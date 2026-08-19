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छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार, बेमेतरा पुलिस का एक्शन, आरोपी करता था चोरी

बेमेतरा में बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार ( ETV BHARAT )

बेमेतरा : छत्तीसगढ़ में एक और बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया गया है. बर्तन बेचने के बहाने गांव-गांव और गली-मोहल्लों में घूमकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक बांग्लादेशी नागरिक को बेमेतरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है. सिंघौरी में हुई चोरी की जांच के दौरान अत्याधुनिक तकनीकी विश्लेषण से आरोपी की पहचान सामने आई. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद सुमोन खान (24) बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले का रहने वाला है. जांच में उसके बिना वैध वीजा-पासपोर्ट भारत में रहने तथा कर्नाटक में फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाने की जानकारी सामने आई है.

फर्जी आधार कार्ड का कर रहा था इस्तेमाल

आरोपी ने भारत में प्रवेश करने के बाद कर्नाटक में फर्जी आधार, पेन कार्ड पहचान के दस्तावेज बनवाए. आरोपी ने एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अपने साथियों के साथ चोरियों की वारदात को अंजाम दिया. बेमेतरा पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कई राज्यों के 14 जिलों में पुलिस से संपर्क किया है.

बेमेतरा एसपी का बयान (ETV BHARAT)

इन राज्यों की पुलिस से बेमेतरा पुलिस ने संपर्क किया है.

कांकेर, कोरिया- छत्तीसगढ़

इंदौर- मध्य प्रदेश