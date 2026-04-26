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मेरठ में कब्रिस्तान के पास तहखाने में चल रही थी अवैध हथियारों की फैक्ट्री, 11 गिरफ्तार, 35 से 65 हजार रुपये में बेचते थे

​पुलिस ने कुल 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य रूप से असलम, अलाउद्दीन, अनस, शक्ति, मुनीर और आरिश जैसे शातिर अपराधी शामिल हैं. इनके पास से भारी मात्रा में कारतूस और अवैध असलहे बरामद हुए हैं. गिरोह से जुड़े आठ अन्य सदस्य अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.

मेरठ : अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. स्वाट टीम, सर्विलांस और थाना लोहियानगर पुलिस की संयुक्त टीम ने कब्रिस्तान के पास स्थित एक मकान के तहखाने में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में तैयार और अधबने हथियार बरामद किए हैं.

एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया, फैक्ट्री लोहियानगर थाना क्षेत्र के ग्राम अल्लीपुर में कब्रिस्तान के पास एक मकान के तहखाने (बेसमेंट) में बेहद शातिर तरीके से संचालित की जा रही थी. मुखबिर की सटीक सूचना पर जब पुलिस ने छापेमारी की, तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई. यहां भारी मात्रा में पिस्टल और उन्हें बनाने के उपकरण मिला.

​पूछताछ में आरोपियों ने बताया, तहखाने में केवल ऑर्डर पर पिस्टल तैयार किया जाता था. एक पिस्टल की कीमत उसकी गुणवत्ता के आधार पर 35,000 से 60,000 रुपये तक वसूली जाती थी. हाल ही में आठ लोगों ने इस फैक्ट्री से अवैध पिस्टल खरीदी थी, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है. पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में तैयार और अधबने हथियार बरामद किए हैं, जिसमें आठ अदद तैयार पिस्टल (.32 बोर मय मैगजीन), तीन अधबनी पिस्टल, ​12 अतिरिक्त मैगजीन, ​भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण (ग्राइंडर, आरी, हथौड़ी, ड्रिल मशीन, वेल्डिंग रॉड आदि), तीन स्विफ्ट कार और सात मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया, यह गिरोह काफी समय से क्षेत्र में सक्रिय था और चोरी-छिपे हथियारों की सप्लाई कर रहा था. स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस की इस संयुक्त कामयाबी ने अपराधियों के नेटवर्क को करारा झटका दिया है. गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है.

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