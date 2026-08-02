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आगरा में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, जंगल में तमंचा-पिस्टल और कारतूस बना रहे पांच गिरफ्तार

आगरा : एत्मादपुर थाना पुलिस और एसओजी ने रविवार को छापा मारकर जंगल में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मौके से पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अवैध हथियार फैक्ट्री से भारी संख्या में अवैध तमंचे, पिस्टल और अर्द्धनिर्मित असलाह के साथ-साथ असलाह बनाने के उपकरण, पुर्जे और अन्य सामग्री बरामद किए गए हैं. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली हैं. जिसके आधार पर अवैध हथियार के नेटवर्क के बारे में छानबीन की जा रही है. गिरफ्तार दो आरोपी पहले भी अवैध असलहा बनाने में जेल जा चुके हैं.

एसीपी एत्मादपुर देवेश कुमार सिंह ने बताया कि एत्मादपुर थाना पुलिस, एसओजी, साइबर सर्विलांस और काउंटर इंटेलिजेंस टीम के इनपुट पर आगरा-फिरोजाबाद बॉर्डर स्थित गांव छोटा सुरेरा के जंगल में छापा मारा. जहां पर संचालित अवैध असलहा निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. पुलिस टीम ने घेराबंदी करके मौके से पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जंगल में तालाब के पास अवैध असलहा बनाने का काम जोर शोर से चल रहा था.

एसीपी एत्मादपुर देवेश कुमार सिंह ने बताया, अवैध असलहा फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई में शुभम शर्मा, आदिल, राशिद हुसैन, आसिफ और प्रिंस नागवाड़ी को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में पता चला है कि आरोपियों ने जिले के हिसाब से अवैध असलाह की सप्लाई का नेटवर्क तैयार किया था. आरोपी पी शुभम और आदिल आगरा, प्रिंस फिरोजाबाद के साथ ही एटा जिले क्षेत्र में अवैध हथियारों की सप्लाई करता था.