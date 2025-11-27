ETV Bharat / state

व्यापार मेले का हुआ समापन, 14 दिन में 18 लाख दर्शकों ने देखा मेला; जानिए अवार्ड फंक्शन में किस किस को मिला गोल्ड

राजधानी के भारत मंडपम में 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की 14 नवंबर को शुरुआत हुई थी.

44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर
44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 27, 2025 at 9:37 PM IST

7 Min Read
नई दिल्ली: भारत मंडपम में आयोजित 44वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आज समापन हो गया. मेले के अंतिम दिन में आज 72 हजार से ज्यादा दर्शक मेला देखने पहुंचे. अंतिम दिन होने के कारण कई जगह उत्पादों पर उन्हें विशेष छूट के ऑफ़र भी मिले. आईटीपीओ के प्रबंध निदेशक नीरज खरवाल ने बताया कि 14 दिनों में 18 लाख से ज्यादा लोगों ने मेला देखा. ट्रेड फेयर के समापन अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया.

अवार्ड फंक्शन में किस किस को मिला गोल्ड

इस दौरान फोकस स्टेट झारखंड को गोल्ड मेडल मिला तो वहीं, स्टेट और यूटी कैटेगरी में उड़ीसा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया. जबकि स्टेट और यूटी कैटेगरी में देश की राजधानी दिल्ली फिसड्डी रही और उसे सिर्फ सांत्वना पुरस्कार से ही संतोष करना पड़ा. स्टेट यूटी कैटेगरी में मध्य प्रदेश को सिल्वर और पुडुचेरी को ब्रॉन्ज मेडल मिला. दिल्ली के अलावा गोवा और कर्नाटक को भी सांत्वना होना पुरस्कार दिया गया. स्वच्छ पवेलियन में हरियाणा को गोल्ड मेडल मिला तो वहीं पंजाब को सिल्वर और असम को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया.

अवार्ड फंक्शन में किस किस को मिला गोल्ड
अवार्ड फंक्शन में किस किस को मिला गोल्ड (ETV Bharat)

स्वच्छ श्रेणी में अंडमान और निकोबार, उत्तराखंड और तमिलनाडु को सांत्वना पुरस्कार दिया गया. अगर पार्टनर स्टेट की बात करें तो राजस्थान को गोल्ड, बिहार को सिल्वर और उत्तर प्रदेश को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया, जबकि महाराष्ट्र को सांत्वना पुरस्कार मिला. अगर सरकारी मंत्रालयों की बात करें रक्षा मंत्रालय को गोल्ड, खान मंत्रालय को सिल्वर और रेलवे मिनिस्ट्री को ब्रोंज मेडल मिला. इस वर्ष फोकस स्टेट झारखंड ने अपनी विशिष्ट थीम, विविध उत्पादों, नवाचारपूर्ण सज्जा और आकर्षक लाइव डेमो के माध्यम से आगंतुकों पर गहरा प्रभाव छोड़ा.

मेले के अंतिम दिन झारखंड पवेलियन, बिहार पवेलियन, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित विदेशी पवेलियन में भारी भीड़ उमड़ी, जहां दर्शकों ने कला, संस्कृति, उद्योग और तकनीक का जीवंत संगम देखा और स्थानीय उत्पादों की खरीदारी का भरपूर आनंद लिया. इस वर्ष झारखंड पवेलियन के स्टॉल ऑपरेटरों ने अपने उत्कृष्ट उत्पादों और सेवाओं से दर्शकों को विशेष अनुभव प्रदान किया. करियातपुर ब्रास, झारक्राफ्ट, तसर उत्पाद, हस्तशिल्प, बांस शिल्प, फ्यूज़न ज्वेलरी, आदिवासी हस्तनिर्मित उत्पादों सहित कई स्टॉल पर पूरे मेले के दौरान शानदार बिक्री हुई.

44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (ETV Bharat)

ऑफरों के चलते खरीदारों की कतारें लगी

अंतिम दिन आकर्षक छूट और ऑफरों के चलते खरीदारों की कतारें लगी रहीं. दर्शकों ने झारखंड सूचना विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, रांची स्मार्ट सिटी, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, माइंस एंड जियोलॉजी, मुख्यमंत्री लघु उद्योग विभाग और माटीकला बोर्ड सहित अन्य स्टॉल पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की. यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान के व्यापक उपयोग ने खरीदारी को और भी सुगम बनाया. इस वर्ष के सफल आयोजन ने झारखंड के उद्यम विकास, पर्यटन संभावनाओं, कला-संस्कृति और नवाचार की नई पहचान स्थापित की है.झारखंड पवेलियन ने न केवल दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि व्यापारियों और निवेशकों के लिए नए अवसर भी प्रस्तुत किए.

