ETV Bharat / state

यूपी में मिली 'पेन पिस्टल', छोटी सी गोली चुपचाप ले लेती जान, टारगेट किलिंग में होती इस्तेमाल

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के ज्वाइंट सीपी सुरेंद्र यादव ने बताया कि पेन पिस्टल दिखने में साधारण पेन जैसी है.

अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़.
अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 12:38 PM IST

|

Updated : March 29, 2026 at 12:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. फैक्ट्री में कलम की शक्ल में घातक 'पेन पिस्टल' बनाई जा रही थी. छापेमारी में पुलिस ने कुख्यात अपराधी परवेज उर्फ मैगजीन को गिरफ्तार किया है.

मेरठ का सोहराब गेट इलाका शनिवार को उस वक्त छावनी में तब्दील हो गया, जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शाहघासा स्थित परवेज के घर पर धावा बोला. पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां एक हाई-टेक अवैध असलहा फैक्ट्री चल रही है.

25 पेन पिस्टल बरामद: दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के ज्वाइंट सीपी सुरेंद्र यादव ने बताया कि पेन पिस्टल दिखने में साधारण पेन जैसी है, इसे चेकिंग के दौरान पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है. आरोपी परवेज 'साइलेंट किलिंग' के लिए इस्तेमाल होने वाले इन हथियारों को डिजाइन करने में माहिर है.

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के ज्वाइंट सीपी सुरेंद्र यादव. (Video Credit: ETV Bharat)

स्पेशल सेल के ज्वाइंट सीपी सुरेंद्र यादव ने बताया कि मौके से 25 पेन पिस्टल, भारी मात्रा में हथियार बनाने के पुर्जे, कारतूस और हथियार बनाने वाली मशीनें बरामद की गई हैं. यह फैक्ट्री बेहद शातिराना तरीके से घर के अंदर चलाई जा रही थी.

परवेज उर्फ मैगजीन पेन पिस्टल बनाने का एक्सपर्ट माना जाता है. यह पिस्टल 7.65MM के कारतूस फायर करने में सक्षम है. इसका इस्तेमाल 'टारगेट किलिंग' के लिए किया जाता है.

पकड़ में नहीं आती यह पिस्टल: जांच अधिकारियों ने बताया कि पेन पिस्टल इतनी छोटी और सामान्य दिखती है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों या सुरक्षा घेरे में इसे आसानी से ले जाया जा सकता है. पुलिस इसे 'साइलेंट किलर' मान रही है, क्योंकि इसे छिपाना बेहद आसान है.

कहां से मिला सुराग: दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि 19 मार्च 2026 को दिल्ली के बादली रेलवे स्टेशन से एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार हुए हासिर उर्फ ‘शूटर’ के पास से पेन पिस्टल बरामद हुई थी. उसी की निशानदेही पर यह कार्रवाई हुई है.

NIA की रडार पर भी रहा है आरोपी: ​आरोपी परवेज का आपराधिक इतिहास काफी पुराना है। साल 2017 में उसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आतंकी संगठनों को हथियार सप्लाई करने के संदेह में पकड़ा था. इसके बाद 2024 में भी मेरठ पुलिस ने उसे जेल भेजा था, लेकिन जेल से बाहर आते ही उसने फिर से मौत का यह कारोबार शुरू कर दिया.

यह भी पढ़ें: CRPF कांस्टेबल भर्ती घोटाले में पूर्व डीआईजी सहित तीन को सजा, सीबीआई कोर्ट ने 17 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला

Last Updated : March 29, 2026 at 12:56 PM IST

TAGGED:

ILLEGAL ARMS FACTORY BUSTED MEERUT
MEERUT PEN PISTOL FACTORY NEWS
MEERUT POLICE ILLEGAL ARM FACTORY
NIA INVESTIGATE MEERUT ARM FACTORY
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.