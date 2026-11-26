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IITF 2026: उमड़ी खरीदारों की भीड़, कहीं 50% छूट तो कहीं 'बाय वन गेट वन' ऑफर

IITF 2026: खरीददारी करते विजिटर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारत मंडपम में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF 2026) का समापन अब 27 नवंबर को होने जा रहा है. मेले का आखिरी दिन नजदीक आते ही अलग-अलग हॉल में खरीदारों की भीड़ बढ़ने लगी है. स्टॉलों पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारी भी तरह-तरह के ऑफर दे रहे हैं. कहीं 'बाय वन गेट वन' का ऑफर है तो कहीं 500 रुपये में तीन और 500 रुपये में पांच सामान मिल रहे हैं. कई स्टॉल पर तो 50 फीसदी तक की छूट दी जा रही है. ऐसे में खरीदार भी पसंदीदा सामान खरीदने के साथ मोलभाव कर बेहतर डील हासिल करने में जुटे हैं.

हर साल ट्रेड फेयर आने का है खास क्रेज