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बुढ़ाना में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंड़ाफोड़; गन्ने के खेत से बने-अधबने तमंचे बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

पकड़ा गया आरोपी साबिर पहले से ही कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. उसके खिलाफ मेरठ, बागपत, फरीदाबाद, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास (धारा 307), आर्म्स एक्ट और चोरी जैसे करीब दस गंभीर मुकदमे दर्ज हैं.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के मुताबिक, बुढ़ाना पुलिस को जानकारी मिली थी कि साबिर नाम का बदमाश जो कि मेरठ का रहने वाला है. और गन्ने के खेत में अस्थाई रूप से एक निवास बनाकर उसमें असलहे बनाने का काम करता है.

मुजफ्फरनगर : जिले में अपराध पर नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बुढ़ाना थाना पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है. पुलिस टीम ने मंदवाड़ा रोड के पास एक गन्ने के खेत में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में तैयार और अधूरे शस्त्र बरामद किए हैं. मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका एक साथी भागने में सफल रहा.

उन्होंने बताया कि पुलिस फरार साथी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है और यह भी जांच कर रही है कि इन हथियारों की सप्लाई किन-किन लोगों तक पहुंच रही थी. पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और एसएसपी ने इस सफल कार्रवाई पर पुलिस टीम की प्रशंसा की और उनके उत्साहवर्धन के लिए अपनी ओर से 20 हजार रुपये के नकद पुरस्कार की भी घोषणा की है.

पुलिस हिरासत में लिए गए साबिर ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि पंचायत चुनाव नजदीक होने के कारण अवैध हथियारों की मांग अचानक बढ़ गई थी. इसका फायदा उठाने के लिए वह अपने साथी के साथ लगातार जगह बदल-बदलकर हथियार तैयार कर रहा था, ताकि इन्हें ज्यादा कीमत पर बेचा जा सके.





थाना प्रभारी निरीक्षक सुभाष अत्री की अगुवाई में की गई इस कार्रवाई में पुलिस टीम ने मौके से बड़ी संख्या में हथियार और उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए. जब्त किए गए सामान में 6 बंदूकें, 3 पौनिया और 3 तमंचे शामिल हैं.

मौके की तलाशी के दौरान पुलिस को 14 अधूरे हथियारों के ढांचे और लोहे के फ्रेम भी बरामद हुए. इसके अलावा हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनें और औजार जैसे ड्रिल, ग्राइंडर, वाइस (शिकंजा) और फाइल (रेती) भी जब्त किए गए.



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