.खुलेआम बाइकर्स अपनी गाड़ी के पीछे कोयला की बोरी बांधकर तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ रहे हैं. जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है.

खतरे में आम लोगों की जान

चोरी के कोयले का अवैध परिवहन की जानकारी प्रशासन को है,लेकिन अब तक किसी भी तरह की बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है. चोरी के कोयले को बाइक के सहारे सड़कों पर खुलेआम ले जाया जा रहा है. इससे ना सिर्फ शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि आम लोगों की जान भी खतरे में है.

अवैध कोल परिवहन का वीडियो आया सामने

कोयला चोरी और अवैध परिवहन का वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में बाइक गैंग ईंट भट्ठों तक कोयला पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं. वहीं कुछ तस्वीरों में ये भी सामने आया है कि ईंट भट्ठों में गड्ढे खोदकर चोरी का कोयला छिपाया जा रहा है,ताकि छापा पड़ने पर कोयला बरामद ना हो. जिले के कई अवैध ईंट भट्ठों में इसी चोरी के कोयले का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है.

पुलिस का दावा अवैध कोल परिवहन के खिलाफ हो रही सख्ती