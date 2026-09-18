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IITian प्रशांत ने लिखी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बुक, पेरेंट्स कैसे बच्चों को बचाएं डीप फेक व चीटिंग से

आईआईटियन प्रशांत ने पेरेंट्स को एजुकेट करने के लिए लिखा है, ताकि वह समझ सकें कि AI का उनका बच्चा कैसा उपयोग कर रहा है...

IITian Prashant Writes a Book
बुक के संबंध में जानकारी देते प्रशांत जैन पालीवाल (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2026 at 8:17 PM IST

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कोटा: आईआईटी बॉम्बे से बीटेक ग्रेजुएट और कोटा के रहने वाले प्रशांत जैन पालीवाल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर एक किताब लिखी है. वह एक बड़े ग्रुप में एजुकेटर भी हैं, जिसमें आईआईटियन प्रशांत ने पेरेंट्स को एजुकेट करने के लिए लिखा है. इस "महावीर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक" बुक का लॉन्च शुक्रवार को कोटा में किया गया.

बुक करीब 2 साल में लिखी गई है और पुस्तक ढाई सौ पेज की है, जिसे जैन धर्म के महावीर स्वामी से जोड़कर लिखा गया है. इस कार्यक्रम में वीएमओयू के वीसी डॉ. बीएल वर्मा, भाजपा नेता पंकज मेहता, व्यापार महासंघ अध्यक्ष क्रांति जैन, एएसपी प्रवीन जैन, पवन जैन, रेखा हिंगड़ व प्रकाश जैन पालीवाल मौजूद रहे.

प्रशान्त जैन पालीवाल ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kota)

प्रशांत जैन का कहना है कि पिछले 2 साल से किताब की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मैं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 2 साल से काफी ज्यादा उसे कर रहा हूं. उसका दुरुपयोग भी काफी हो रहा है. यह किताब इसलिए लिखी गई है कि एआई का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है? यह पेरेंट्स के लिए लिखा गया कि वे अपने बच्चों को समझ सकें. बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छे से उपयोग कर रहे हैं. वर्तमान में जो लोग एआई का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भी आगे करना पड़ेगा.

प्रशांत का कहना है कि उन्होंने अभी तक एजुकेशन से जुड़ी हुई ही किताबें लिखी हैं. जिनमें करीब मैथमेटिक्स पर सबसे ज्यादा बुक्स हैं. बच्चों के यह काम भी आ रही है. इन्हें मिलाकर मैं अभी तक 25 किताब लिख चुका हूं. यह 26वीं किताब है और मेरी ज्यादातर बुक्स मैथमेटिक्स से रिलेटेड है. एआई की वर्ल्ड काउंसिल में मेरा चयन हुआ है. मैं वहां पर जाने वाला हूं और इसीलिए मुझे प्रेरणा मिली थी कि मैं इस तरह की पुस्तक लिखूं.

Book on Artificial Intelligence
बुक को लॉन्च करते हुए अतिथि (ETV Bharat Kota)

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प्रशांत ने बताया कि पेरेंट्स को एजुकेट करने के लिए डीप फेक की जानकारी दी है. वर्तमान में डीप फेक के बारे में काफी चल रहा है. उनके गलत और फर्जी वीडियो इमेज बनाया जा रहे हैं. कई सेलिब्रिटी को आपस में जोड़कर भी गलत बताया जा रहा है. ऐसे में पेरेंट्स इसे कैसे समझें, यह इस पुस्तक में है. उनके बच्चे तो इससे नहीं जुड़े हुए हैं. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काफी सारी लर्निंग में बच्चे चीटिंग करते हैं.

यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रातों-रात बनाकर अपलोड कर देते हैं, यह काफी गलत प्रैक्टिस है. इससे जो बच्चे क्रिएट हो रहे हैं, वह मोरल वैल्यू वाले नहीं हैं. वह शॉर्टकट वाले हैं. जबकि देश को बढ़ाने व मोरल वैल्यूज वाले बच्चे चाहिए. देश प्रेम की भावना रखें और नेशनल बिल्डिंग की भावना से काम करें. वे अच्छा काम करें, इसी अच्छे काम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाए.

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