IITF 2026: पिता से सीखा हुनर, ट्रेड फेयर में दिखाया कमाल; अर्नव की आलू टिक्की के दीवाने हुए लोग
भारत मंडपम में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2026 में देशभर के खानपान और पारंपरिक स्वाद की झलक देखने को मिल रही है.
Published : November 24, 2026 at 1:01 PM IST
नई दिल्ली: भारत मंडपम में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2026 में देशभर के खानपान और पारंपरिक स्वाद की झलक देखने को मिल रही है. इसी बीच फिरोजाबाद से आए 11 साल के अर्नव अग्रवाल ने अपने हुनर से लोगों का ध्यान खींचा है. वह अपने पिता राहुल अग्रवाल के साथ स्टॉल पर ग्राहकों को चाट और पारंपरिक व्यंजन परोस रहा है. कम उम्र में उसकी फुर्ती, आत्मविश्वास और काम के प्रति लगन देखकर लोग भी हैरान हैं.
आमतौर पर फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार यहां का जायका भी दिल्ली के ट्रेड फेयर में लोगों को लुभा रहा है. अर्नव फिरोजाबाद के लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है. पढ़ाई के साथसाथ वह अपने पिता से खानपान के कारोबार की बारीकियां सीख रहा है. उसे आलू टिक्की, गोलगप्पे, पापड़ी चाट, दही भल्ला, दही पापड़ी, कचौड़ी, पाव भाजी और छोले-कुलचे बनाने का हुनर आता है.
पिता से सीखा चाट बनाने का हुनर
अर्नव ने बताया कि उसने ये सभी चीजें अपने पिता से सीखी हैं. फिरोजाबाद में उनके परिवार का रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल है. वह स्कूल से समय निकालकर पिता के काम में हाथ बंटाता है. ट्रेड फेयर में भी उसने लोगों के सामने आलू टिक्की बनाकर दिखाई. पहले टिक्की को सेंककर हल्का क्रश किया जाता है. इसके बाद उसमें मीठी सोंठ, खट्टी चटनी और दही डाला जाता है. फिर फिरोजाबाद का खास मसाला, आलू के पापड़, चिप्स और नींबू डालकर इसे तैयार किया जाता है.
अर्नव के लिए यह पहला IITF है. उसने बताया कि दिल्ली के लोग उसके बनाए व्यंजनों को पसंद कर रहे हैं. भविष्य के बारे में पूछने पर उसने कहा कि वह आगे चलकर अपने पिता के कारोबार को और आगे बढ़ाना चाहता है और उनका नाम रोशन करना चाहता है.
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शुद्ध देसी घी की टिक्की की कीमत 100 रुपये
अर्नव के पिता राहुल अग्रवाल 'अग्रवाल कैटर्स' के नाम से कारोबार करते हैं. उन्होंने बताया कि वह फिरोजाबाद से आलू टिक्की और आलू कचौड़ी लेकर ट्रेड फेयर में पहुंचे हैं. इससे पहले नोएडा की एक प्रदर्शनी में भी उन्हें ODOP (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) के माध्यम से हिस्सा लेने का मौका मिला था. वहां उनके व्यंजनों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. राहुल के मुताबिक, IITF में भी ग्राहकों की प्रतिक्रिया उत्साह बढ़ाने वाली है. कई लोग एक कचौड़ी खाने के बाद दूसरी घर ले जाने के लिए पैक करा रहे हैं. उन्होंने बताया कि आलू टिक्की की कीमत 100 रुपये रखी गई है और इसे शुद्ध देसी घी में तैयार किया जा रहा है. उनका दावा है कि ट्रेड फेयर में इस तरह शुद्ध देसी घी में टिक्की परोसने वाले स्टॉल बहुत कम हैं.
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विजिटर्स ने की स्वाद और व्यवस्था की तारीफ
गाजियाबाद से आए गौरव ने बताया कि वह आठवीं या नौवीं बार ट्रेड फेयर देखने पहुंचे हैं. उनके मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में मेले की व्यवस्थाओं में काफी सुधार हुआ है. फूड कोर्ट में अलगअलग राज्यों के व्यंजनों की अच्छी वैरायटी देखने को मिल रही है. उन्होंने अर्नव की तारीफ करते हुए कहा कि पिता के साथ काम करके बच्चा कारोबार, ग्राहकों से बातचीत और कीमत तय करने जैसी व्यावहारिक बातें सीख सकता है.
वहीं, रोहिणी सेक्टर7 से आए महेंद्र और उर्मिल बंसल ने भी परिसर की साफसफाई और बेहतर इंतजामों की तारीफ की. महेंद्र बंसल करीब 10 से 12 साल बाद ट्रेड फेयर पहुंचे थे. उन्होंने स्टॉल के गोलगप्पों को स्वादिष्ट बताया. इस तरह IITF में फिरोजाबाद का पारंपरिक स्वाद लोगों को आकर्षित कर रहा है. वहीं, 11 साल का अर्नव पढ़ाई के साथ अपने पिता से कारोबार की बारीकियां सीखकर नई पीढ़ी के हुनर और आत्मविश्वास की झलक दिखा रहा है.
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