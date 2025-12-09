ETV Bharat / state

मुर्गी फार्म पहुंची पुलिस तो उड़ गए होश, टंकी में पानी के बजाय मिला ये सामान

कैमूर: बिहार के कैमूर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुर्गी फॉर्म की आड़ में हथियार और गांजे का कारोबार किया जा रहा है. इसके बाद पुलिस ने छापा मारा और पानी की टंकी में पानी की जगह चार जिंदा कारतूस, अवैध बंदूक और गांजा और खोखा बरामद किया गया है. इस कार्रवाई के बाद अवैध कारोबारियों के बीच हड़कंप मचा है.

मुर्गी फॉर्म की आड़ में नशे का कारोबार : पुलिस को सूचना मिली थी कि मुर्गी फार्म की आड़ में नशे का कारोबार चलाया जा रहा है. मुर्गी फार्म में छापेमारी की गई तो भारी संख्या में सामान बरामद किया गया. गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. मोहनिया डीएसपी प्रदीप कुमार ने रामगढ़ थाने में प्रेस वार्ता कर घटना की पुष्टि की है.

मुर्गी फॉर्म की आड़ में नशे का कारोबार (ETV Bharat)

"गुप्त सूचना मिली थी कि अखिनी गांव के निवासी आतिफ अफरोज खान अपने मुर्गी फार्म से अवैध गांजा और हथियार का कारोबार कर रहे हैं, जिसके बाद वरीय पुलिस पदाधिकारी को अवगत कराते हुए छापेमारी टीम का गठन कर कार्रवाई की गई."- प्रदीप कुमार, डीएसपी मोहनिया