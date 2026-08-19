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छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार, बेमेतरा पुलिस का एक्शन, आरोपी करता था चोरी

बेमेतरा पुलिस ने एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है. वह बर्तन बेचेने के बहाने चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था.

Bangladeshi youth arrested in Bemetara
बेमेतरा में बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2026 at 5:58 PM IST

2 Min Read
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बेमेतरा : छत्तीसगढ़ में एक और बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया गया है. बर्तन बेचने के बहाने गांव-गांव और गली-मोहल्लों में घूमकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक बांग्लादेशी नागरिक को बेमेतरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है. सिंघौरी में हुई चोरी की जांच के दौरान अत्याधुनिक तकनीकी विश्लेषण से आरोपी की पहचान सामने आई. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद सुमोन खान (24) बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले का रहने वाला है. जांच में उसके बिना वैध वीजा-पासपोर्ट भारत में रहने तथा कर्नाटक में फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाने की जानकारी सामने आई है.

फर्जी आधार कार्ड का कर रहा था इस्तेमाल

आरोपी ने भारत में प्रवेश करने के बाद कर्नाटक में फर्जी आधार, पेन कार्ड पहचान के दस्तावेज बनवाए. आरोपी ने एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अपने साथियों के साथ चोरियों की वारदात को अंजाम दिया. बेमेतरा पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कई राज्यों के 14 जिलों में पुलिस से संपर्क किया है.

बेमेतरा एसपी का बयान (ETV BHARAT)

इन राज्यों की पुलिस से बेमेतरा पुलिस ने संपर्क किया है.

कांकेर, कोरिया- छत्तीसगढ़

इंदौर- मध्य प्रदेश

साइबराबाद -तेलंगाना

पूर्वी दिल्ली- दिल्ली

बड़गाम- जम्मू कश्मीर

दक्षिण दिनाजपुर, कृष्ण नगर, नादिया- पश्चिम बंगाल

बागलकोट, बेलगम- कर्नाटक

चंद्रपुर, नागपुर- महाराष्ट्र

कोरापुट- ओडिशा

छत्तीसगढ़ के कई थानों में केस दर्ज

आरोपी के खिलाफ बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली और राजनांदगांव में चोरी, नकबजनी और आर्म्स एक्ट के करीब 7 मामले दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है.

एसपी ने जिलेवासियों से की अपील

बेमेतरा एसपी त्रिलोक बंसल ने मकान मालिकों से अपील की है कि "किसी बाहरी व्यक्ति को मकान किराए पर देने से पहले उसके दस्तावेजों का सत्यापन कर संबंधित थाने को जानकारी दें. संदिग्ध व्यक्ति की सूचना पुलिस के टोल फ्री नंबर 1800-233-1905 पर देने की अपील की गई है"

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