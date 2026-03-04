ETV Bharat / state

एस्ट्रोनॉमी क्लब पहुंचकर आईआईटियंस ने लाइव देखा चंद्रग्रहण; बोले- यह अनुभव बेहद रोमांचक

एस्ट्रोनॉमी क्लब पहुंचकर आईआईटियंस ने लाइव देखा चंद्रग्रहण. ( Photo Credit: ETV Bharat )