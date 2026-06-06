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IIT-NIT में नहीं मिला दाखिला तो न हों निराश! जानिए JoSAA काउंसलिंग की बारीकियां, जरूरी टिप्स और ट्रिक्स

JoSAA काउंसलिंग गाइड: देश के टॉप संस्थान और आईआईटी न मिलने पर करियर संवारने वाले उत्तर प्रदेश के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज.

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IIT-NIT और IIIT के लिए यूपी के ये टॉप सरकारी और प्राइवेट कॉलेज हैं विकल्प. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 2:27 PM IST

8 Min Read
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लखनऊ: जेईई एडवांस्ड 2026 के नतीजे घोषित होने के साथ ही देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश की दौड़ तेज हो गई है. उत्तर प्रदेश समेत देशभर के लाखों छात्र अब ज्वॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA) काउंसलिंग के जरिए अपने पसंदीदा कॉलेज और ब्रांच हासिल करने की तैयारी में जुट गए हैं. हालांकि हर छात्र को आईआईटी में सीट मिलना संभव नहीं होता, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सही रणनीति और समझदारी से किए गए विकल्प छात्रों के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं. पढ़िए श्वेता मिश्रा के संपादन के साथ संवाददाता खुर्शीद अहमद की खास रिपोर्ट...

विशेषज्ञों ने दी सलाह. (Video Credit; ETV Bharat)

IIT में सीटों का गणित और दाखिले का प्रॉसेस: देश के 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) में इस साल करीब 17,385 से अधिक सीटें उपलब्ध हैं. इन सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया जेईई मेन्स और जेईई एडवांस्ड के माध्यम से पूरी की जाती है.

सबसे पहले जेईई मेन्स में सफल होने वाले शीर्ष 2.5 लाख अभ्यर्थी जेईई एडवांस्ड परीक्षा में शामिल होने के पात्र बनते हैं. एडवांस्ड के परिणाम जारी होने के बाद रैंक के आधार पर JoSAA काउंसलिंग शुरू होती है, जिसके जरिए छात्रों को IIT, NIT, IIIT और अन्य सरकारी तकनीकी संस्थानों में सीटें आवंटित की जाती हैं.

क्या है JoSAA काउंसलिंग? ज्वॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA) देशभर के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम है. इसके माध्यम से 23 IIT, 32 NIT, 26 IIIT और 35 से अधिक सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों (GFTIs) में दाखिला दिया जाता है. यह प्रक्रिया आमतौर पर 5 से 6 ऑनलाइन राउंड में पूरी होती है. काउंसलिंग के दौरान छात्रों को ‘Freeze’, ‘Float’ और ‘Slide’ जैसे विकल्पों का चुनाव करना होता है, जिनकी सही समझ बेहतर सीट पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

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जानिए टॉप के कॉलेज (Photo Credit; ETV Bharat)

देश के शीर्ष IIT और NIT कॉलेज- (NIRF रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 5 IIT)

  1. IIT मद्रास
  2. IIT दिल्ली
  3. IIT बॉम्बे
  4. IIT कानपुर
  5. IIT खड़गपुर

देश के शीर्ष 5 NIT-

  1. NIT तिरुचिरापल्ली (त्रिची)
  2. NIT कर्नाटक, सूरथकल
  3. NIT राउरकेला
  4. MNNIT इलाहाबाद
  5. VNIT नागपुर

IIT न मिले तो भी करियर के कई मजबूत विकल्प- विशेषज्ञ रवि कुमार शर्मा का कहना है कि यदि किसी छात्र को IIT या शीर्ष NIT में सीट नहीं मिलती, तब भी उसके पास बेहतर करियर बनाने के कई विकल्प मौजूद हैं.

उत्तर प्रदेश के प्रमुख सरकारी और स्वायत्त संस्थान-

  1. HBTU कानपुर
  2. MMMUT गोरखपुर
  3. IET लखनऊ
  4. BIET झांसी
  5. KNIT सुल्तानपुर

राष्ट्रीय स्तर के अन्य प्रतिष्ठित संस्थान-

  1. IIIT इलाहाबाद
  2. IIIT लखनऊ
  3. BITS पिलानी
  4. VIT वेलोर

यूपी के प्रमुख निजी संस्थान-

  1. जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नोएडा
  2. शिव नादर यूनिवर्सिटी, दादरी
  3. ए.के.जी.ई.सी., गाजियाबाद

कटऑफ के किनारे पर हैं तो समझें Float और Slide का महत्व: निजी कोचिंग संस्थान के विशेषज्ञ रवि शर्मा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि जिन छात्रों की रैंक कटऑफ के आसपास है, उनके लिए ‘Float’ और ‘Slide’ विकल्प बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. उन्होंने बताया कि Float विकल्प तब चुनना चाहिए, जब छात्र वर्तमान में मिली सीट से संतुष्ट हो, लेकिन किसी बेहतर कॉलेज या बेहतर विकल्प मिलने की संभावना बनाए रखना चाहता हो. अगले राउंड में बेहतर विकल्प मिलने पर पुरानी सीट स्वतः समाप्त हो जाती है और नई सीट आवंटित हो जाती है. वहीं Slide विकल्प उन छात्रों के लिए उपयोगी है जो मिले हुए कॉलेज से संतुष्ट हैं, लेकिन उसी संस्थान में बेहतर ब्रांच प्राप्त करना चाहते हैं.

