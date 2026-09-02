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कोरबा एनटीपीसी पर 90 लाख रुपये का जुर्माना, अवैध राख डंपिंग पर पर्यावरण संरक्षण मंडल का सख्त रुख

कोरबा : ​प्रदेश की ऊर्जाधानी कोरबा में पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. देश की अग्रणी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी (NTPC) पर अवैध रूप से फ्लाई ऐश (राखड़) डंप करने के मामले में 90 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया है. पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन और नियमो के विपरीत जाकर राख का खुले में भंडारण करने पर आज करवाई की गई है. एनटीपीसी के धनरास स्थित राखड़ डैम से राख रायपुर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग में डंप किया जाना था, लेकिन इसके स्थान पर इस राख को किसी अन्य स्थान पर खुले में डंप कर दिया गया. इसके बाद यह मामला पर्यावरण संरक्षण मंडल के संज्ञान में आया.







​क्या है पूरा मामला :

​कोरबा जिले में संचालित एनटीपीसी परियोजना के तहत राख के सुरक्षित निष्पादन और परिवहन के लिए निर्धारित नियमों की लगातार अनदेखी की जा रही थी. एनटीपीसी के अधीन राख उठाव और परिवहन के लिए निविदा जारी की जाती है. जिसका काम अनुबंधित एजेंसी पूरा करती है. पर्यावरण संरक्षण से जुड़े स्थानीय दिशा-निर्देशों के अनुसार, उद्योगों को फ्लाई ऐश का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीकों से करना होता है. ताकि आसपास की हवा, जल स्रोत और उपजाऊ जमीन प्रदूषित न हों. ​31 अगस्त की रात को पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी को सूचना मिली कि एनटीपीसी के धनरास स्थित राखड़ डैम से राख लेकर निकले ट्रक अवैध रूप से छुरी में राख डंप कर रहे हैं. जांच में पाया गया कि प्रबंधन तय स्थान के बजाय अनधिकृत क्षेत्रों में अवैध रूप से राख का डंप करवा रहा था.



अवैध राख डंपिंग पर 90 लाख रुपये का जुर्माना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





पर्यावरण संरक्षण मंडल का कड़ा रुख

​इस मामले में सूचना मिलने पर पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों ने 31 अगस्त की रात को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. ​मामले की गंभीरता को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण ने जांच की और नियमों के स्पष्ट उल्लंघन की पुष्टि होने के बाद यह कड़ा जुर्माना ठोका है. 90 लाख रुपये के इस भारी जुर्माने से औद्योगिक अमले में हड़कंप मच गया है. जानकारों का मानना है कि इस प्रकार की सख्त वित्तीय कार्यवाहियों से अन्य उद्योगों को भी कड़ा संदेश मिलेगा कि उन्हें पर्यावरण संरक्षण कानूनों का पूरी तरह से पालन करना सुनिश्चित करना होगा.