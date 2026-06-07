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फरीदाबाद में ऑटो नहीं सेफ, बैठने से पहले चेक कर लें ये यूनिक प्लेट

हरियाणा के फरीदाबाद में बड़ी संख्या में ऑटो बिना किसी पहचान और सत्यापन के सड़कों पर दौड़ रहे हैं.

Illegal autos plying on Faridabad roads in Haryana Traffic Police
फरीदाबाद में ऑटो नहीं सेफ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 7, 2026 at 6:58 PM IST

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Updated : June 7, 2026 at 8:34 PM IST

7 Min Read
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फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद की सड़कों पर दौड़ रहे ऑटो रिक्शा यात्रियों की सुविधा का साधन तो हैं, लेकिन इनमें से हजारों ऑटो अब भी सुरक्षा और सत्यापन के दायरे से बाहर हैं. पुलिस और प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑटो चालकों को यूनिक नंबर प्लेट जारी की थी, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में ऑटो बिना किसी पहचान और सत्यापन के सड़कों पर चल रहे हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं.

करीब 30 हजार अवैध ऑटो दौड़ रहे हैं : पुलिस आंकड़ों के अनुसार फरीदाबाद में करीब 40 हजार ऑटो रिक्शा संचालित हो रहे हैं. कुछ वर्ष पहले प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी ऑटो चालकों को यूनिक पहचान नंबर प्लेट जारी की थी. इस प्लेट पर चालक की फोटो, मोबाइल नंबर, वाहन नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज की गई थी. इसे ऑटो के आगे, पीछे और अंदर लगाया गया था ताकि किसी भी शिकायत की स्थिति में यात्री आसानी से चालक की पहचान कर सके. लेकिन समय बीतने के साथ ये व्यवस्था कागजों तक सीमित होती नजर आ रही है. अनुमान है कि 20 से 30 हजार ऑटो ऐसे हैं जिनका न तो सही तरीके से सत्यापन हुआ है और न ही उनमें यूनिक पहचान नंबर प्लेट लगी हुई है. इनमें से कई ऑटो बिना परमिट या नियमों का पालन किए सड़कों पर दौड़ रहे हैं.

फरीदाबाद में ऑटो नहीं सेफ (ETV Bharat)

"40 हजार रजिस्टर्ड ऑटो" : वहीं इसको लेकर फरीदाबाद ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रधान शिवकुमार दुबे ने बताया कि फरीदाबाद के अंदर 40,000 के करीब रजिस्टर्ड ऑटो रिक्शा है. इसके अलावा जितने भी ऑटो चल रहे हैं, उसकी जानकारी प्रशासन के पास नहीं है क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सरकार सीमित परमिट देती है लेकिन यहां पर जिसको मन में आया वही ऑटो रिक्शा निकाल लेता है और इस वजह से भी उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती है.

Illegal autos plying on Faridabad roads in Haryana Traffic Police
नंबर प्लेट के बगैर दौड़ता ऑटो (ETV Bharat)

"रात 8 बजे के बाद क्राइम करते हैं" : उन्होंने आगे कहा कि ऐसे ऑटो रिक्शा वाले हैं जो यूनियन से जुड़े नहीं है या जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, वे जिले के अंदर क्राइम करते हैं और अक्सर रात में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है क्योंकि जो रजिस्टर्ड यूनियन है उनका काम 8 बजे रात को खत्म हो जाता है. ऐसे में रात 8 के बाद शरारती किस्म के लोग जो लूटपाट की नीयत से ऑटो चलाते हैं, वे इन लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं. प्रशासन को इस बारे में हमने कई बार पत्र भी लिखा है लेकिन इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई. हालांकि प्रशासन को चाहिए कि जिस तरह दिल्ली में 5 साल में सीमित ऑटो को परमिट दिया जाता है, वैसे ही हरियाणा में भी एक संख्या तय करें और उसी संख्या के अनुसार ऑटो का परमिट दें जिससे क्राइम पर भी लगाम लगेगी.

