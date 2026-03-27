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अफीम खेती के बाद कोंडागांव में गांजे की खेती का खुलासा, मरकाम का तंज- BJP का स्लोगन हो हमने बनाया, हम ही पिलाएंगे

कोंडागांव में मक्के के खेत में छिपाकर उगाया जा रहा था गांजा, 21 किलो पौधे जब्त, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

Illegal cannabis farming Kondagaon
अफीम खेती के बाद कोंडगांव में गांजे की खेती का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 27, 2026 at 8:34 PM IST

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Updated : March 27, 2026 at 8:43 PM IST

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कोंडागांव: छत्तीसगढ़ में अब नशे के कारोबार का मुद्दा हावी होता जा रहा है. लगातार अफीम की खेती मिलने के बीच अब कोंडागांव जिले में गांजा की खेती भी पकड़ी गई है. फरसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पावरास में मक्के की फसल के बीच छिपाकर गांजे के पौधे उगाए जा रहे थे.

कोंडागांव में मक्के के खेत में छिपाकर उगाया जा रहा था गांजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस की कार्रवाई, 21 किलो गांजा जब्त

पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए करीब 21 किलो गांजे के पौधे जब्त किए. ये पौधे 3 से 4 फीट तक बड़े हो चुके थे, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि खेती काफी समय से चल रही थी.

दो आरोपी गिरफ्तार, नेटवर्क की जांच जारी

एसपी पंकज चंद्रा के निर्देश पर टीम बनाई गई. पुलिस ने दो जगहों पर दबिश देकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. उनके खिलाफ NDPS Act के तहत मामला दर्ज किया गया है. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस मामले में और कौन-कौन शामिल हैं और क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह है.

दोनों आरोपी गांजा पीने के आदी थे इसलिए उन्होंने ये पौधे लगाए थे, हालांकि अभी जांच जारी है, पूछताछ जारी है लेकिन शुरुआती जांच से ये पता चला कि इसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं हुआ- अभिनव उपाध्याय, एसडीओपी, फरसगांव

Illegal cannabis farming Kondagaon
कोंडागांव में मक्के के खेत में छिपाकर उगाया जा रहा था गांजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मौके पर ही पूरी की गई कानूनी प्रक्रिया

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके पर ही पंचनामा बनाकर जब्ती की प्रक्रिया पूरी की और आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी. इधर पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा.

बीजेपी ने स्लोगन दिया था हमने बनाया हम संवारेंगे, लेकिन अब पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है कि हमने बनाया हम ही पिलाएंगे- मोहन मरकाम, पूर्व कैबिनेट मंत्री

Illegal cannabis farming Kondagaon
21 किलो पौधे जब्त, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

CM दें इस्तीफा- मरकाम

मोहन मरकाम ने कहा कि अफीम के साथ-साथ गांजा और सभी नशे फल-फूल रहे हैं. गृहमंत्री और मुख्यमंत्री नैतिक जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें.. उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और इस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है.

आगे और खुलासे संभव

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

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Last Updated : March 27, 2026 at 8:43 PM IST

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