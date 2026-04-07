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IITian बाबा ने शादी के बाद हिमाचल को बनाया नया ठिकाना, धर्मशाला में आश्रम खोलने का प्लान

IITian बाबा ने शादी के बाद हिमाचल को बनाया नया ठिकाना ( ETV BHARAT )

धर्मशाला: प्रयागराज महाकुंभ 2025 में सुर्खियों में आए ‘IITian बाबा’ अभय सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह उनकी शादी है. अभय सिंह ने कर्नाटक के मंगलुरु की रहने वाली इंजीनियर प्रतीका से विवाह कर लिया है और अब दोनों हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं. उनकी इस शादी का खुलासा तब हुआ जब सोमवार को वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचे और परिवार का आशीर्वाद लेकर सभी को इसकी जानकारी दी. अघंजर महादेव मंदिर में हुआ पारंपरिक विवाह अभय सिंह और प्रतीका ने 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन धर्मशाला के अघंजर महादेव मंदिर में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी की. इसके बाद 19 फरवरी को दोनों ने कोर्ट मैरिज भी की. शादी के बाद यह जोड़ा फिलहाल धर्मशाला में ही सादगीपूर्ण जीवन जी रहा है और आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. इंजीनियर पत्नी के साथ नई जिंदगी अभय सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी प्रतीका पेशे से इंजीनियर हैं और दोनों अपनी नई जिंदगी को लेकर काफी खुश हैं. प्रतीका ने भी अभय की सादगी और सोच की सराहना करते हुए उन्हें एक सच्चा और ईमानदार इंसान बताया. दोनों का कहना है कि वे मिलकर आध्यात्म और सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए काम करेंगे.