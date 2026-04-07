IITian बाबा ने शादी के बाद हिमाचल को बनाया नया ठिकाना, धर्मशाला में आश्रम खोलने का प्लान
साल 2025 के प्रयागराज महाकुंभ में अभय सिंह काफी चर्चा में आए और वहीं से उन्हें ‘IITian बाबा’ के नाम से पहचान मिली.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 6:58 PM IST
धर्मशाला: प्रयागराज महाकुंभ 2025 में सुर्खियों में आए ‘IITian बाबा’ अभय सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह उनकी शादी है. अभय सिंह ने कर्नाटक के मंगलुरु की रहने वाली इंजीनियर प्रतीका से विवाह कर लिया है और अब दोनों हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं. उनकी इस शादी का खुलासा तब हुआ जब सोमवार को वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचे और परिवार का आशीर्वाद लेकर सभी को इसकी जानकारी दी.
अघंजर महादेव मंदिर में हुआ पारंपरिक विवाह
अभय सिंह और प्रतीका ने 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन धर्मशाला के अघंजर महादेव मंदिर में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी की. इसके बाद 19 फरवरी को दोनों ने कोर्ट मैरिज भी की. शादी के बाद यह जोड़ा फिलहाल धर्मशाला में ही सादगीपूर्ण जीवन जी रहा है और आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ रहा है.
इंजीनियर पत्नी के साथ नई जिंदगी
अभय सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी प्रतीका पेशे से इंजीनियर हैं और दोनों अपनी नई जिंदगी को लेकर काफी खुश हैं. प्रतीका ने भी अभय की सादगी और सोच की सराहना करते हुए उन्हें एक सच्चा और ईमानदार इंसान बताया. दोनों का कहना है कि वे मिलकर आध्यात्म और सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए काम करेंगे.
आश्रम और यूनिवर्सिटी बनाने की योजना
अभय सिंह ने अपने भविष्य की योजनाओं का भी खुलासा किया. उन्होंने बताया कि धर्मशाला के अघंजर महादेव के आसपास का क्षेत्र उन्हें खास ऊर्जा देता है. भोलेनाथ की प्रेरणा से वे यहां एक आश्रम बनाने की योजना बना रहे हैं. साथ ही वह एक सनातन यूनिवर्सिटी भी शुरू करना चाहते हैं, जो गुरुकुल परंपरा और आधुनिक शिक्षा मॉडल का मिश्रण होगा. उनका लक्ष्य युवाओं को ज्ञान के साथ संस्कार भी देना है.
IIT से अध्यात्म तक का सफर
बता दें कि अभय सिंह मूल रूप से हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं. उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इसके बाद विदेश में नौकरी भी की. हालांकि, साल 2021 के बाद उनका झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ा और उन्होंने यह रास्ता चुन लिया. इसके बाद वे पूरी तरह आध्यात्मिक जीवन में जुड़ गए. साल 2025 के प्रयागराज महाकुंभ में अभय सिंह काफी चर्चा में आए और वहीं से उन्हें ‘IITian बाबा’ के नाम से पहचान मिली. हालांकि उनके जीवन से जुड़े कुछ विवाद भी सामने आए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और बड़ी संख्या में लोग उनके विचारों से जुड़ने लगे.
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