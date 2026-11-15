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बरेली में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़; चार आरोपी गिरफ्तार, जानिये क्या है पाकिस्तान कनेक्शन?

बरेली में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ ( Photo credit: ETV Bharat )

बरेली : जिले में अवैध हथियार बनाने और उनकी सप्लाई करने वाले नेटवर्क का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. एसओजी और बहेड़ी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी फरार हैं.







एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक, मुख्य आरोपी सुखराज सिंह पिछले 8 से 10 महीने से पाकिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर शहजाद भट्टी के गुर्गे अजमल गुर्जर के संपर्क में था. दोनों के बीच इंस्टाग्राम रील और लाइव वीडियो के माध्यम से बातचीत हुई थी. पुलिस को आरोपी के मोबाइल से हथियारों की खरीद-फरोख्त से जुड़े रिकॉर्ड और एक लाइव कॉल की रिकॉर्डिंग भी मिली है.

एसएसपी अनुराग आर्य ने किया खुलासा (Video credit: ETV Bharat)





पुलिस के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में अवैध हथियारों के निर्माण और तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान गोपनीय सूचना के आधार पर 14 और 15 नवंबर की रात एसओजी प्रभारी सुनील शर्मा और बहेड़ी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने बरेली-बहेड़ी मार्ग पर गन्ना उत्पादक महाविद्यालय से पहले स्थित एक खंडहर में छापेमारी की. यहां आरोपी चोरी-छिपे अवैध हथियार तैयार कर रहे थे. पुलिस ने मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान सुखराज सिंह निवासी बहेड़ी, शानू मियां निवासी बहेड़ी, जीवनदीप सिंह निवासी रामपुर और जसनूर सिंह निवासी पीलीभीत के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, एक अवैध पिस्टल, एक 315 बोर की रायफल और 12 बोर के दो अधबने असलहों की नाल बरामद की हैं. इसके अलावा हथियार बनाने के उपकरण और चार मोबाइल फोन भी कब्जे में लिए गए हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी हथियार बनाने के साथ उनकी सप्लाई भी करते थे.





पूछताछ में सुखराज ने पुलिस को बताया कि अजमल गुर्जर ने उसे हाई क्वालिटी के हथियारों के लिए पंजाब आने को कहा था. वहां ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई किए जाने की बात कही गई थी. हालांकि एसएसपी के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह अभी तक पंजाब नहीं गया था और दोनों के बीच हथियारों के लेन-देन को लेकर बातचीत ही हुई थी. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी किन लोगों के संपर्क में था और उसके द्वारा किन लोगों को हथियारों की सप्लाई की गई. इन हथियारों का इस्तेमाल किन गतिविधियों में किया जाना था, इसकी भी जांच की जा रही है.







जांच में बहेड़ी के हिस्ट्रीशीटर अपराधी इसरत पहलवान से भी आरोपियों के संपर्क की जानकारी सामने आई है. एसएसपी ने बताया कि इसरत पहलवान पिछले साल 26 सितंबर को बरेली में हुई एक घटना के मामले में हथियारों की सप्लाई के संबंध में जेल गया था. पुलिस को आरोपियों के मोबाइल में उसके साथ बातचीत के कॉल रिकॉर्ड मिले हैं. इस कनेक्शन की भी जांच की जा रही है.



