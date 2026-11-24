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IITF 2026: पिता से सीखा हुनर, ट्रेड फेयर में दिखाया कमाल; अर्नव की आलू टिक्की के दीवाने हुए लोग

अर्नव अग्रवाल, IITF 2026 ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारत मंडपम में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2026 में देशभर के खानपान और पारंपरिक स्वाद की झलक देखने को मिल रही है. इसी बीच फिरोजाबाद से आए 11 साल के अर्नव अग्रवाल ने अपने हुनर से लोगों का ध्यान खींचा है. वह अपने पिता राहुल अग्रवाल के साथ स्टॉल पर ग्राहकों को चाट और पारंपरिक व्यंजन परोस रहा है. कम उम्र में उसकी फुर्ती, आत्मविश्वास और काम के प्रति लगन देखकर लोग भी हैरान हैं.