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सहारनपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में तमंचा और कारतूस बरामद

पुलिस ने छापेमारी में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए, बड़ी संख्या में तैयार हथियार, जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़
अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 8:02 PM IST

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सहारनपुर: जिले के थाना फतेहपुर पुलिस ने अवैध हथियार कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. मौके से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर, उसके कब्जे और निशानदेही पर बड़ी संख्या में तैयार और अर्धनिर्मित अवैध हथियार, जिंदा कारतूस बरामद किया है.

एसपी ग्रामीण मयंक पाठक (Video Credit : ETV Bharat)

एसपी ग्रामीण मयंक पाठक के अनुसार, थाना प्रभारी निरीक्षक वीरेन्द्र सिंह राणा को मुखबिर से सूचना मिली थी, ग्राम बुड्ढाखेड़ा स्थित पुंडीर नदी क्षेत्र में अवैध रूप से हथियार तैयार किए जा रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल छापेमारी की.

मौके से रोहित उर्फ बाबा पुत्र रजनेश निवासी ग्राम गणेशपुर, थाना बिहारीगढ़ को गिरफ्तार कर लिया, छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से एक 315 बोर का तमंचा, दो पौना, 12 बोर तमंचा, छह अर्धनिर्मित 315 बोर के तमंचे, चार नाल, सात जिंदा कारतूस सहित हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले ग्राइंडर, रेती, हथौड़ी, स्प्रिंग, डाई और अन्य उपकरण बरामद किए हैं.

इसके अलावा पुलिस ने मौके से बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है. पुलिस ने बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर थाना फतेहपुर में मुकदमा दर्ज कर आरोपी से पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अब तक कितने हथियार तैयार किए जा चुके हैं और किन लोगों को सप्लाई की गई है. इस अवैध कारोबार में और कौन-कौन शामिल है.

सपी ग्रामीण मयंक पाठक ने बताया कि जिले में अवैध हथियारों के निर्माण और तस्करी के खिलाफ पुलिस टीम लगातार अभियान चला रही है. ऐसे में हथियार के अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: बुढ़ाना में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंड़ाफोड़; गन्ने के खेत से बने-अधबने तमंचे बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

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