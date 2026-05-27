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मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाभोड़; भारी मात्रा में तमंचे बरामद, 4 गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाभोड़. ( Photo Credit: Muzaffarnagar Police X Handle )

मुजफ्फरनगर: पुलिस ने जिले में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाभोड़ किया है. मौके से 15 तमंचे और हथियार बनाने का सामान भारी मात्रा में बरामद किया गया है. फैक्ट्री चलाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. SSP ने पुलिस टीम को 25 हजार ईनाम का भी ऐलान किया है. SSP संजय कुमार वर्मा ने बताया कि 25 मई की रात थाना सिविल लाइन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि संधावली कट के पास एक बंद पड़ी फैक्ट्री में कुछ लोग अवैध हथियार तैयार कर रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री की घेराबंदी की. इसी दौरान अंदर मौजूद बदमाशों को पुलिस की भनक लग गई और उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. SSP संजय कुमार वर्मा. (Video Credit: ETV Bharat) जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें शमीम उर्फ सोनू और विशाल गोली लगने से घायल हो गए. वहीं अदनान और मुर्सलीन को पुलिस ने घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 तमंचे 315 बोर, दो तमंचे 32 बोर, एक 9 एमएम पिस्टल, एक 32 बोर पिस्टल, चार अधबने तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस, एक इलेक्ट्रिक स्कूटी और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले दर्जनों उपकरण बरामद किए हैं. बरामद उपकरणों में ड्रिल मशीन, रेती, गैस सिलेंडर, बैरल, स्प्रिंग, फायरिंग पिन और अन्य लोहे के सामान शामिल हैं. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वह संगठित गिरोह के रूप में काम करते थे. मांग के अनुसार अवैध हथियार बनाकर विभिन्न स्थानों पर सप्लाई करते थे.