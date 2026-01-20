ETV Bharat / state

बस्ती में अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा, जंगल में तैयार कर रहे थे हथियार, एक गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. ( Photo Credit; Basti Police )

बस्ती : कलवारी पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. मौके से भारी मात्रा में असलहे और उन्हें बनाने वाले उपकरण बरामद हुए हैं. पुलिस ने घेराबंदी कर असलहा तस्कर ताज मोहम्मद को दबोच लिया. एएसपी श्यामकांत ने बताया, मुखबिर से सूचना मिली थी कि माझा क्षेत्र में कुछ ज्यादा हलचल है. क्षेत्राधिकारी कलवारी संजय सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने जब आधी रात नदी के किनारे दबिश दी, तो अंधेरे और झाड़ियों के बीच एक छोटी सी भट्ठी मिली. यहां अवैध हथियार बनाए जा रहे थे. पूछताछ में ताज मोहम्मद ने बताया, वह पहले अपने घर से तमंचे और कारतूस बनाकर बेचता था. पुलिस की तलाश से बचने के लिए वह पिछले कुछ समय से सवारी से सामान लाकर रात के समय नदी के किनारे जंगल में अवैध असलहे बनाता था और चोरी-छिपे बेच देता था. ताज मोहम्मद ने पुलिस के सामने महज 10 मिनट के भीतर अवैध असलहा और दो जिंदा कारतूस असेंबल करके दिखाया. आमतौर पर अवैध कारखानों में 315 और 12 बोर के देसी कट्टे बनते हैं, लेकिन ताज मोहम्मद 32 बोर के असलहे बनाने में माहिर निकला.