Illegal autos plying on Faridabad roads in Haryana Traffic Police
बिना पहचान-वेरिफिकेशन के दौड़ रहे (ETV Bharat)

"प्रशासन को सख्ती की जरूरत" : शिवकुमार दुबे ने कहा कि पहले एक यूनिक नंबर प्लेट भी ऑटो में लगाया गया था जो हमारे तमाम ऑटो में लगे हुए हैं लेकिन अब जो नए ऑटो आ रहे हैं या फिर जिनका यूनिट नंबर प्लेट टूट चुका है, उनमें यूनिक नंबर प्लेट नहीं होता है जिससे यात्री समझते हैं कि ये ऑटो भी अवैध तरीके से चल रहे हैं. हालांकि प्रशासन को सख्त होने की जरूरत है ताकि अवैध रूप से चल रहे ऑटो पर लगाम लगाई जा सके. समय-समय पर अभियान भी चलाए जाएं और सभी ऑटो ड्राइवर और ऑटो का रिकॉर्ड भी चेक करते रहना चाहिए ताकि उनको भी पता लगेगा कि जिले में कितने ऑटो अवैध तरीके से चल रहे हैं और कितने ऑटो की जानकारी हमारे पास मौजूद है.

Illegal autos plying on Faridabad roads in Haryana Traffic Police
यूनिक नंबर प्लेट के साथ ऑटो (ETV Bharat)

"करता कोई है, भरते हम हैं" : वहीं गणेश घनश्याम भाटी ऑटो स्टैंड यूनियन से जुड़े मनोज ने बताया कि मैं पिछले काफी सालों से ऑटो चलाता हूं और मैं संस्था से भी जुड़ा हुआ हूं. शहर में लगभग 40,000 ऐसी ऑटो है जो नियम के दायरे में चलती है और सरकार के पास उनकी डिटेल मौजूद है, लेकिन कई हजार ऐसे ऑटो चालक है जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है. अक्सर वे लोग क्राइम करते हैं और बदनामी हमें उठानी पड़ती है. सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उनकी कोई पहचान नहीं होती है और बात करें फरीदाबाद की तो दिल्ली से सटे होने की वजह से वे लोग फरीदाबाद में आकर कांड करके आराम से चले जाते हैं और परेशानी हमें झेलनी पड़ता है, ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि ऐसे ऑटो चालकों की पहचान करें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें.

Illegal autos plying on Faridabad roads in Haryana Traffic Police
40 हजार रजिस्टर्ड ऑटो (ETV Bharat)

"ज्यादा पैसा वसूलते हैं" : वहीं विनय नगर ऑटो यूनियन से जुड़े निक्कू ने बताया कि शहर में जितने ऑटो चल रहे हैं उनमें आधा से ज्यादा ऐसे ऑटो हैं जो बिना नंबर के हैं, जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है और अक्सर वे लोग क्राइम करते हैं, यात्रियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं. लेकिन हम लोग संस्था से जुड़े हुए हैं और हमारा रिकॉर्ड प्रशासन के पास है. इसमें सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है कि जो ऑटो स्टैंड द्वारा रेट तय है, वही रेट हम लेते हैं लेकिन ऑटो ड्राइवर जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, वो जितना मन करता है, उतना पैसा यात्रियों से वसूलता है. ऐसे ऑटो वाले एक्सीडेंट करके चले जाते हैं और परेशानी हम जैसे ऑटो ड्राइवर को होती है क्योंकि पुलिस सबसे पहले हमसे ही पूछताछ करती है.

Illegal autos plying on Faridabad roads in Haryana Traffic Police
बिना नंबर प्लेट का ऑटो (ETV Bharat)

"ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करे" : इस बीच महिला यात्री संध्या ने बताया कि मैं हमेशा उन्हीं ऑटो में बैठती हूं जिसमें यूनिक ऑटो नंबर लगा होता है और इससे महिला सुरक्षित महसूस करती है. लेकिन सड़कों पर कुछ ऐसे ही ऑटो भी चलते हैं जिनका कोई नंबर प्लेट नहीं होता है. ऐसे ड्राइवर रैश ड्राइविंग भी करते हैं, इनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए.

"ऑटो जब्त करते हैं" : वहीं इसको लेकर पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि फरीदाबाद पुलिस इस तरह के वाहन चालकों के खिलाफ लगातार अभियान चलाई हुई है और इस अभियान के तहत कई बार सैकड़ों की संख्या में ऑटो जब्त भी किए गए हैं. वहीं सैकड़ो ऑटो के चालान भी किए गए हैं, बात की जाए यूनिक नंबर की तो यूनिक नंबर ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किया गया है और प्रत्येक ऑटो में इस तरह के यूनिक नंबर प्लेट लगे हुए हैं. हालांकि जिनमें इस तरह का यूनिक नंबर नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ेगी तो ऑटो को इंपाउंड भी किया जाएगा.

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Last Updated : June 7, 2026 at 8:34 PM IST

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