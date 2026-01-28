ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़; 10 अवैध असलहा, 100 कारतूस बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.

तीन आरोपी गिरफ्तार
तीन आरोपी गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 6:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फर्रुखाबाद : जिला में कोतवाली कायमगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा किया है. पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में असलहे, कारतूस व उपकरण के साथ तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. घटना का खुलासा पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में किया.

पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि 28 जनवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के मोहल्ला कलाखेल में दबिश दी गई. उनका दावा है कि कार्रवाई के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों में तारीक खान, मुख्तयार खान और असद शामिल हैं. तीनों आरोपी मोहल्ला कलाखेल, कोतवाली कायमगंज, जनपद फतेहगढ़ के निवासी हैं.

उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से एक अवैध राइफल 315 बोर, एक अवैध बंदूक 12 बोर, एक अवैध पिस्टल 32 बोर, तीन अवैध तमंचे 315 बोर, चार अवैध तमंचा 12 बोर, 70 दोबारा भरे हुए अवैध कारतूस 12 बोर, 20 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 17 दोबारा भरे हुए अवैध कारतूस 315 बोर और चार जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद किए हैं.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके से अवैध शस्त्र निर्माण में प्रयुक्त उपकरण भी बरामद किए हैं. बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर कोतवाली कायमगंज पर आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने अपने जुर्म की माफी मांगी है. इनके विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.

यह भी पढ़ें : फर्रुखाबाद में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा; 17 अवैध तमंचे, 8 कारतूस बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

FARRUKHABAD NEWS
ILLEGAL ARMS FACTORY
ILLEGAL ARMS FACTORY IN FARRUKHABAD
THREE ACCUSED ARRESTED
FARRUKHABAD NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.