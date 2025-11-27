ETV Bharat / state

IITF 2025: मिरांडा हाउस कॉलेज के स्टॉल पर दिखी महिला सशक्तिकरण की झलक, जानिए क्या रहा खास  ?

मिरांडा हाउस कॉलेज से निशुल्क ट्रेनिंग लेकर महिलाएं तैयार कर रहीं कपड़े और बैग.

मिरांडा हाउस कॉलेज के स्टॉल पर दिखी महिला सशक्तिकरण की झलक
मिरांडा हाउस कॉलेज के स्टॉल पर दिखी महिला सशक्तिकरण की झलक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 27, 2025 at 7:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF) में दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के मिरांडा हाउस कॉलेज के द्वारा लगाए गए स्टॉल पर महिला सशक्तिकरण की झलक देखने को मिली. महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम्यूनिटी आउटरीच प्रोग्राम के तहत मिरांडा हाउस कॉलेज द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है. प्रशिक्षण लेने के बाद महिलाएं अपने घर पर रहकर सिलाई करती हैं. इसके अलावा पेपर बैग, कपड़े के बैग, जूट के बैग, सूट, दुपट्टा आदि प्रोडक्ट बनाने का काम भी महिलाएं कर रही हैं.

उनके प्रोडक्ट को कॉलेज और खादी इंडिया की मदद से लोगों तक पहुंचने के लिए ट्रेड फेयर में भी एक स्टॉल लगाया गया है. यह स्टॉल खादी इंडिया की मदद से हॉल नंबर 2 में फर्स्ट फ्लोर पर दिल्ली पवेलियन में लगाया गया है. इस स्टॉल नंबर 36 पर कॉलेज से ट्रेनिंग लेकर अपना काम शुरू करने वाली और कॉलेज के द्वारा ऑर्डर मिलने पर प्रोडक्ट तैयार करने वाली महिलाओं की उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है. इन प्रोडक्ट को बिक्री कर उनका पैसा इन महिलाओं तक पहुंचाया जाता है, ताकि वह आत्मनिर्भर और सशक्त हो सकें.

मिरांडा हाउस कॉलेज के स्टॉल पर दिखी महिला सशक्तिकरण की झलक (ETV Bharat)

स्टॉल की संचालिका और मिरांडा हाउस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सीजुन ने बताया कि स्टॉल पर महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों की अच्छी डिमांड है. उन्होंने बताया कि कॉलेज की ओर से इस मुहिम को उत्कृष्ट मिरांडा नाम दिया गया है. लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं. मिरांडा हाउस के द्वारा अभी तक 60 से ज्यादा महिलाओं को सिलाई और बैग बनाने का शिक्षण दिया जा चुका है. यह प्रशिक्षण लेने के बाद महिलाएं अपना घर पर रहकर खुद का काम कर रही हैं. कई महिलाएं स्वरोजगार के तौर पर अपनी खुद की शॉप भी चला रही हैं और घर से भी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रही.

असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सीजुन ने बताया कि दिल्ली में निगम की ओर से भी इन महिलाओं को उत्पादों की बिक्री के लिए कश्मीरी गेट स्थित निगम भवन में एक स्टॉल निशुल्क लगाने की जगह दी गई है. उससे भी महिलाओं को मदद मिल रही. उन्होंने बताया कि महिलाओं को बिल्कुल निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं. ट्रेनिंग में दो तरह के कोर्स होते हैं, एक-तीन महीने और दूसरा 6 महीने का.

IITF 2025: मिरांडा हाउस कॉलेज के स्टॉल पर दिख रही महिला सशक्तिकरण की झलक
IITF 2025: मिरांडा हाउस कॉलेज के स्टॉल पर दिख रही महिला सशक्तिकरण की झलक (ETV Bharat)

कोई भी महिला निशुल्क प्रशिक्षण के लिए ज्वाइन कर सकती है कोर्स

डॉक्टर सीजुन ने बताया कि कोई भी महिला कॉलेज के इस आउटरीच प्रोग्राम से जुड़कर 3 महीने और 6 महीने के कोर्स में भाग ले सकती हैं. अभी महिलाओं के लिए वहां सिलाई और बैग बनाने जैसे दो प्रशिक्षण कोर्स चलाए जा रहे थे. अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का नया कोर्स भी शुरू होने जा रहा है. यह भी महिलाओं के लिए निशुल्क होगा. किसी भी एज ग्रुप की पढ़ी-लिखी और अनपढ़ दोनों तरह की महिलाएं इन प्रोग्राम से जुड़ सकती हैं.

मिरांडा हाउस कॉलेज से निशुल्क ट्रेनिंग लेकर महिलाएं तैयार कर रहीं कपड़े और बैग, ट्रेड फेयर में सेल से मिल रही मदद
मिरांडा हाउस कॉलेज से निशुल्क ट्रेनिंग लेकर महिलाएं तैयार कर रहीं कपड़े और बैग, ट्रेड फेयर में सेल से मिल रही मदद (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि महिलाओं को यह प्रोडक्ट बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए भी कॉलेज की ओर से फंड प्रोवाइड किया जाता है. इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं जैसे सिंगर इंडिया लिमिटेड, प्रयास और दिल्ली खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज के द्वारा भी कॉलेज को इस काम के लिए मदद कर रही है. पिछले 3 साल से कॉलेज इस काम में जुटा है.

IITF 2025: मिरांडा हाउस कॉलेज के स्टॉल पर दिख रही महिला सशक्तिकरण की झलक
IITF 2025: मिरांडा हाउस कॉलेज के स्टॉल पर दिख रही महिला सशक्तिकरण की झलक (ETV Bharat)

कॉलेज से काम का ऑर्डर लेकर के अपने घर में रहकर खुद का रोजगार शुरू करने वाली खजूरी खास की रहने वाली सुनीता ने बताया कि उन्होंने सिलाई और बैग बनाने का कोर्स मिरांडा हाउस से किया था. उसके बाद परिवार बड़ा होने की वजह से वह प्रोफेशनल तौर पर तो इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकीं. लेकिन अपनी जरूरत के अनुसार कॉलेज से आर्डर लेकर घर से ही माल तैयार करके दे देती हैं. जिससे अपना खर्चा चला लेती हैं. सुनीता ने बताया कि जब भी कॉलेज को कोई कहीं से बड़ा ऑर्डर मिलता है तो कॉलेज की तरफ से प्रोडक्ट तैयार करने के लिए काम दे दिया जाता है. उस काम के हिसाब से प्रोडक्ट बना कर दे देते हैं और उससे हमें आमदनी होती है.

ये भी पढ़ें:

  1. अब हथियारों में भी 'मेक-इन-इंडिया' की दहाड़: IITF में AWEIL ने दिखाया आधुनिक भारत का शस्त्र सामर्थ्य
  2. IITF में दिखी 'नए भारत' की रक्षा शक्ति, यहां हथियारों से लेकर हाई-टेक ड्रोन तक की प्रदर्शनी
  3. IITF 2025: बिहार पवेलियन में प्रदर्शित हर साड़ियों की थीम में छुपी है एक अलग कहानी, देखिए क्या है खास
  4. IITF में केसर की खुशबू: आज भी नंबर-1 है कश्मीरी केसर, जानें पैदावार से लेकर कई महत्वपूर्ण बातें

TAGGED:

ट्रेड फेयर दिल्ली विश्वविद्यालय
TRADE FAIR 2025
MIRANDA HOUSE STALL DELHI PAVILION
IITF 2025 महिला सशक्तिकरण
IITF 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.