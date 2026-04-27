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चाईबासा कोषागार से 45 लाख की अवैध निकासी, सिपाही गिरफ्तार, तीन अन्य पर केस दर्ज

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित कोषागार से पुलिस विभाग के खाते से लाखों रुपये की गड़बड़ी सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. इस मामले में मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस ने एक सिपाही को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है.

45 लाख रुपये की अवैध निकासी का मामला

प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने फर्जी बिल, नकली दस्तावेज और जाली हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर किस्तों में करीब 45 लाख रुपये की अवैध निकासी की है. मुख्य आरोपी सिपाही देव नारायण मुर्मू पर आरोप है कि उसने निकाली गई राशि का कुछ हिस्सा अपने परिजनों के बैंक खातों में भी ट्रांसफर किया. जांच के दौरान कोषागार से जुड़े दो अन्य कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, जिससे मिलीभगत की आशंका उजागर हुई है.

ऑडिट के दौरान खातों के मिलान में अनियमितता

बताया जा रहा है कि नियमित ऑडिट के दौरान खातों के मिलान में अनियमितता सामने आई, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ. इसकी सूचना उपायुक्त और एसपी को दे दी गई है, जिसके बाद विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की गई. करीब तीन दिनों तक चली जांच के बाद पुलिस ने पूरे मामले की परतें खोल दी.

राशि की बरामदगी के लिए प्रयास तेज