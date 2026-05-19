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IBLS में बड़ी संख्या में पर बंपर भर्ती, प्रोफेसर और डॉक्टर सहित विभिन्न पदों के लिए जानें योग्यता और अंतिम तिथि

इंस्टीट्यूट ऑफ़ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज़ दिल्ली ने विभिन्न पदों पर नौकरी पाने के लिए निकाली भर्तियां.सबसे ज्यादा नर्सिंग कैटेगरी में पद

आईएलबीएस में बड़ी संख्या में पर बंपर भर्ती
आईएलबीएस में बड़ी संख्या में पर बंपर भर्ती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 19, 2026 at 1:01 PM IST

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नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ़ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज़ (आईएलबीएस) वसंत विहार दिल्ली में विभिन्न पदों पर नौकरी पाने का मौका देने जा रहा है. संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार विभिन्न विभागों में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, प्रशासनिक और तकनीक कर्मचारियों के कई पदों पर नियुक्तियां की जाएगी. यह वैकेंसी फैकल्टी और नॉन-फैकल्टी दोनों तरह के पदों के लिए हैं. हालांकि, ये सभी पद कॉन्ट्रैक्ट पर भरे जा रहे हैं. इनके लिए वेतनमान भी अलग अलग रखा गया है.

भारत सरकार द्वारा इसे डीम्ड-टू-बी-यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त

बता दें कि आईएलबीएस दिल्ली सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त (ऑटोनॉमस) सुपर-स्पेशियलिटी उत्कृष्टता संस्थान है और भारत सरकार द्वारा इसे डीम्ड-टू-बी-यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है. इसका विज़न लिवर, पैंक्रियाटोबिलियरी, रीनल, ऑन्कोलॉजी और अंग ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में मरीज़ों की देखभाल, शिक्षण और अनुसंधान का एक प्रकाशस्तंभ बनकर वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनना है.

सभी नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर होंगी

सभी नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर होंगी और शुरू में ये चार वर्षों की अवधि के लिए होंगी (रेजिडेंट्स को छोड़कर) और प्रदर्शन के आधार पर इन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है. सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं की तलाश में आईएलबीएस बैकलॉग सहित सभी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है.

आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026

यह दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष अभियान (बैकलॉग) भी है. इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 रखी गई है. अभ्यर्थी अधिक जानकारी, पात्रता मानदंड और भर्ती नियमों के लिए संस्थान की वेबसाइट https://www.ilbs.in/ पर जाएं.

इन पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन
संस्थान ने विशेष रूप से दिव्यांग श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग-अलग पद निर्धारित किए हैं. भर्ती प्रक्रिया में सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर नर्स, जूनियर नर्स और एग्जीक्यूटिव नर्स जैसे पद शामिल हैं.

नर्सिंग कैटेगरी में सबसे अधिक पदों की घोषणा

इसके अलावा हैपेटॉलजी, रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर के पद भी निकाले गए हैं. संस्था ने नर्सिंग कैटेगरी में सबसे अधिक पदों की घोषणा की है. एग्जीक्यूटिव नर्स के 30 पद और जूनियर एक्जीक्यूटिव नर्स के 10 पद और जूनियर नर्स के कई पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके अलावा अस्पताल प्रशासन खरीद विभाग, सुरक्षा एवं फायर मैकेनिक और एयर कंडीशनिंग,पलमोनरी मेडिसिन तथा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े पद पर भी भर्ती के लिए विज्ञापन में जानकारी दी गई है.

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