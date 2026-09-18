ETV Bharat / state

IITian प्रशांत ने लिखी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बुक, पेरेंट्स कैसे बच्चों को बचाएं डीप फेक व चीटिंग से

बुक के संबंध में जानकारी देते प्रशांत जैन पालीवाल ( ETV Bharat Kota )

कोटा: आईआईटी बॉम्बे से बीटेक ग्रेजुएट और कोटा के रहने वाले प्रशांत जैन पालीवाल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर एक किताब लिखी है. वह एक बड़े ग्रुप में एजुकेटर भी हैं, जिसमें आईआईटियन प्रशांत ने पेरेंट्स को एजुकेट करने के लिए लिखा है. इस "महावीर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक" बुक का लॉन्च शुक्रवार को कोटा में किया गया. बुक करीब 2 साल में लिखी गई है और पुस्तक ढाई सौ पेज की है, जिसे जैन धर्म के महावीर स्वामी से जोड़कर लिखा गया है. इस कार्यक्रम में वीएमओयू के वीसी डॉ. बीएल वर्मा, भाजपा नेता पंकज मेहता, व्यापार महासंघ अध्यक्ष क्रांति जैन, एएसपी प्रवीन जैन, पवन जैन, रेखा हिंगड़ व प्रकाश जैन पालीवाल मौजूद रहे. प्रशान्त जैन पालीवाल ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kota) प्रशांत जैन का कहना है कि पिछले 2 साल से किताब की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मैं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 2 साल से काफी ज्यादा उसे कर रहा हूं. उसका दुरुपयोग भी काफी हो रहा है. यह किताब इसलिए लिखी गई है कि एआई का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है? यह पेरेंट्स के लिए लिखा गया कि वे अपने बच्चों को समझ सकें. बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छे से उपयोग कर रहे हैं. वर्तमान में जो लोग एआई का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भी आगे करना पड़ेगा.