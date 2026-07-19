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मेरठ में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़; तीन बनी पिस्टल और 11 अधबने हथियार बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार

मेरठ में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ ( Photo credit: ETV Bharat )