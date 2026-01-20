ETV Bharat / state

बस्ती में अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा, जंगल में तैयार कर रहे थे हथियार, एक गिरफ्तार

आरोपी ताज मोहम्मद ने पुलिस के सामने महज 10 मिनट के भीतर अवैध असलहा और दो जिंदा कारतूस असेंबल करके दिखाया.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. (Photo Credit; Basti Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्ती : कलवारी पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. मौके से भारी मात्रा में असलहे और उन्हें बनाने वाले उपकरण बरामद हुए हैं. पुलिस ने घेराबंदी कर असलहा तस्कर ताज मोहम्मद को दबोच लिया.

एएसपी श्यामकांत ने बताया, मुखबिर से सूचना मिली थी कि माझा क्षेत्र में कुछ ज्यादा हलचल है. क्षेत्राधिकारी कलवारी संजय सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने जब आधी रात नदी के किनारे दबिश दी, तो अंधेरे और झाड़ियों के बीच एक छोटी सी भट्ठी मिली. यहां अवैध हथियार बनाए जा रहे थे.

पूछताछ में ताज मोहम्मद ने बताया, वह पहले अपने घर से तमंचे और कारतूस बनाकर बेचता था. पुलिस की तलाश से बचने के लिए वह पिछले कुछ समय से सवारी से सामान लाकर रात के समय नदी के किनारे जंगल में अवैध असलहे बनाता था और चोरी-छिपे बेच देता था.

ताज मोहम्मद ने पुलिस के सामने महज 10 मिनट के भीतर अवैध असलहा और दो जिंदा कारतूस असेंबल करके दिखाया. आमतौर पर अवैध कारखानों में 315 और 12 बोर के देसी कट्टे बनते हैं, लेकिन ताज मोहम्मद 32 बोर के असलहे बनाने में माहिर निकला.

एएसपी श्यामकांत ने बताया, ताज मोहम्मद नाव के रास्ते अंबेडकरनगर और बस्ती के बीच आसानी से आवाजाही करता था, जिससे वह दो जिलों की पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था. ताज मोहम्मद एक शातिर और पेशेवर अपराधी है. 2015 में भी अवैध शस्त्र बनाने का मुकदमा दर्ज हुआ था.

छापेमारी में 12 बोर के दो तमंचे, 315 बोर के दो तमंचे, 12 जिंदा कारतूस, ड्रिल मशीन, लोहे की आरी, छोटी भट्ठी, लेथ मशीन के छोटे पुर्जे, रेती, छेनी और बड़ी मात्रा में कच्चा लोहा व बारूद बरामद किया गया है. पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि ताज मोहम्मद ने किन-किन गैंग्स को हथियार की सप्लाई की है.

एएसपी श्यामाकांत ने बताया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है. यह पता लगाया जा रहा है कि इस अवैध फैक्ट्री का मुख्य फाइनेंसर कौन था और ताज मोहम्मद कच्चा माल, बारूद और मेटल कहां से मंगवाता था. फिलहाल आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में विवाहिता का कमरे में मिला शव, भाई बोला- ससुराल वालों ने मार डाला, पति गिरफ्तार

TAGGED:

ILLEGAL ARMS FACTORY EXPOSED
BASTI NEWS
ARMS FACTORY EXPOSED IN BASTI
बस्ती में अवैध असलहा फैक्ट्री पकड़ी
BASTI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.