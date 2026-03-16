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रुड़की में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 6 तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

रुड़की में अवैध असलहा फैक्ट्री मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, 6 तमंचे और भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद

Illegal Arms Factory in Roorkee
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 16, 2026 at 10:01 PM IST

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रुड़की: हरिद्वार जिले के रुडकी में गंगनहर कोतवाली पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. साथ ही मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है. इतना ही नहीं पुलिस ने मौके से 6 अवैध तमंचे, अधबनी पिस्टल और राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं. फिलहाल, पुलिस पकड़े गए आरोपी के आपराधिक इतिहास खंगालने में जुट गई है.

दरअसल, हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर, एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल और पुलिस उपाधीक्षक रुड़की के निर्देशन में गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनी भूषण श्रीवास्तव ने एक विशेष टीम का गठन किया. जिसके बाद टीम ने मुखबिर की सूचना पर सुनहरा-सलेमपुर रोड स्थित जेपीएस टोटल सोल्यूशन वर्कशॉप में छापेमारी की. छापेमारी के दौरान अंदर का नजारा देख पुलिस हैरान रह गई. जहां अंदर फैक्ट्री में अवैध हथियार बनाए जा रहे थे.

Illegal Arms Factory in Roorkee
अवैध असलहा बनाने वाला गिरफ्तार (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

पुलिस ने आरोपी को दबोचा: वहीं, पुलिस की टीम ने तत्काल एक आरोपी जावेद पुत्र ताहिर अहमद निवासी शक्ति मोहल्ला कोतवाली सिविल लाइन (रुड़की) को हिरासत में लिया, जिसके बाद पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की गई. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका पुश्तैनी काम खराद (मशीन वर्क) का है.

इसी हुनर का फायदा उठाकर वो अपनी वर्कशॉप में मशीनों के जरिए डाई (फॉर्मा) बनाकर अवैध तमंचे और पिस्टल तैयार कर रहा था. वहीं, पुलिस अब आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी जावेद के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

"मुखबिर की सूचना पर टोटल सोल्यूशन वर्कशॉप में छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान मौके से जावेद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी यहां पर अवैध असलहा बनाने का काम कर रहा था. मौके से भारी मात्रा में असलहा और उसे बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं."- नवनीत सिंह भुल्लर, एसएसपी, हरिद्वार

अवैध असलहा फैक्ट्री से बरामद सामान: 6 अवैध तमंचे, 1 अधबनी पिस्टल, 1 अधबनी 22 बोर राइफल, 22 बोर नाल में इस्तेमाल होने वाला पाइप (12 इंच), 30 बोर पीतल पाइप (17 इंच) और 12 बोर पाइप (20.6 इंच), लोहे की बॉडी का ऊपरी खांचा, 1 मैगजीन (.22 बोर), 38 खोखा कारतूस (.22 बोर), 6 जिंदा कारतूस (.22 बोर), 1 जिंदा कारतूस (.32 बोर), 3 खोखा कारतूस (.32 बोर), 2 जिंदा कारतूस (12 बोर) बरामद किए गए हैं.

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रुड़की में अवैध असलहा फैक्ट्री
हरिद्वार पिस्टल आरोपी गिरफ्तार
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