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अवैध कारोबार में वर्चस्व को लेकर हुई फायरिंग, गोली लगने से एक युवक घायल

धनबाद: जोड़ापोखर थाना क्षेत्र स्थित जामाडोबा डुमरी नंबर-2 गली में शुक्रवार तड़के वर्चस्व और अवैध लोहा कारोबार को लेकर गोलीबारी हुई. जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है. घायल रिकी सिंह को सीने में गोली लगी है. प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर किया गया है. जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

घायल युवक को दुर्गापुर किया रेफर

जानकारी के अनुसार, सुबह करीब चार बजे जामाडोबा पेट्रोल पंप के समीप डुमरी नंबर-2 गली में अचानक गोली चलने की आवाज से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने बाहर निकलकर देखा तो रिकी सिंह घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा था. परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दुर्गापुर रेफर कर दिया. बताया जा रहा है कि गोली अभी भी उसके सीने में फंसी हुई है.

घटना को लेकर जानकारी देते परिजन और पुलिस (ईटीवी भारत)

घटना की सूचना मिलते ही जोड़ापोखर थाना पुलिस और सिंदरी एसडीपीओ प्रकाश चंद्र महतो मौके पर पहुंचे. जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा और रोपवे का कटा हुआ तार बरामद किया है. बरामद सामान के आधार पर पुलिस अवैध लोहा कटिंग, चोरी और आपराधिक गिरोह के एंगल से मामले की जांच कर रही है.