44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर
44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (ETV Bharat)

44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर

राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) का आज अंतिम दिन था. 14 नवंबर को इसकी शुरुआत हुई थी. इस बार प्रदर्शनी में 30 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सहित 12 देशों के व्यापारियों ने मेले में हिस्सा लिया था. यहां आने वाले प्रदर्शनकारियों को दिल्ली की जनता के सेल की अच्छी उम्मीद रही हैं. लेकिन इस बार उनके हाथ निराशा लगी. लोगों को इस बार बिक्री में 40 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली हैं. इसके पीछे का ब्लास्ट और दिल्ली का पॉल्यूशन माना जा रहा है.

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से आए रमजान अली ने बताया कि वह कालीन बनने और सेल काम करने का काम करते हैं बीते 35 वर्षों से लगातार मेले में हिस्सा ले रहे. लेकिन इस बात मेले में सामान की से 30 से 35 फ़ीसदी तक घटी है. इसके पीछे की मुख्य वजह दिल्ली में हुआ ब्लास्ट और पॉल्यूशन ही नजर आ रहा है. बाजार इतना मंदा कभी नहीं हुआ जैसा इस बार हुआ है.

44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर
44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (ETV Bharat)

इस बार सेल में गिरावट देखी गई है: झारखंड से आए फिरोज आलम ने बताया कि वह बीते तीन वर्षों से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हिस्सा ले रहे हैं. पिछले वर्षों की तुलना में उन्हें भी इस बार सेल में गिरावट देखी है. उनको भी दिल्ली के लाल किले पर हुए ब्लास्ट मुख्य कारण लगता है. पिछली साल की तुलना में इस बार 50 पीसीबी तक सेल में गिरावट आई है.

उम्मीद के मुताबिक सेल नहीं हो पाई है: बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले पुष्कर राय ने बताया कि वह मधुबनी पेंटिंग्स की प्रदर्शन की कई वर्षों से ट्रेड फेयर में हिस्सा ले रहे हैं. इस बार उनकी उम्मीद के मुताबिक सेल नहीं हो पाई है. इसके पीछे का मुख्य कारण मेले से कुछ दिन पहले हुआ ब्लास्ट है. इसकी वजह से लोग सहम गए और मेले आने में नहीं आए. वहीं दिल्ली का वेदर हर वर्ष ऐसा ही रहता है तो सेल पर प्रभाव डालने के लिए पॉल्यूशन कारण नहीं है.

व्यापार मेले का हुआ समापन
व्यापार मेले का हुआ समापन (ETV Bharat)

सेल में कमी का कारण पॉल्यूशन और दिल्ली ब्लास्ट: पश्चिम बंगाल से मेले में हिस्सा लेने पहुए स्मरेश चटर्जी ने बताया कि उन्होंने पहली बार मेले में हिस्सा लिया और उनको निराशा हाथ लगी. उम्मीद के मुताबिक 25 फीसदी भी सेल नहीं हो पाई है. इसके पीछे की उनका मुख्य बाजार दिल्ली में पॉल्यूशन का खराब लगता है. वहीं दूसरा मुख्य कारण उनका दिल्ली ब्लास्ट भी नजर आता है. इन दो वजहों के कारण जो लोग मेले में आना चाहते थे, उन्होंने घर से निकालना पसंद नहीं किया. लेकिन कोई बात नहीं व्यापार है व्यापार में उच्च नीच होती रहती है. उम्मीद है कि अगली बार आएं तो सेल अच्छी हो.

पश्चिम बंगाल से मेले में हिस्सा लेने पहुए स्मरेश चटर्जी ने बताया कि उन्होंने पहली बार मेले में हिस्सा लिया और उनको निराशा हाथ लगी. उम्मीद के मुताबिक 25 फीसदी भी सेल नहीं हो पाई है. इसके पीछे की उनका मुख्य बाजार दिल्ली में पॉल्यूशन का खराब लगता है. वहीं दूसरा मुख्य कारण उनका दिल्ली ब्लास्ट भी नजर आता है. इन दो वजहों के कारण जो लोग मेले में आना चाहते थे, उन्होंने घर से निकालना पसंद नहीं किया. लेकिन कोई बात नहीं व्यापार है, व्यापार में उच्च नीच होती रहती है. उम्मीद है अगली बार आएं तो सेल अच्छी हो.

