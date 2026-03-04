ETV Bharat / state

एस्ट्रोनॉमी क्लब पहुंचकर आईआईटियंस ने लाइव देखा चंद्रग्रहण; बोले- यह अनुभव बेहद रोमांचक

आईआईटियंस ने टेलीस्कोप व बायनाकुलर्स का प्रयोग करके चंद्रमा की स्थितियों को देखा, बोले ग्रहण पर आकार बढ़ गया.

एस्ट्रोनॉमी क्लब पहुंचकर आईआईटियंस ने लाइव देखा चंद्रग्रहण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 4, 2026 at 7:09 AM IST

कानपुर: पूरे देश में सुबह से ही लोगों की जुबां पर जिस बात की सबसे अधिक चर्चा थी, वो चंद्रग्रहण था. इस खास मौके पर IIT कानपुर के एस्ट्रोनॉमी क्लब में मौजूद आईआईटियंस ने भी चंद्रग्रहण को देखा. उस दौरान चंद्रमा की विभिन्न स्थितियों का आंकलन किया.

ज्योतिषविदों के मुताबिक, चंद्रग्रहण पर चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, लेकिन विज्ञान में बहुत अधिक रुचि रखने वाले आईआईटियंस ने देर शाम एस्ट्रोनॉमी क्लब में पहुंचकर टेलीस्कोप व बायनाकुलर्स की मदद से चंद्रग्रहण को देखा और फिर कहा यह अनुभव बेहद रोमांचकारी रहा.

एयरोस्पेस विभाग के छात्र व सचिव एस्ट्रोनॉमी क्लब प्रीत वारू ने कहा जब हम चंद्रमा पर लगातार अपना फोकस कर रहे थे, तो वह बहुत तेजी से अपनी दशाएं बदल रहा था.

आम दिनों में चंद्रमा को देखो, तो उसका आकार छोटा होता है. पर ग्रहण पर उसका आकार बड़ा दिखा. प्रीत ने कहा कि इस खास अवसर पर एस्ट्रोनॉमी क्लब में कई आईआईटियंस पहुंचे थे.

खगोलीय घटना से मिलती है सीख: एस्ट्रोनॉमी क्लब के को-आर्डिनेटर देवांश कार्तिक ने कहा कि जब चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण या किसी अन्य तरह की खगोलीय घटना होती है, तो उससे आईआईटियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलता है.

देवांश ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से ही हम थ्योरी को डेवलप कर सकते हैं, जो इन पर आधारित होती है. ऐसे मामले आपके सामने रोजाना नहीं आते.

आप जब किसी घटना के साक्षी होते हैं, तो वह आपको फील भी होता है. इसलिए इस तरह के मामलों में हमें बहुत कुछ अहम जानकारियां मिल जाती हैं, जो भविष्य में हमारे शोध कार्यों में मददगार सिद्ध होंगी.

