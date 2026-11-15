बरेली में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़; चार आरोपी गिरफ्तार, जानिये क्या है पाकिस्तान कनेक्शन?
एसएसपी अनुराग आर्य ने रविवार को प्रेसवार्ता कर किया खुलासा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 10:30 PM IST
बरेली : जिले में अवैध हथियार बनाने और उनकी सप्लाई करने वाले नेटवर्क का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. एसओजी और बहेड़ी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी फरार हैं.
एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक, मुख्य आरोपी सुखराज सिंह पिछले 8 से 10 महीने से पाकिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर शहजाद भट्टी के गुर्गे अजमल गुर्जर के संपर्क में था. दोनों के बीच इंस्टाग्राम रील और लाइव वीडियो के माध्यम से बातचीत हुई थी. पुलिस को आरोपी के मोबाइल से हथियारों की खरीद-फरोख्त से जुड़े रिकॉर्ड और एक लाइव कॉल की रिकॉर्डिंग भी मिली है.
पुलिस के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में अवैध हथियारों के निर्माण और तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान गोपनीय सूचना के आधार पर 14 और 15 नवंबर की रात एसओजी प्रभारी सुनील शर्मा और बहेड़ी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने बरेली-बहेड़ी मार्ग पर गन्ना उत्पादक महाविद्यालय से पहले स्थित एक खंडहर में छापेमारी की. यहां आरोपी चोरी-छिपे अवैध हथियार तैयार कर रहे थे. पुलिस ने मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान सुखराज सिंह निवासी बहेड़ी, शानू मियां निवासी बहेड़ी, जीवनदीप सिंह निवासी रामपुर और जसनूर सिंह निवासी पीलीभीत के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, एक अवैध पिस्टल, एक 315 बोर की रायफल और 12 बोर के दो अधबने असलहों की नाल बरामद की हैं. इसके अलावा हथियार बनाने के उपकरण और चार मोबाइल फोन भी कब्जे में लिए गए हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी हथियार बनाने के साथ उनकी सप्लाई भी करते थे.
पूछताछ में सुखराज ने पुलिस को बताया कि अजमल गुर्जर ने उसे हाई क्वालिटी के हथियारों के लिए पंजाब आने को कहा था. वहां ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई किए जाने की बात कही गई थी. हालांकि एसएसपी के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह अभी तक पंजाब नहीं गया था और दोनों के बीच हथियारों के लेन-देन को लेकर बातचीत ही हुई थी. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी किन लोगों के संपर्क में था और उसके द्वारा किन लोगों को हथियारों की सप्लाई की गई. इन हथियारों का इस्तेमाल किन गतिविधियों में किया जाना था, इसकी भी जांच की जा रही है.
जांच में बहेड़ी के हिस्ट्रीशीटर अपराधी इसरत पहलवान से भी आरोपियों के संपर्क की जानकारी सामने आई है. एसएसपी ने बताया कि इसरत पहलवान पिछले साल 26 सितंबर को बरेली में हुई एक घटना के मामले में हथियारों की सप्लाई के संबंध में जेल गया था. पुलिस को आरोपियों के मोबाइल में उसके साथ बातचीत के कॉल रिकॉर्ड मिले हैं. इस कनेक्शन की भी जांच की जा रही है.
इस मामले में पुलिस को अभी दो आरोपियों की तलाश है. उनकी पहचान गुरसेवक सिंह और अनस उर्फ सलमान, दोनों निवासी बहेड़ी के रूप में हुई है. एसएसपी ने बताया कि मामले की गहराई से जांच के लिए एसआईटी गठित की जाएगी. इसमें साइबर एक्सपर्ट, सर्विलांस, एसओजी और थाना पुलिस की टीम शामिल होगी. पूरी जांच गजेटेड अधिकारियों की निगरानी में कराई जाएगी.
एसएसपी ने बताया कि पुलिस को इस गैंग के सक्रिय होने की गोपनीय सूचना मिली थी. सभी एजेंसियों के साथ पुलिस लगातार संपर्क में रहती है. एलआईयू की टीम भी सूचनाओं पर काम करती है. किसी भी सूचना पर कार्रवाई करने से पहले उसकी पुष्टि की जाती है.
एसएसपी ने कहा कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास थी कि इस तरह का एक गैंग सक्रिय है. उसी सूचना को विकसित करके यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने यह भी बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी बनाई जाएगी, जिसमें साइबर एक्सपर्ट, सर्विलांस, एसओजी और थाना पुलिस की टीम शामिल होगी.
एसएसपी ने कहा कि पूरी जांच अधिकारियों की निगरानी में कराई जाएगी. जांच के दौरान यह भी पता लगाया जाएगा कि आरोपी किन-किन लोगों के संपर्क में थे और हथियारों का इस्तेमाल किन गतिविधियों में किया जाना था. एसएसपी ने इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम को 20 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि जांच में आगे जो भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आएंगे, उनकी जानकारी साझा की जाएगी.
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