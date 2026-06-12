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दिल्ली-NCR में गैंगस्टरों का 'हथियार नेटवर्क' ध्वस्त, स्पेशल सेल ने 6 बड़े तस्करों को दबोचा

बरामद हथियारों की सप्लाई मंजीत महाल गैंग, गोगी गैंग और रणदीप भाटी गैंग से जुड़े अपराधियों तक की जा रही थी.

अवैध हथियारों की सप्लाई चेन ध्वस्त, 6 तस्कर गिरफ्तार
अवैध हथियारों की सप्लाई चेन ध्वस्त, 6 तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 12, 2026 at 10:15 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय दो अंतरराज्यीय अवैध हथियार तस्करी गिरोहों का भंडाफोड़ किया है. इस दौरान पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. फिलहाल, स्पेशल सेल की टीम अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सप्लायरों, खरीदारों और गैंगस्टरों की पहचान करने में जुटी है.

डीसीपी नर्रा चैटानया नें बताया कि जांच में सामने आया है कि यह गिरोह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और खरगोन से अवैध हथियार मंगाकर दिल्ली-एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टरों तक पहुंचाता था. पुलिस के मुताबिक, बरामद हथियारों की सप्लाई मंजीत महाल गैंग, गोगी गैंग और रणदीप भाटी गैंग से जुड़े अपराधियों तक की जा रही थी.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलग-अलग ऑपरेशन चलाकर रवि कुमार, सुनील तंवर, योगेश, रजत उर्फ राज्जू, सौरभ और निखिल को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 26 पिस्टल, 8 कारतूस, 6 मोबाइल फोन, सिम कार्ड और हथियारों की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाली स्विफ्ट, थार और ऑल्टो कार जब्त किए गए हैं.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह पिछले कई वर्षों से हथियारों की तस्करी कर रहा था. मुख्य आरोपी सुनील तंवर पर हत्या, अपहरण, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास समेत 14 आपराधिक मामले दर्ज है. वहीं, रजत उर्फ राज्जू पर 19 और सौरभ पर 17 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज पाए गए.

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अवैध हथियार मध्य प्रदेश से लाकर दिल्ली-एनसीआर के अपराधियों और गैंगस्टरों को बेचे जाते थे. कुछ आरोपी खुद भी इन हथियारों का इस्तेमाल आपराधिक वारदातों में करते थे. पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय कई अपराधी गिरोहों की हथियार आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ेगा.

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