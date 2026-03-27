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भीलवाड़ा में चल रहा था अवैध ऑटो एलपीजी पम्प, रसद विभाग ने किया सील

रसद विभाग के अनुसार पम्प चालक आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा था.

workers sealing pump
पंप सील करते कर्मचारी (Courtesy - DSO Office)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 27, 2026 at 5:40 PM IST

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भीलवाड़ा: जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे ऑटो एलपीजी पम्प के खिलाफ शुक्रवार दोपहर बाद रसद विभाग की टीम ने कारवाई की. विभाग ने इस ऑटो एलपीजी पम्प को सील किया है. यह पम्प भदालीखेड़ा चौराहे के संचालित किया जा रहा था.

जिला रसद अधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देश पर जिले में आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए संचालित पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसी व सीएनजी पंपों की लगातार चेकिंग की जा रही है. इस दौरान शुक्रवार दोपहर बाद जिला रसद अधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र अपनी टीम के साथ जिले से गुजरने वाले चित्तौड़गढ़–जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भदालीखेड़ा चौराहे के पास पहुंची. वहां राजमार्ग पर संचालित एक ऑटो एलपीजी पम्प बिना वैध दस्तावेजों के संचालित किया जा रहा था.

पढ़ें: LPG Crisis : भीलवाड़ा में बड़ी कार्रवाई, 37 गैस सिलेंडर जब्त

रसद विभाग की टीम द्वारा जांच में पम्प संचालक बिजेंद्र सिंह द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम (E.C. Act) के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया. इस पर विभागीय टीम ने तत्काल प्रभाव से पम्प को सील कर नियमानुसार अग्रिम कारवाई प्रारंभ कर दी गई. साथ ही भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे मामलों में सख्त कारवाई जारी रहेगी. वहीं आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की अवैध गैस रिफिलिंग या पम्प संचालन की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कारवाई की जा सके.

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