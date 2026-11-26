IITF 2026: उमड़ी खरीदारों की भीड़, कहीं 50% छूट तो कहीं 'बाय वन गेट वन' ऑफर
ट्रेड फेयर आखिरी दिन नजदीक आते ही अलग-अलग हॉल में खरीदारों की भीड़ बढ़ने लगी है, ऐसे में वहां दुकानदार भी ऑफर दे रहे हैं.
Published : November 26, 2026 at 6:12 PM IST
नई दिल्ली: भारत मंडपम में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF 2026) का समापन अब 27 नवंबर को होने जा रहा है. मेले का आखिरी दिन नजदीक आते ही अलग-अलग हॉल में खरीदारों की भीड़ बढ़ने लगी है. स्टॉलों पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारी भी तरह-तरह के ऑफर दे रहे हैं. कहीं 'बाय वन गेट वन' का ऑफर है तो कहीं 500 रुपये में तीन और 500 रुपये में पांच सामान मिल रहे हैं. कई स्टॉल पर तो 50 फीसदी तक की छूट दी जा रही है. ऐसे में खरीदार भी पसंदीदा सामान खरीदने के साथ मोलभाव कर बेहतर डील हासिल करने में जुटे हैं.
हर साल ट्रेड फेयर आने का है खास क्रेज
मेले में खरीदारी करने पहुंचीं गाजियाबाद की मंजू मित्तल के हाथों में कई शॉपिंग बैग नजर आए. उन्होंने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से हर साल ट्रेड फेयर आती हैं. इस बार घर में शादी होने के कारण पहले आने का समय नहीं मिल पाया, इसलिए अब खरीदारी करने पहुंची हैं. मंजू ने बताया कि वह पहले से कोई लिस्ट तैयार करके नहीं आतीं, बल्कि मेले में जो चीज पसंद आ जाती है, उसे खरीद लेती हैं. उन्होंने बताया कि इस बार उन्हें स्केचर्स के जूतों पर 30 फीसदी डिस्काउंट मिला है. हालांकि, दूसरी कंपनियों के जूतों पर 40 से 60 फीसदी तक की छूट देखकर उन्हें थोड़ी और छूट की उम्मीद थी. लेकिन अपनी पसंद के ब्रांड के जूते मिलने से वह इस डील से संतुष्ट हैं.
वहीं, पश्चिम विहार से अकेले ट्रेड फेयर घूमने पहुंचीं ऋचा ने बताया कि वह हर साल यहां सिर्फ घूमने और एंजॉय करने आती हैं. इस बार सामान पर मिली छूट उन्हें ठीक-ठाक लगी. उनके मुताबिक, आखिरी दिनों में भीड़ काफी बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद लोग खरीदारी और घूमने का पूरा आनंद ले रहे हैं. इसी दौरान एक स्टॉल पर 1,000 रुपये की चीज 500 रुपये में देने का ऑफर भी ग्राहकों को आकर्षित करता नजर आया.
'बाय वन गेट वन' से लेकर सूट पर डिस्काउंट तक
मेले में पहुंचीं नेहा रावत ने बताया कि वह हर साल ट्रेड फेयर आती हैं. इस बार भी वह पहले एक राउंड लगाकर खरीदारी कर चुकी हैं और अब दोबारा सामान देखने पहुंची हैं. उनके मुताबिक, हींग, केसर और हमदर्द के उत्पादों पर 'बाय वन गेट वन' जैसे ऑफर मिल रहे हैं. इसके अलावा सूट पर भी अच्छी छूट दी जा रही है.
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नेहा ने कहा कि वह पहले से कोई खास खरीदारी तय करके नहीं आई थीं, लेकिन मेले में एक ही जगह इतनी वरायटी मिलना अच्छा अनुभव है. जो सामान पसंद आ जाए और अच्छे डिस्काउंट पर मिल जाए, उसे खरीदने से वह पीछे नहीं हटतीं. एक अन्य महिला खरीदार ने बताया कि इस साल वह पहली बार ट्रेड फेयर आई हैं. उन्हें खरीदारी पर 30 से 40 फीसदी तक की छूट मिली है. उन्होंने कहा कि बेहतर डिस्काउंट पाने के लिए मोलभाव करना जरूरी है. उनके मुताबिक, सुबह के समय पहुंचने वाले ग्राहकों को दुकानदारों से अच्छी डील मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि उस वक्त कारोबारी दिन की पहली बिक्री यानी बोहनी करने के लिए भी तैयार रहते हैं.
आखिरी दिन और ज्यादा छूट देने की तैयारी
खरीदारों के साथ-साथ स्टॉल संचालक भी मेले के आखिरी दिनों को लेकर उत्साहित हैं. महाराष्ट्र के मुंबई से आए तेजस पेस्ट कंट्रोल उत्पादों का स्टॉल लगाते हैं. उनके यहां कॉकरोच, चूहे और छिपकलियों से बचाव के लिए उत्पाद उपलब्ध हैं. तेजस ने बताया कि मेले की शुरुआत से ही उनके स्टॉल पर सभी उत्पादों पर 50 फीसदी की छूट दी जा रही है. उन्होंने दावा किया कि ऑर्गेनिक श्रेणी में इस तरह के उत्पादों का यह अपनी तरह का खास स्टॉल है. आखिरी दिन की तैयारी को लेकर उन्होंने बताया कि 27 नवंबर को ग्राहकों को और ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा. इसके साथ ही खरीदारी करने वालों को कुछ न कुछ मुफ्त उपहार भी देने की योजना है. तेजस के मुताबिक, हर साल ट्रेड फेयर में हिस्सा लेने का अनुभव अच्छा रहता है और आखिरी दिनों में खरीदारों की दिलचस्पी बढ़ने से कारोबार में भी रौनक आ जाती है.
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