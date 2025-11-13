ETV Bharat / state

वृंदावन बांके बिहारी मंदिर पहुंची IIT रुड़की की टीम; दो दिन रुककर टीम तैयार करेगी सर्वे रिपोर्ट, जानें वजह

जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि सर्वे का काम किया जा रहा है. टीम की ओर से एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी.

वृंदावन बांके बिहारी मंदिर पहुंची IIT रुड़की की टीम
वृंदावन बांके बिहारी मंदिर पहुंची IIT रुड़की की टीम (Photo credit: Banke Bihari Temple Administration)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 5:07 PM IST

Updated : November 13, 2025 at 6:09 PM IST

मथुरा : वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने के लिए गुरुवार को रुड़की आईआईटी की टीम पहुंची. सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित हाईपावर कमेटी के सदस्यों ने मंदिर का सर्वे कराया. टीम दो दिन रहकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी.

जिलाधिकारी सीपी सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर आईआईटी रुड़की की टीम बांके बिहारी मंदिर के सर्वे करने के लिए पहुंची है. सेवानिवृत्त जज अशोक कुमार की अध्यक्षता में मंदिर का सर्वे कराया जा रहा है. मंदिर कमेटी के सदस्यों के ओर से सर्वे का काम किया जा रहा है.

जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की गई हाईपावर कमेटी, जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त अशोक कुमार हैं. कमेटी ने तय किया था जो बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था सुरक्षा और इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं. दो दिवसीय दौरे पर आईआईटी रुड़की की टीम बांके बिहारी मंदिर पहुंची है. सर्वे का काम किया जा रहा है. टीम की ओर से एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी. श्रद्धालुओं को और अच्छी बेहतर सुविधा कैसे मिले. न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में और भी कई निर्णय लिए गए हैं, उनका अनुपालन कराया जाएगा.

बता दें कि पिछले दिनों हाई पावर कमेटी ने अपनी बैठक के दौरान कहा था कि मंदिर का सर्वे करना बहुत जरूरी है. मंदिर कितना मजबूत है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा मंदिर में और क्या बदलाव हो सकते हैं. आईआईटी रुड़की की टीम सर्वे होना जरूरी है. इसके तहत आठ सदस्य टीम बाकी बिहारी मंदिर पहुंची है.



लाखों श्रद्धालु मंदिर में हर रोज करते हैं दर्शन : बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए हर रोज भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंचते हैं. तीज त्योहार पर यह संख्या लाखों में पहुंच जाती है. जिसके चलते प्रशासन को एकल मार्ग की व्यवस्था बनानी पड़ती है.

