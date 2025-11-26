ETV Bharat / state

IITF 2025: भारत मंडपम में ‘पीएम गतिशक्ति’ और ‘ओडीओपी अनुभूति केंद्र’ बने आकर्षण का केंद्र, जानिए क्यों

भारत मंडपम के हॉल नंबर 14 के फर्स्ट फ्लोर पर उमड़ रही काफी भीड़, डिजिटल डिस्प्ले की मदद से विकास को लोग कर रहे महसूस

भारत मंडपम में ‘पीएम गतिशक्ति’
भारत मंडपम में ‘पीएम गतिशक्ति’ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 26, 2025 at 2:22 PM IST

नई दिल्ली: भारत मंडपम में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2025 में इस बार सबसे अधिक भीड़ हॉल नंबर 14 के फर्स्ट फ्लोर पर देखी जा रही है, जहां पीएम गतिशक्ति -नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और ओडीओपी अनुभूति केंद्र ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है. यहां आने वाले लोग न केवल देश की तेजी से बदल रही बुनियादी ढांचे की विकास यात्रा को समझ रहे हैं, बल्कि वीआर (Virtual Reality) और डिजिटल डिस्प्ले की मदद से भारत की प्रगति को करीब से महसूस भी कर रहे हैं. यहां पहुंचे कई आगंतुकों ने अपने अनुभव साझा किए.

क्या है पीएम गतिशक्ति : यह भारत का राष्ट्रीय पोर्टल है जिसका विकास भारत सरकार के विभिन्‍न संगठनों द्वारा दी जा रही सेवाओं और सूचनाओं की जानकारी एक ही स्‍थान पर उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से किया गया है.भारत में बुनियादी ढाँचे के विकास में तेज़ी लाने और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई. यह योजना विभिन्न बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को एक साझा मंच पर समन्वित करके योजना और क्रियान्वयन में सुधार करती है. ये राष्ट्रीय मास्टर प्लान 13 अक्टूबर, 2021 को लॉन्च किया गया.

भारत मंडपम में ‘पीएम गतिशक्ति’ और ‘ओडीओपी अनुभूति केंद्र
भारत मंडपम में ‘पीएम गतिशक्ति’ और ‘ओडीओपी अनुभूति केंद्र (ETV Bharat)
एक धागे में पिरोया भारत का विकास
एक धागे में पिरोया भारत का विकास (ETV Bharat)

एक धागे में पिरोया भारत का विकास: हालांकि इस अनुभूति केंद्र को ट्रेड फेयर के बाद भी सामान्य दिनों में भारत मंडपम में आकर देख सकते हैं. श्वेता जैन ने बताया कि वीआर के माध्यम से देश के महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देखकर ऐसा लगा मानो फ्लाइट मोड में पूरे भारत का दर्शन कर लिया हो. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई गति शक्ति योजना भारत को दुनिया में नई पहचान दे रही है. इसके अलावा हर राज्य के प्रमुख उत्पादों और प्रोजेक्ट्स को एक मंच पर देखने से यह समझ आता है कि देश किस तरह एक धागे में पिरोकर आगे बढ़ रहा है.

डिजिटल डिस्प्ले की मदद से विकास को लोग कर रहे महसूस
डिजिटल डिस्प्ले की मदद से विकास को लोग कर रहे महसूस (ETV Bharat)
पहले जानकारी नहीं थी, अब गर्व हो रहा है: जम्मू-कश्मीर के रहने वाले नरसिंह पुनोत्रा हर साल ट्रेड फेयर देखने आते हैं, लेकिन इस बार का अनुभव उन्हें खास लगा. उन्होंने कहा ओडीओपी के बारे में पहले इतनी जानकारी नहीं थी. यहां देखकर लगा कि देश सच में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि वीआर अनुभव में अलग-अलग राज्यों जैसे गुजरात, केरल और जम्मू-कश्मीर की परंपराओं, शिल्प और उत्पादन प्रक्रियाओं को बेहद रोचक तरीके से दिखाया गया. उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्तों और साथियों को भी बताऊंगा कि यहां आकर देखे की क्या अद्भुत अनुभव मिलता है.
aaaa (ETV Bharat)
डिजिटल डिस्प्ले की मदद से भारत की प्रगति को करीब से महसूस कर रहे
डिजिटल डिस्प्ले की मदद से भारत की प्रगति को करीब से महसूस कर रहे (ETV Bharat)
देश की तरक्की के लिए कोऑर्डिनेशन सबसे जरूरी: यहां आएविजिटर संजय ने बताया कि गति शक्ति योजना की सबसे बड़ी खूबी है सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय (Coordination) को दिखाया गया. उन्होंने बताया कि पहले कई योजनाओं में तालमेल की कमी रहती थी. अब गति शक्ति के जरिए एक संयुक्त प्लानिंग हो रही है, जिससे विकास तेज़ हो रहा है. उन्होंने बताया कि ओडीओपी मॉडल ने समझाया कि भारत के हर जिले में कौन-कौन सी विशेष सामान बनते हैं. कल्चर और उत्पादों को एक जगह जानना बहुत अच्छा लगा.
अटल सेतु
अटल सेतु (ETV Bharat)
चिनाब ब्रिज
चिनाब ब्रिज (ETV Bharat)
कोलकाता अंडरवॉटर मेट्रो सुरंग
कोलकाता अंडरवॉटर मेट्रो सुरंग (ETV Bharat)
दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे
दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे (ETV Bharat)
प्रगति की उड़ान 4D शो में दिखी भारत की विकास यात्रा: अनुभूति केंद्र में आगंतुकों को भारत के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल चमत्कारों की सैर कराई जा रही है. प्रगति की उड़ान 4D शो हॉल में एक बार में सिर्फ पांच लोगों को अंदर ले जाया जा रहा है. जहां पांच सीटर हेलिकॉप्टर में उन्हें बैठाकर चिनाब ब्रिज, कोलकाता अंडरवॉटर मेट्रो सुरंग, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, अटल सेतु-भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज और ओडीओपी-भारत की कला और शिल्प का संगम की सैर कराई जा रही है.
ओडीओपी-भारत की कला और शिल्प का संगम
ओडीओपी-भारत की कला और शिल्प का संगम (ETV Bharat)
ओडीओपी-भारत की कला और शिल्प का संगम: लोग यहां पश्मीना शाल, मिट्टी शिल्प, हथकरघा, मसाले, लकड़ी के सामान, हैंडलूम, पेंटिंग्स और अन्य पारंपरिक उत्पादों को देख व समझ पा रहे हैं. इन परियोजनाओं को देखकर लोग समझ रहे हैं कि पीएम गति शक्ति किस प्रकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को गति दे रहा है.ये भी पढ़ें :

IITF ODOP ANUBHUTI KENDRA
INDIA INTERNATIONAL TRADE FAIR 2025
MULTI MODAL CONNECTIVITY
ODOP CONFLUENCE OF INDIAN CRAFTS
IITF 2025 PM GATI SHAKTI

