अमेठी में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 16 तमंचों के साथ दो गिरफ्तार
आरोपी सुनसान स्थानों पर शस्त्र बनाकर लखनऊ व आसपास के जिलों में बेचते थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 4:45 PM IST
अमेठी: अमेठी पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पाली जंगल में चल रहे अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर ग्यारह निर्मित और पांच अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र समेत कुल 16 तमंचे बरामद किए हैं.
इसके साथ ही चार जिंदा व दो खोखा कारतूस समेत हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले बड़ी संख्या में उपकरण बरामद किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी लखनऊ के रहने वाले हैं और सुनसान स्थानों पर शस्त्र बनाकर लखनऊ व आसपास के जिलों में बेचते थे.
गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे व मौके से 9 तमंचे 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस 315 बोर, 2 तमंचा 12 बोर, 2 जिंदा कारतूस 12 बोर, 5 अदद अर्द्ध निर्मित तमंचा 12 बोर, 1 धुकनी/भट्टी व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण जैसे 52 अदद रिपिट, 18 हैमर, 15 अदद लोहे की नाल, 12 अदद बट, 5 बॉडी, 1 अदद 5 राउण्ड की चरखी, 45 स्प्रिंग, 34 कील, 9 ट्रिगर, 4 शुम्भी, 3 हथौड़ी, 2 रेती, 3 अदद सड़सी, 5 फायरिंग पिन समेत अन्य सामान भारी मात्रा में बरामद हुए हैं.
पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वह लखनऊ के रहने वाले हैं और अवैध शस्त्र बनाने का काम करते हैं. घूमकर सूनसान जगह की तलाश करते हैं, तथा पकड़े जाने के डर से स्थान बदल-बदलकर अवैध शस्त्र बनाने का काम करते है. तैयार होने पर शस्त्रों को लखनऊ व आसपास के जनपदों में बेंच देते है.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा 25,000 रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गयी है.
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