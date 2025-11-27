ETV Bharat / state

IITF 2025: मिरांडा हाउस कॉलेज के स्टॉल पर दिखी महिला सशक्तिकरण की झलक, जानिए क्या रहा खास ?

नई दिल्ली: भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF) में दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के मिरांडा हाउस कॉलेज के द्वारा लगाए गए स्टॉल पर महिला सशक्तिकरण की झलक देखने को मिली. महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम्यूनिटी आउटरीच प्रोग्राम के तहत मिरांडा हाउस कॉलेज द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है. प्रशिक्षण लेने के बाद महिलाएं अपने घर पर रहकर सिलाई करती हैं. इसके अलावा पेपर बैग, कपड़े के बैग, जूट के बैग, सूट, दुपट्टा आदि प्रोडक्ट बनाने का काम भी महिलाएं कर रही हैं.

उनके प्रोडक्ट को कॉलेज और खादी इंडिया की मदद से लोगों तक पहुंचने के लिए ट्रेड फेयर में भी एक स्टॉल लगाया गया है. यह स्टॉल खादी इंडिया की मदद से हॉल नंबर 2 में फर्स्ट फ्लोर पर दिल्ली पवेलियन में लगाया गया है. इस स्टॉल नंबर 36 पर कॉलेज से ट्रेनिंग लेकर अपना काम शुरू करने वाली और कॉलेज के द्वारा ऑर्डर मिलने पर प्रोडक्ट तैयार करने वाली महिलाओं की उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है. इन प्रोडक्ट को बिक्री कर उनका पैसा इन महिलाओं तक पहुंचाया जाता है, ताकि वह आत्मनिर्भर और सशक्त हो सकें.

मिरांडा हाउस कॉलेज के स्टॉल पर दिखी महिला सशक्तिकरण की झलक (ETV Bharat)

स्टॉल की संचालिका और मिरांडा हाउस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सीजुन ने बताया कि स्टॉल पर महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों की अच्छी डिमांड है. उन्होंने बताया कि कॉलेज की ओर से इस मुहिम को उत्कृष्ट मिरांडा नाम दिया गया है. लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं. मिरांडा हाउस के द्वारा अभी तक 60 से ज्यादा महिलाओं को सिलाई और बैग बनाने का शिक्षण दिया जा चुका है. यह प्रशिक्षण लेने के बाद महिलाएं अपना घर पर रहकर खुद का काम कर रही हैं. कई महिलाएं स्वरोजगार के तौर पर अपनी खुद की शॉप भी चला रही हैं और घर से भी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रही.

असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सीजुन ने बताया कि दिल्ली में निगम की ओर से भी इन महिलाओं को उत्पादों की बिक्री के लिए कश्मीरी गेट स्थित निगम भवन में एक स्टॉल निशुल्क लगाने की जगह दी गई है. उससे भी महिलाओं को मदद मिल रही. उन्होंने बताया कि महिलाओं को बिल्कुल निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं. ट्रेनिंग में दो तरह के कोर्स होते हैं, एक-तीन महीने और दूसरा 6 महीने का.