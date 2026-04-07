अब बिना एनिमल टेस्टिंग के होगी दवाओं की सटीक जांच, आईआईटी के छात्रों ने विकसित की तकनीक
आईआईटी आईएसएम में इन्वेंटिव 2026 में Organomic की अत्याधुनिक Organ-on-Chip तकनीक पेश की गई है.
Published : April 7, 2026 at 2:06 PM IST
धनबाद: आईआईटी (आईएसएम) धनबाद में आयोजित इन्वेंटिव 2026 कार्यक्रम के मंच पर एक ऐसी नवीन तकनीक सामने आई है, जो दवा परीक्षण और ड्रग डिस्कवरी की पूरी प्रक्रिया को बदल सकती है. आईआईटी मुंबई से जुड़े छात्रों और वैज्ञानिकों की टीम Organomic ने Organ-on-Chip आधारित प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो दवाओं की टेस्टिंग को अधिक सटीक, तेज और किफायती बनाने का दावा कर रही है.
दवा विकास की मौजूदा चुनौतियां
वर्तमान में नई दवा विकसित करने की प्रक्रिया बेहद महंगी और समय लेने वाली है. आंकड़ों के अनुसार, लगभग 90 प्रतिशत दवाएं क्लिनिकल ट्रायल के दौरान असफल हो जाती हैं. इसकी मुख्य वजह इंसानी शरीर के सटीक मॉडल की कमी और जानवरों पर परीक्षण (animal testing) पर अत्यधिक निर्भरता है. दुनिया भर में अब New Approach Methodologies (NAMs) की ओर तेजी से रुझान बढ़ रहा है, जिसमें जानवरों की जगह मानव-संबंधित मॉडल का उपयोग किया जाता है. Organomic की यह पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है.
Organ-on-Chip तकनीक क्या है?
Organomic टीम ने Organ-on-Chip तकनीक के जरिए इंसानी शरीर के विभिन्न अंगों के माइक्रोस्कोपिक मॉडल तैयार किए हैं. इनमें शामिल हैं:
- त्वचा (Skin)
- प्लेसेंटा (Placenta)
- रेटिना (Retina)
- ब्लड-ब्रेन बैरियर (Blood-Brain Barrier)
इन चिप्स पर दवाओं का परीक्षण कर उनके प्रभाव को रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सकता है, जो पारंपरिक तरीकों से कहीं अधिक विश्वसनीय परिणाम देता है.
टीम ने कई अभिनव डिवाइसेस विकसित किए हैं, जो दवा परीक्षण को और बेहतर बनाते हैं:
- Gradient Generator Device: एक साथ कई दवाओं या अलग-अलग सांद्रता की सटीक टेस्टिंग की सुविधा.
- Spheroid Generation Device: समान और नियंत्रित 3D सेल स्पेरॉइड्स तैयार करने की क्षमता.
- Barrier-on-Chip: शरीर के विभिन्न बैरियर सिस्टम (जैसे ब्लड-ब्रेन बैरियर) को सटीक रूप से मॉडल करना.
- Dynamic Deformation on Chip: बीमारियों की वास्तविक शारीरिक स्थिति को लैब में दोहराने की क्षमता.
ये सभी तकनीकें न सिर्फ परीक्षण की गुणवत्ता और सटीकता बढ़ाती हैं, बल्कि animal testing की आवश्यकता को भी काफी हद तक कम करती हैं.
पेटेंट और औद्योगिक उपयोग
यह तकनीक अब प्रयोगशाला से बाहर निकल चुकी है. Organomic ने अपनी कई तकनीकों को पेटेंट करा लिया है. वर्तमान में दो फार्मास्यूटिकल कंपनियां इसका उपयोग कर रही हैं. हालांकि, कानूनी बाध्यताओं के कारण टीम ने इन कंपनियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं.
टीम का नेतृत्व
इस महत्वाकांक्षी पहल का नेतृत्व प्रो. अभिजीत मजूमदार कर रहे हैं, जो केमिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. वे Bureau of Indian Standards (BIS) से भी जुड़े हुए हैं.
टीम के अन्य प्रमुख सदस्य:
- डॉ. देवाश्री जहागिरदार — Organ-on-Chip तकनीक और Regulatory Affairs की विशेषज्ञ
- सौम्या जायसवाल — मेडिकल डिवाइसेस और फार्मास्यूटिकल साइंसेज में विशेषज्ञता
उद्देश्य और भविष्य की संभावनाएं
टीम का मुख्य उद्देश्य human-relevant models तैयार करना है, ताकि दवा खोज की प्रक्रिया तेज हो सके और परिणाम अधिक विश्वसनीय बन सकें.
भारत में अभी तक स्वदेशी Organ-on-Chip प्लेटफॉर्म की कमी रही है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देश animal testing को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे में Organomic का यह प्रयास भारत को इस उभरते क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस तरह की तकनीकें बड़े पैमाने पर अपनाई गईं, तो भविष्य में दवा परीक्षण का स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है. कम लागत, कम समय और ज्यादा सटीकता के साथ नई दवाओं का विकास संभव हो सकेगा, जिससे मरीजों को जल्दी और बेहतर दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी.
ये भी पढ़ें:
IIT ISM इनवेंटिव 2026 का राज्यपाल ने किया उद्घाटन, बोले- नवाचार और शोध से तय होगा देश का भविष्य
IIT ISM धनबाद में सजेगा इनोवेशन का महाकुंभ, दो दिवसीय “इंवेंटिव 2026'' का होगा आयोजन, राज्यपाल करेंगे शिरकत