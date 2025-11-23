ETV Bharat / state

IITF 2025: बिहार पवेलियन में प्रदर्शित हर साड़ियों की थीम में छुपी है एक अलग कहानी, देखिए क्या है खास

बिहार पवेलियन में प्रदर्शित हर साड़ी की थीम में छुपी है एक कहानी ( ETV Bharat )

स्टॉल संचालिका पूजा ने बताया कि एक साड़ी में बनारस के घाट पर साधु संतों की उपस्थिति और उनके हाव भाव को दर्शाया गया है. बनारस और उसके घाटों का भी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व है. इसीलिए इस थीम को भी साड़ी की थीम में शामिल किया गया है.

बिहार पवेलियन में प्रदर्शित हर साड़ी की थीम में छुपी है एक कहानी (ETV Bharat)

ट्रेड फेयर में रामायण थीम वाली साड़ियों में रामायण की पूरी कथा को चित्रों के जरिए दर्शाया गया है, जिसमें वनवास से लेकर युद्ध तक के प्रसंग शामिल हैं. जैसे भरत द्वारा भगवान राम की चरण पादुका रखकर राज काज चलाना, सीता हरण, रामसेतु निर्माण, हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाना, जटायु रावण युद्ध, रावण वध और उसके बाद भगवान राम के राज्याभिषेक को रामदरबार के माध्यम से दर्शाया गया है.

बिहार में निवेशकों को बेहतरीन अवसर एवं पैकेज प्रदान कर रही सरकार: कुंदन कुमार (ETV Bharat)

स्टॉल संचालिका पूजा ने बताया कि भारत में कहानियां बहुत चलती है. हम बचपन से कहानियां सुनकर ही बड़े होते हैं, इसलिए हमने साड़ियों को थीम पर बनाना शुरू किया. उन्होंने कहा कि साड़ी एक ट्रेडिशन भी है. उन्होंने बताया कि उनके पास रामायण थीम की साड़ी, बनारस के घाट पर बैठे साधु संतों, राधा कृष्ण, द्रौपदी चीरहरण, 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' की सिमरन को प्रदर्शित करते हुए उसके भावों को भी साड़ी की थीम में दर्शाया गया है. ये साड़ियां टसर सिल्क, कॉटन और सिल्क के कपड़े में उपलब्ध हैं. पूजा ने बताया कि उन्होंने खुद अपनी मेहनत से इस काम को शुरू किया है. इस बार बिहार सरकार की ओर से बिहार पवेलियन में स्टॉल दिया गया है.

नई दिल्ली: दिल्ली के प्रगति मैदान में इस समय 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF) चल रहा है. यह पहल प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसे अभियानों को आगे बढ़ाती है. भारत मंडपम में चल रहे इस ट्रेड फेयर में बिहार पवेलियन के एक स्टॉल पर अलग-अलग थीम की साड़ियां प्रदर्शित की जा रही है. जिनमें हर साड़ी की थीम की एक अलग ही कहानी है.

साड़ी में बनारस के घाट पर साधु संतों की उपस्थिति और उनके हाव भाव को दर्शाया गया (ETV Bharat)

द्रौपदी चीरहरण भी साड़ी की थीम में

स्टॉल संचालिका पूजा ने बताया कि उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण को भी साड़ी की थीम में शामिल किया है. इसके माध्यम से यह दिखाया है कि चीरहरण के समय द्रौपदी को श्रीकृष्ण की जरूरत पड़ी. अब महिलाओं को खुद अपनी मदद करनी चाहिए. अपना कृष्णा खुद बनना चाहिए.

द्रौपदी के चीरहरण को भी साड़ी की थीम में शामिल किया गया (ETV Bharat)

दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे की सिमरन भी साड़ी की थीम में

दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे फिल्म की सिमरन को भी साड़ी की थीम में शामिल किया गया है. पूजा ने बताया कि इसके माध्यम से हमने यह दिखाने की कोशिश की है कि महिला को किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए. वह खुद अकेले आत्मनिर्भर बनकर भी अपनी जिंदगी गुजार सकती है.

बिहार में निवेशकों को बेहतरीन अवसर एवं पैकेज प्रदान कर रही बिहार सरकार: कुंदन कुमार

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम में बिहार से आए लोक कलाकारों ने अपने गीत संगीत एवं मनमोहक नृत्य से लोगों का मन मोह लिया. सांस्कृतिक कार्यक्रम से पहले बिहार सरकार के स्थानिक आयुक्त एवं बिहार सरकार के इनवेस्टमेंट कमिश्नर व बिआडा (बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी) के एमडी कुंदन कुमार ने कहा कि व्यापार मेला में बिहार पवेलियन को इस बार के आईआईटीएफ 2025 के थीम 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के अनुरूप सजाते हुए इनमें बिहार के योगदान को दर्शाया गया है. इस वर्ष बिहार मंडप के मुख्य द्वार को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में निर्माण हो रहे सीतामाता का मंदिर (प्रस्तावित) का प्रारूप बनाया गया है एवं मुख्य द्वार के बगल में पावापुरी मंदिर के प्रारूप का निर्माण किया गया है. वहीं, दीवारों पर राजगीर का विश्व शांति स्तूप, पटना मेट्रो एवं अन्य द्वार को महाबोधि मंदिर का प्रारूप दिया गया है. बिहार मंडप के सेन्ट्रल हॉल में बना बिहार संग्रहालय लोगों को आकर्षित कर रहा है.

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम में बिहार से आए लोक कलाकारों ने अपने गीत संगीत एवं मनमोहक नृत्य से लोगों का मन मोह लिया. (ETV Bharat)

बिहार में निवेश के लिए देश में सबसे अच्छा पैकेज दे रही बिहार सरकार

कुंदन कुमार ने व्यापार मेले से लोगों को बिहार में निवेश करने का आह्वाहन करते हुए कहा कि बिहार सरकार की नई उद्योगिक निवेश पॉलिसी 2025 भारत का श्रेष्ठतम निवेश पॉलिसी है. इसलिए सभी को आह्वाहन कर रहा हूं कि बिहार में निवेश करें एवं मिलने वाले बेहतरीन पैकेज का लाभ उठाएं. इसके अलावा निवेशकों को जीएसटी एवं अन्य चीजों पर भी भारत में सबसे आकर्षक छूट प्रदान किया जा रही है. जल्द ही बिहार उद्योग एवं शहरी विकास में भी अग्रणी राज्य बनेगा. बिहार पवेलियन के बारे में जानकारी देते हुए कुंदन कुमार ने कहा कि बिहार पवेलियन में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, बिहार खादी बोर्ड, जीविका, बिहार सरकार के बीएडा एवं पर्यटन विभाग के 65 स्टॉल है, जिनमें 5 जीविका दीदी, 5 बिहार खादी बोर्ड, 3 बिहार सरकार के पर्यटन विभाग दो बीएडा, दो आम्रपाली इंपोरियम, सुधा, बिहार के सुप्रसिद्ध कतरनी, स्वर्ण मंसूरी एवं सोनम चावल, प्रमोद मल्टीफूड्स सहित बिहार के नायाब हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट उत्पादों के स्टॉल है.

ये भी पढ़ें: