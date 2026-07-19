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मेरठ में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़; तीन बनी पिस्टल और 11 अधबने हथियार बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि लिसाड़ी गेट थाना पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में मिली सफलता.

मेरठ में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़
मेरठ में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 9:40 PM IST

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मेरठ : पुलिस ने लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. पुलिस को सूचना मिली कि अलीगढ़ से कुछ लोग लिसाड़ी गेट में हथियार सप्लाई कर रहे हैं. पुलिस ने क्षेत्र में मदीना मस्जिद वाली गली में एक फैक्ट्री में रेड मारकर मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध तमंचे, पिस्टल, हथियार बनाने के उपकरण और एक कार बरामद हुई है.

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा-निर्देशन में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र से लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं. सूचना के मुताबिक, अलीगढ़ से कुछ लोग मेरठ में अवैध असलहा, उसके पार्ट्स और अर्ध-निर्मित पिस्टल सप्लाई करने आ रहे थे.

​इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए सिटी की स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना प्रभारी लिसाड़ी गेट के नेतृत्व में पिछले एक हफ्ते से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी. पुलिस द्वारा संचालित इस अवैध हथियार फैक्ट्री से भारी मात्रा में असलहा और उपकरण बरामद किए गए हैं.



लिसाड़ी गेट थाना पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता मिली है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शाहिद उर्फ नीलू, रिजवान, राशिद, साजिद, कोमल कुमार और सजाउद्दीन के रूप में हुई है. इनमें से एक आरोपी रिजवान के खिलाफ पहले से आपराधिक मुकदमा दर्ज है.



आरोपियों के कब्जे से 21 प्लास्टिक के डिब्बों में सील बंद बड़ी संख्या में अवैध हथियार और उनके पार्ट्स बरामद हुए हैं. इनमें तीन निर्मित पिस्टल, 11 अधबनी पिस्टल, 20 स्प्रिंग, 9 बिट, बैरल, ट्रिगर, ब्लेड, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर मशीन, हथियार बनाने के अन्य उपकरण और एक कार भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल इस काम में किया जा रहा था.



पुलिस का कहना है कि आरोपी अवैध रूप से हथियार बनाकर उनकी सप्लाई करते थे. बरामद सामान और आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि ये हथियार किन-किन लोगों तक पहुंचाए जाते थे और इनके नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है?




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