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जानिए टॉप के कॉलेज (Photo Credit; ETV Bharat)

रवि शर्मा ने कहा कि काउंसलिंग में बने रहने के लिए (seat acceptance fee) जमा करना अनिवार्य है. वर्तमान नियमों के अनुसार सामान्य और ओबीसी वर्ग के छात्रों को 40,000 रुपये और एससी-एसटी वर्ग के छात्रों को 20,000 रुपये जमा करने होते हैं.

राज्य स्तरीय कॉलेजों में प्रवेश के फायदे: कोचिंग विशेषज्ञ आदित्य का कहना है कि IIT न मिलने की स्थिति में AKTU और UPTAC काउंसलिंग के जरिए राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लेना एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के सरकारी संस्थानों में होम-स्टेट कोटा का लाभ मिलता है, जिससे बेहतर ब्रांच मिलने की संभावना बढ़ जाती है. इसके अलावा इन कॉलेजों की फीस अपेक्षाकृत कम होती है और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को ट्यूशन फीस वेवर (TFW) जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध रहती हैं.

ब्रांड से ज्यादा जरूरी हैं स्किल्स और सही ब्रांच: विशेषज्ञ आदित्य का मानना है कि आज के दौर में कॉलेज के नाम से अधिक महत्व छात्र की तकनीकी दक्षता, कोडिंग स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप का है. हाल के वर्षों के प्लेसमेंट आंकड़े बताते हैं कि कई बार किसी सामान्य कॉलेज से कंप्यूटर साइंस या आईटी की पढ़ाई करने वाला छात्र, शीर्ष संस्थानों की कोर ब्रांच के छात्रों से बेहतर पैकेज हासिल कर लेता है. इसलिए कॉलेज चुनते समय ब्रांच और करियर लक्ष्य को प्राथमिकता देना आवश्यक है.

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च्वॉइस फिलिंग और लॉकिंग में न करें ये गलतियां: लखनऊ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं तकनीकी शिक्षा विशेषज्ञ डॉ. मारुति मौर्य ने बताया कि JoSAA काउंसलिंग का सबसे महत्वपूर्ण चरण (choice filling) और (locking) है. छोटी सी चूक भी अच्छी रैंक वाले छात्र को मनचाहे कॉलेज और ब्रांच से दूर कर सकती है.

चॉइस का क्रम सोच-समझकर तय करें: JoSAA का एल्गोरिदम ऊपर से नीचे की ओर काम करता है. इसलिए सबसे पसंदीदा कॉलेज और ब्रांच को हमेशा सूची में सबसे ऊपर रखें, भले ही पिछले साल का कटऑफ आपकी रैंक से बेहतर रहा हो.

पर्याप्त विकल्प जरूर भरें: केवल 10-15 विकल्प भरना जोखिम भरा हो सकता है. उनका कहना है कि कम से कम 40 से 50 या उससे अधिक विकल्प भरने की सलाह देते हैं.

अपनी सूची को तीन भागों में बांटें-

  • ड्रीम कॉलेज
  • रियलिस्टिक विकल्प
  • सेफ विकल्प

मॉक सीट अलॉटमेंट का लाभ उठाएं: डॉ. मारुति मौर्य ने बताया कि फाइनल लॉकिंग से पहले जारी होने वाले मॉक अलॉटमेंट छात्रों को संभावित सीट का अंदाजा देते हैं. यदि परिणाम उम्मीद के अनुरूप न हों तो छात्र अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव कर सकते हैं.

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होम स्टेट कोटा और कैटेगरी का सही उपयोग करें: NIT में लगभग 50 प्रतिशत सीटें संबंधित राज्य के छात्रों के लिए आरक्षित होती हैं. ऐसे में अपने राज्य के NIT को प्राथमिकता देना लाभदायक साबित हो सकता है. साथ ही सभी आरक्षण संबंधी दस्तावेज तय प्रारूप और वैधता के अनुसार तैयार रखें.

ब्रांड बनाम ब्रांच का संतुलन समझें: छात्रों को यह तय करना होगा कि वे किसी शीर्ष IIT या NIT की कोर ब्रांच लेना चाहते हैं या किसी अच्छे NIT, IIIT अथवा अन्य संस्थान में कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी लोकप्रिय शाखा.

आखिरी समय की जल्दबाजी से बचें: डॉ. मारुति सलाह देते हैं कि अंतिम तिथि से पहले च्वॉइस को खुद मैनुअली लॉक करें और उसका प्रिंट या पीडीएफ सुरक्षित रखें. आवश्यकता पड़ने पर अंतिम समय सीमा से पहले OTP के जरिए च्वॉइस को अनलॉक कर दोबारा संपादित भी किया जा सकता है.

डॉक्टर मारुति का कहना है कि शुरुआती राउंड में सीट मिलने पर घबराकर तुरंत ‘Freeze’ विकल्प नहीं चुनना चाहिए. यदि आवंटित सीट आपकी पहली पसंद नहीं है तो ‘Float’ या ‘Slide’ विकल्प चुनकर आगे के राउंड में बेहतर कॉलेज या बेहतर ब्रांच मिलने की संभावना बनाए रखी जा सकती है. इंजीनियरिंग में सफलता का रास्ता केवल IIT से होकर नहीं गुजरता. सही संस्थान, सही ब्रांच और लगातार विकसित की गई तकनीकी स्किल्स किसी भी छात्र को बेहतरीन करियर और आकर्षक प्लेसमेंट तक पहुंचा सकती हैं.

(क्या आप भी इस साल JoSAA काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं? आपको कौन सा कॉलेज मिलने की उम्मीद है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं या अपनी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज जानने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें. इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जिनके बच्चों ने इस साल जेईई की परीक्षा दी है)

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