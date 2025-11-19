ETV Bharat / state

जयपुर: अवैध गैस रिफिलिंग पर कार्रवाई, 480 सिलेंडर जब्त, 9 आरोपी गिरफ्तार, 300 मिलावटी मोमोज किए नष्ट

जयपुर में जिला रसद विभाग ने अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर्स और खाद्य सुरक्षा विभाग ने फूड रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की.

Illegal gas cylinders seized
अवैध गैस सिलेंडर जब्त (Courtesy - Food Department)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 19, 2025 at 7:53 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: जिला रसद अधिकारी प्रथम की टीमों ने जयपुर शहर के अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई कर बुधवार को 480 गैस सिलेंडर जब्त किए और अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार का भंडाफोड़ किया. टीमों ने तीन जगह कार्रवाई की, जिसमें 480 सिलेंडर के अलावा 6 पिकअप, रिफिलिंग मशीनें जब्त की और 9 आरोपी गिरफ्तार किए. वहीं शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मानसरोवर स्थित एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर मोमोज में फूड कलर के उपयोग के चलते 300 मोमोज एवं 5 किलो ग्रवी नष्ट करवाई गई.

शिकायत पर दी दबिश: जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम प्रियव्रत सिंह चारण ने बताया कि तीन विशेष सतर्कता दलों 'ए, बी और सी' ने जयपुर के अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया. सर्वप्रथम टीम ए ने सुबह 4:30 बजे प्रताप नगर सेक्टर 16-17 नाले की पुलिया पर अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायत पर दबिश दी. जहां कुल 107 गैस सिलेंडर, एक पिकअप, 4 रिफिलिंग मशीन, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, एक रजिस्टर तथा एक पेटीएम मशीन जब्त की. एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. टीम बी ने कृष्णा विहार श्रीराम की नांगल, सांगानेर में कार्रवाई कर 77 गैस सिलेंडर, एक पिकअप वाहन, एक मोबाइल एवं सीसीटीवी डीवीआर जब्त की.

पढ़ें: अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, 235 से अधिक गैस सिलेंडर जब्त

एयरपोर्ट के पास कार्रवाई: उन्होंने बताया कि टीम सी ने जयपुर शहर के अति संवेदनशील क्षेत्र गंगानिवारा मैरिज गार्डन एयरपोर्ट की दीवार के पास प्रताप नगर में दबिश दी. जहां से कुल 296 गैस सिलेंडर (घरेलू एवं वाणिज्यिक), 4 पिकअप वाहन, एक रिफिलिंग मशीन, 3 इलेक्ट्रॉनिक कांटे तथा सीसीटीवी डीवीआर सेट जब्त किए तथा 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया. चारण ने बताया कि जांच के दौरान लक्ष्य इंडेन रामपुरिया जगतपुरा की गाड़ियां मौके पर मिली, जो एजेंसी की संभावित संलिप्तता को दर्शाता है, जिसके संबंध में विस्तृत जांच कार्यालय स्तर पर की जा रही है.

पढ़ें: आग की घटनाएं रोकने की कवायद, अवैध रिफिल सेंटर्स पर पुलिस की सख्ती, 200 से ज्यादा सिलेंडर जब्त

9 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार: चारण ने बताया कि तीनों कार्रवाईयों में कुल 480 गैस सिलेंडर, 6 पिकअप वाहन, 5 रिफिलिंग मशीनें, 4 इलेक्ट्रॉनिक कांटे जब्त किए गए तथा कुल 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. तीन अवैध गैस रिफिलिंग माफियाओं के विरुद्ध द्रवित पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत नामजद एफआईआर दर्ज करवाई गई. चारण बताया कि ऐसे अवैध रिफिलिंग केंद्र बिना सुरक्षा मानकों के संचालित होते हैं, जिससे आवासीय क्षेत्रों में बड़े हादसों की आशंका बनी रहती है. भारी मात्रा में गैस सिलेंडरों के खुले भंडारण से कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है.

पढ़ें: Rajasthan: खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने डेढ़ क्विंटल दूषित रसगुल्ले करवाए नष्ट, चाशनी में पड़ गए थे कीड़े

प्रतिबंधित फूड कलर को लेकर नष्ट करवाए मोमोज: 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉ टी शुभमंगला के निर्देश पर सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की टीम ने केवी स्कूल के सामने मानसरोवर स्थित एक चाइनीज फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की. सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि इस रेस्टोरेंट में मोमोज तैयार करने में अत्यधिक मात्रा में फूड कलर का उपयोग किया जा रहा था. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार सब्जी, चाइनीज फूड, एवं अन्य भोजन में अत्यधिक फूड कलर प्रतिबंधित है. मौके पर तैयार लगभग 300 मोमोज एवं 5 किलो ग्रेवी को नमूने लेकर नष्ट करवाया गया.

Adulterated momos destroyed
मिलावटी मोमोज करवाए नष्ट (Courtesy - CMHO Office)

उन्होंने बताया कि पनीर की क्वालिटी भी घटिया थी, जिसके नमूने लिए गए. बटर के स्थान पर टेबल मारगि्न का उपयोग किया जा रहा था. मौके पर पानी की जांच रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल, फूड हैंडलर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं थे. परिसर में गंदगी पाई गई. खाद्य सामग्री खुले में रखी हुई थी. फर्म के प्रोपराइटर को उक्त कमियां दुरुस्त करने के लिए पाबंद किया गया.

विदेशी सिगरेट के पैकेट जब्त: वहीं 'टोबेको फ्री यूथ कैंपेन 3.0' विशेष अभियान के तहत सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ मनीष मित्तल के निर्देश पर जिला तंबाकू प्रकोष्ठ एवं फूड सेफ्टी टीम ने डिप्टी सीएमएचओ (स्वास्थ्य) डॉक्टर सुरेन्द्र गोयल के नेतृत्व में मानसरोवर क्षेत्र के विभिन्न दुकानों एवं स्टॉल्स पर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तम्बाकू उत्पादों की जप्ती एवं चालान की कार्रवाई की. डॉ मनीष ने बताया कि विजय पथ स्थित एक पान भंडार पर विदेशी सिगरेट के 48 पैकेट और तंबाकू फ्लेवर के 48 डिब्बे जब्त किए, जिन पर सचित्र चेतावनी नहीं थी, जो कि कोटपा एक्ट की धारा 7 का उल्लंघन है. इन पैकेटों को मौके पर सीज किया गया. वहीं दो पान भंडारों से कुल 206 पैकेट हुक्का तंबाकू फ्लेवर के जब्त किए गए. डिप्टी सीएमएचओ (स्वास्थ्य) डॉक्टर सुरेन्द्र गोयल ने बताया कि कोटपा एक्ट 2003 के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 50 चालान किए गए.

TAGGED:

अवैध गैस रिफलिंग पर कार्रवाई
300 ADULTERATED MOMOS DESTROYED
PACKET OF FOREIGN CIGARETTES SEIZED
शुद्ध आहार मिलावट पर वार
480 GAS CYLINDERS SEIZED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मार्गशीर्ष अमावस्या कल, पितृ प्रसन्नता के लिए करें ये काम

झालाना लेपर्ड सफारी से खुशखबरी, 'फ्लोरा' ने 9वीं बार दिया शावकों को जन्म, पर्यटकों को हुई साइटिंग

अक्टूबर 2025 में EV की बिक्री 57 प्रतिशत बढ़ी, MG और Mahindra ने मारी बड़ी छलांग

शेख हसीना की मौत की सजा पर बोले इस्कॉन पुजारी चिन्मय के वकील, कहा- 'फैसला राजनीतिक'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.