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यूपी में मिली 'पेन पिस्टल', छोटी सी गोली चुपचाप ले लेती जान, टारगेट किलिंग में होती इस्तेमाल

अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़. ( Photo Credit: ETV Bharat )