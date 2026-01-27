ETV Bharat / state

कानपुर में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़; 315 बोर के सात तमंचे बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार

कानपुर में डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 8:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : कर्नलगंज थाना पुलिस ने मंगलवार को एक अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. पुलिस की ने टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि तीनों आरोपी फैक्ट्री का संचालन कर रहे थे. पुलिस टीम को मौके से 315 बोर के सात तमंचे और कई अधबने तमंचे बरामद हुए हैं.

डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने कहा कि विगत कुछ दिनों से कुछ तमंचे शहर में पकड़े गये थे, पूछताछ में जब पता किया गया कि यह तमंचे कहां से ला रहे हैं तो एक टीम लगाई गई. मंगलवार को सर्विलांस टीम और करनैलगंज की टीम ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने तीन आरोपियों देशराज (55), मो. आकिब (22) व चांद बाबू (23) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि कर्नलगंज थाना क्षेत्र में केसा कार्यालय के गेट के सामने खंडहरनुमा स्थान पर आरोपी अवैध तमंचा बनाते थे.

कानपुर में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़
कानपुर में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि पुलिस टीम को मौके से 315 बोर के सात बने और कई अधबने तमंचे बरामद हुए हैं. इसके अलावा भारी मात्रा में उपकरण भी मिले हैं. पिछले करीब आठ माह से लगातार ये तमंचे बना रहे थे. जिसकी सप्लाई कानपुर व आस-पास के शहरों में की जा रही थी.


दो आरोपियों का आपराधिक इतिहास, कई लोगों से होगी पूछताछ : डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि जिन तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से दो का आपराधिक इतिहास है. दो आरोपियों पर तीन-तीन मुकदमे दर्ज हैं. अब इनसे ये भी पूछताछ होगी, आखिर इन्होंने कहां-कहां पर तमंचों की सप्लाई की है. डीसीपी सेंट्रल ने कहा कि, अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये ईनाम दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें : कानपुर में तीन साइबर ठग गिरफ्तार; फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर ऐंठी रकम, 17 सिमकार्ड बरामद

TAGGED:

KANPUR POLICE
ILLEGAL ARMS FACTORY
अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़
कानपुर में अवैध असलहा फैक्ट्री
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.