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बागपत में अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार

सूरज कुमार रॉय, एसपी. ( ईटीवी भारत )

बागपत: पुलिस ने मौत के खेल का पर्दाफाश किया है, जहां चोरी-छिपे मौत बांटने का कारोबार चल रहा था. स्वाट टीम और कोतवाली बड़ौत पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध असलहा फैक्ट्री पकड़ी गई, जहां धड़ल्ले से तमंचे और बंदूकें तैयार की जा रही थीं. पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में तैयार और अधबने हथियार, कारतूस और असलहा बनाने के उपकरण बरामद किए हैं. इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. ो (ो) दरअसल कोतवाली बडौत पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बड़ौत क्षेत्र में कुछ लोग अवैध हथियार बनाने और सप्लाई करने के धंधे में जुटे हुए हैं.