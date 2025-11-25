ETV Bharat / state

IITF में केसर की खुशबू: आज भी नंबर-1 है कश्मीरी केसर, जानें पैदावार से लेकर कई महत्वपूर्ण बातें

27 नवंबर भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आखरी दिन है. अंतिम दिनों में मेले में बिकने वाले सामनों पर अच्छे डिस्काउंट दिए जाते हैं.

IITF में केसर की खुशबू: आज भी नंबर 1 है कश्मीरी केसर
IITF में केसर की खुशबू: आज भी नंबर 1 है कश्मीरी केसर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 25, 2025 at 4:43 PM IST

6 Min Read
नई दिल्ली: केसर को सबसे महंगा मसाला कहा जाता है. इसकी खेती भी बहुत ही ज्यादा कठिन है. भारत मंडपम में जारी भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF) में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सामानों की सेल हो रही है. इस मेले में अगर कश्मीरी आइटम्स की बात आती है तो पूरे कश्मीर में केवल पांपोर में ही केसर की खेती होती है. यहां का केसर दुनिया का नंबर वन केसर होता है. कश्मीरी केसर की खेती करने वाले कई किसान कारोबारी भी व्यापार इस मेले में पहुंचे हैं. वहीं, आजकल देश के हर कोने में ऑर्गेनिक फॉर्मिंग के माध्यम से भी केसर की खेती की जा रही है, ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि कश्मीरी केसर और ऑर्गेनिक केसर की क्वालिटी और फार्मिंग में क्या फर्क होता है ?

ऐसे करें असली केसर की पहचान

कश्मीर के पांपोर में पीढ़ियों से केसर की खेती करने वाले हाफिज बताते हैं कि इस समय उनके साथ 300 किसान जुड़े हुए हैं. कश्मीर का केसर दुनियाभर में पैदा होने वाले केसर की तुलना में सबसे बेहतरीन होता है. दूसरे नंबर पर स्पेन, तीसरे पर ईरान और चौथे नंबर पर अफगानिस्तान है. वहीं, अगर असली केसर की पहचान की बात करें तो इसके धागे गहरे लाल रंग के होते हैं, जिनके सिरे थोड़े हल्के पीले या नारंगी रंग के होते हैं, जबकि, नकली केसर का रंग हल्का, फीका या पीला हो सकता है, असली केसर की तुलना में नकली केसर के धागे जल्दी टूट जाते हैं.

IITF में कश्मीरी केसर की खुशबू (ETV Bharat)

पानी में भिगोकर जाँच करें-

  • एक कप गर्म पानी में केसर के कुछ धागे डालें और 5 से 20 मिनट तक प्रतीक्षा करें.
  • असली केसर: पानी धीरे-धीरे सुनहरा या हल्का पीला हो जाएगा, जबकि धागे अपना लाल रंग बनाए रखेंगे.
  • नकली केसर: पानी में डालते ही तुरंत गाढ़ा लाल रंग छोड़ेगा और धागे टूटकर बिखर जाएंगे.

केसर को खुशबू से पहचानें

  • असली केसर: इसकी खुशबू तेज़ और मीठी होती है, जिसमें मिट्टी और शहद जैसी हल्की महक आती है.
  • नकली केसर: इसमें या तो कोई खुशबू नहीं होगी या फिर एक कड़वी, धातु जैसी गंध आएगी.

स्वाद से पहचानें

  • असली केसर: केसर की आखरी असली होने की पहचान है कि इसको सूखा चखने पर कड़वापन आना चाहिए.
  • नकली केसर: इसका स्वाद या तो मीठा होगा या फिर धातु जैसा कड़वा.

ऑर्गेनिक और कश्मीरी केसर के बीच अंतर

ऑर्गेनिक केसर और कश्मीरी केसर में काफी अंतर होता है. हाफिज ने बताया कि कश्मीर का जो वातावरण है वह हूबहू तैयार कर पाना संभव नहीं है. इसके कारण ऑर्गेनिक और कश्मीरी केसर में फर्क आता है. असली कश्मीरी केसर की खुशबू नेचुरल होती है, जो सूंघने पर काफी तेज होती है. इसके अलावा ऑर्गेनिक केसर का लुक भी कश्मीरी केसर से थोड़ा अलग होता है.

केसर की फायदे
केसर की फायदे (ETV Bharat)

कश्मीरी केसर की खेती करने की प्रक्रिया

केसर एक बैंगनी रंग के फूल में पनपता है. इस फूल को उगने के आलू जैसे दिखने वाले कंदनुमा बीज को जमीन में रोपा जाता है. बीज लगाने के बाद तीन बार खेत की खुदाई की जाती है. केसर की रोपाई के लिए सबसे अच्छा समय जून से सितंबर के बीच होता है, मध्य जुलाई को सबसे अच्छा माना जाता है. इसके बाद 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है. एक ग्राम केसर के लिए 3000 फूलों की जरूरत होती है.

इसलिए महंगा होता है कश्मीरी केसर

केसर की खेती में बहुत मेहनत और समय लगता है. हाफिज ने बताया कि खेतों से फूल तोड़ने के बाद उनके अंदर से केसर की एक-एक पंखुड़ी तोड़ी जाती है. इसके बाद सूरज की रोशनी में उसे सूखाया जाता है. यही वजह है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है. इस समय 1 किलो कश्मीरी केसर की कीमत 3 लाख 50 हजार रुपए है.

केसर क्या है ?
केसर क्या है ? (ETV Bharat)

केसर के औषधीय गुण

केसर को रेड गोल्ड भी कहा जाता है. यह एक तरह का मसला होता है, जिसके अंदर प्रचुर मात्र में एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी मजबूत करते हैं. लेकिन इसका सेवन सही मात्रा में होना चाहिए. हाफिज ने बताया कि 15 वर्ष तक के बच्चों को केसर की 3 से 4 स्टिक देनी होती है.

सबसे महंगे मसाले के फायदे जानिए: केसर के बारे में कहा जाता है कि, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में बिकने वाला सबसे महंगा मसाला केसर है. इसका इस्तेमाल खाने-पीने की चीजों में किया जाता है. जड़ी बूटी उपचार के लिए भी केसर का इस्तेमाल करते हैं. शरीर के लिए फायदेमंद है केसर. महंगा होने के चलते सोने की तरह केसर भी ग्राम के हिसाब से बिकता है.

आज भी नंबर 1 है कश्मीरी केसर
आज भी नंबर 1 है कश्मीरी केसर (ETV Bharat)

IITF में कश्मीरी केसर पहली पसंद

सोनीपत से IITF पहुंची निर्मला देवी ने बताया कि वह हर वर्ष ट्रेड फेयर से ही कश्मीरी केसर खरीदती है. वहां का केसर असली होता है. इसके केसर के हर दाने में हेड और टेल साफ दिखाई देता है. असली केसर की यही पहचान होती है. वैसे भी कई बार कश्मीर का केसर इस्तेमाल किया और यह हर बार ओरिजिनल ही निकला है. वहीं, परिवार के साथ मेला घूमने आई शैली ने बताया कि वह पहली बार ट्रेड फेयर घूमने आई है. उन्होंने सुना था कि कश्मीर का केसर शुद्धता के मायने में सबसे अच्छा होता है. इसलिए वह इस बार यहां से केसर खरीद कर ले जा रही हैं. बता दें कि 27 नवंबर भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आखरी दिन है. अंतिम दिनों में मेले में बिकने वाले सामनों पर अच्छे डिस्काउंट दिए जाते हैं.

