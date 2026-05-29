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अवैध कारोबार में वर्चस्व को लेकर हुई फायरिंग, गोली लगने से एक युवक घायल

धनबाद में अवैध कारोबार में वर्चस्व को लेकर फायरिंग हुई. जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है.

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मौके पर पहुंची पुलिस (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 29, 2026 at 3:32 PM IST

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धनबाद: जोड़ापोखर थाना क्षेत्र स्थित जामाडोबा डुमरी नंबर-2 गली में शुक्रवार तड़के वर्चस्व और अवैध लोहा कारोबार को लेकर गोलीबारी हुई. जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है. घायल रिकी सिंह को सीने में गोली लगी है. प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर किया गया है. जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

घायल युवक को दुर्गापुर किया रेफर

जानकारी के अनुसार, सुबह करीब चार बजे जामाडोबा पेट्रोल पंप के समीप डुमरी नंबर-2 गली में अचानक गोली चलने की आवाज से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने बाहर निकलकर देखा तो रिकी सिंह घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा था. परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दुर्गापुर रेफर कर दिया. बताया जा रहा है कि गोली अभी भी उसके सीने में फंसी हुई है.

घटना को लेकर जानकारी देते परिजन और पुलिस (ईटीवी भारत)

घटना की सूचना मिलते ही जोड़ापोखर थाना पुलिस और सिंदरी एसडीपीओ प्रकाश चंद्र महतो मौके पर पहुंचे. जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा और रोपवे का कटा हुआ तार बरामद किया है. बरामद सामान के आधार पर पुलिस अवैध लोहा कटिंग, चोरी और आपराधिक गिरोह के एंगल से मामले की जांच कर रही है.

पहले से चल रहा था विवाद

घायल युवक की पत्नी चंदा कौर ने आरोप लगाया कि उनके पति सुबह शौच के लिए घर से निकले थे. इसी दौरान कुछ संदिग्ध युवक वहां मौजूद थे. पति द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने उन पर गोली चला दी. उन्होंने गोपू और उनके साथियों पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि अवैध लोहा कारोबार को लेकर पहले से विवाद चला आ रहा था.

सिंदरी एसडीपीओ प्रकाश चंद्र महतो ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. प्रारंभिक जांच में मामला अवैध लोहा कारोबार से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. हालांकि पुलिस अन्य संभावित कारणों की भी पड़ताल कर रही है. पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दोषियों को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा.

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