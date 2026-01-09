ETV Bharat / state

IIT BHU ने विकसित की अपशिष्ट जल शोधन की नई तकनीक, बनाया 'रासायनिक स्पंज'

वाराणसी : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. संस्थान के वैज्ञानिकों ने औद्योगिक अपशिष्ट जल से विषैले रासायनिक रंगों को प्रभावी रूप से हटाने के लिए एक अत्यंत दक्ष, टिकाऊ एवं कम लागत वाला एडसोर्बेंट (शोषक पदार्थ) विकसित किया है.

शोध टीम ने लेयर्ड डबल हाइड्रॉक्साइड्स (LDH) आधारित एक उन्नत शोषक पदार्थ विकसित किया है, जो रासायनिक स्पंज की तरह कार्य करता है. यह नवाचार एक प्रभावी औद्योगिक समाधान के रूप में विकसित होने की प्रबल क्षमता रखता है.





आईआईटी, बीएचयू की शोध टीम ने लेयर्ड डबल हाइड्रॉक्साइड्स (LDH) आधारित एक उन्नत शोषक पदार्थ विकसित किया है, जो रासायनिक स्पंज की तरह कार्य करता है. एडसोर्प्शन विधि को जल शोधन के लिए कम लागत वाला समाधान माना जाता है, लेकिन अब तक उपलब्ध सामग्रियों में या तो दक्षता कम थी या उनका निर्माण अत्यधिक महंगा था. यह नई तकनीक इन दोनों चुनौतियों का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करती है. इस अनुसंधान का नेतृत्व प्रो. चंदन उपाध्याय और अमित बार, स्कूल ऑफ मटीरियल्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया, जबकि डॉ. राम शरण सिंह (रसायन अभियांत्रिकी विभाग) ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया.





प्रो. चंदन उपाध्याय ने बताया कि, शोध टीम ने इस सामग्री के निर्माण के लिये एक सरल एवं व्यावहारिक विधि विकसित की है, जिसमें पूर्व प्रचलित तकनीकों की तरह महंगे और विशेष उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती. सामान्य धातु नाइट्रेट्स एवं नियंत्रित ताप प्रक्रिया के उपयोग से यह तकनीक आर्थिक रूप से किफायती और पर्यावरण के अनुकूल बनती है.

उन्होंने बताया कि पेटेंट दस्तावेज के अनुसार, इस सामग्री का उच्च सतह क्षेत्रफल, गैर-विषाक्त प्रकृति एवं स्थायित्व इसे अपशिष्ट जल शोधन उद्योग के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाते हैं. भारत सरकार द्वारा IIT-BHU को इस एडसोर्बेंट सामग्री तथा इसकी निर्माण विधि दोनों के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है.





उन्होंने बताया कि यह स्वच्छ एवं किफायती औद्योगिक जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह शोध वस्त्र, प्रिंटिंग एवं औषधि उद्योगों से निकलने वाले अनुपचारित रासायनिक रंगों के जल स्रोतों में बड़े पैमाने पर निर्वहन जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है.