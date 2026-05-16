ETV Bharat / state

रामानुजनगर में अवैध कोल का खेल, बाइक से पहुंच रहा ईंट भट्टों में चोरी का कोयला

रामानुजनगर थाना क्षेत्र में कोयला चोरी का बड़ा खेल सामने आया है. यहां अवैध ईंट भट्टों तक चोरी का कोयला पहुंचने का आरोप लगा है.

Illegal coal Transport game stolen coal
रामानुजनगर में अवैध कोल का खेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 16, 2026 at 7:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरजपुर : रामानुजनगर थाना क्षेत्र में कोयला चोरी धड़ल्ले से जारी है. बताया जा रहा है कि बाइक गैंग की मदद से चोरी का कोयला अवैध ईंट भट्टों तक पहुंचाया जा रहा है. हैरानी की बात ये है कि बाइक की मदद से चोरी का कोयला अवैध तरीके से रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिनदहाड़े पहुंचाया जा रहा है.खुलेआम बाइकर्स अपनी गाड़ी के पीछे कोयला की बोरी बांधकर तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ रहे हैं. जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है.

खतरे में आम लोगों की जान

चोरी के कोयले का अवैध परिवहन की जानकारी प्रशासन को है,लेकिन अब तक किसी भी तरह की बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है. चोरी के कोयले को बाइक के सहारे सड़कों पर खुलेआम ले जाया जा रहा है. इससे ना सिर्फ शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि आम लोगों की जान भी खतरे में है.

अवैध कोल परिवहन का वीडियो आया सामने

कोयला चोरी और अवैध परिवहन का वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में बाइक गैंग ईंट भट्ठों तक कोयला पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं. वहीं कुछ तस्वीरों में ये भी सामने आया है कि ईंट भट्ठों में गड्ढे खोदकर चोरी का कोयला छिपाया जा रहा है,ताकि छापा पड़ने पर कोयला बरामद ना हो. जिले के कई अवैध ईंट भट्ठों में इसी चोरी के कोयले का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है.

पुलिस का दावा अवैध कोल परिवहन के खिलाफ हो रही सख्ती

वहीं मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन ने कहा कि पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कराई जा रही है और सभी चौक-चौराहों पर निगरानी रखी जा रही है.

रामानुजनगर में अवैध कोल का खेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जहां भी कोयला चोरी की सूचना मिलती है, वहां तत्काल कार्रवाई की जाती है। पुलिस ने पहले भी कई साइकिल और मोटरसाइकिल जब्त किए हैं। साथ ही मीडिया से मिली जानकारी के आधार पर फिर से विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने की बात कही गई-योगेश देवांगन, एएसपी

आपको बता दें कि पुलिस के दावों के बाद भी लगातार सामने आ रहे मामलों ने प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से यह अवैध कारोबार चल रहा है, लेकिन अब तक इस पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई है.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिला लावारिस नवजात, अज्ञात महिला पालने में छोड़कर हुई गायब

सरकारी सिस्टम की लापरवाही...! अंबिकापुर में जनवरी 2020 में जन्मे बच्चों का 'डिजिटल रिकॉर्ड' ही नहीं, जानिए कैसे हुआ खुलासा

ऑनलाइन दवा बेचे जाने का विरोध, 20 मई को देशभर में मेडिकल स्टोर बंद, छत्तीसगढ़ में 50 करोड़ का कारोबार होगा प्रभावित

TAGGED:

STOLEN COAL REACHING BRICK KILNS
COAL TRANSPORT GAME
अवैध कोल का खेल
चोरी का कोयला
ILLEGAL COAL TRANSPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.