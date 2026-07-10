IIT रुड़की में हुआ जलभराव तो छात्रों को सूझी मस्ती, अनोखी नाव में किया 'छई छप्पा छई'
मूसलाधार बारिश से आईआईटी रुड़की कैंपस में जलभराव हो गया था, इंजीनियरिंग के छात्रों ने इस मौके पर नौकायन पर हाथ आजमाया
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 10, 2026 at 3:17 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में स्थित आईआईटी रुड़की (IIT ROORKEE) में बारिश से कई जगह जलभराव हो गया. छात्रों ने इसे परेशानी नहीं बल्कि एक यादगार पल बना दिया. दरअसल, आईआईटी के छात्रों ने एक अनोखी नाव बनाई और छात्रावास के बाहर नाव चलाकर बारिश का आनंद लिया. आईआईटी के छात्रों की मौज-मस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो को देखकर लगता है कि आईआईटी रुड़की में इंजीनियरिंग के साथ-साथ 'बोटिंग' की भी प्रैक्टिकल क्लास शुरू हो गई है.
मूसलाधार बारिश से आईआईटी रुड़की में भरा पानी: दरअसल, मानसून की पहली ही तेज बारिश प्रदेश में आफत बनकर बरसी है. कहीं पर तो इस बारिश ने लोगों के मकान छीन लिए और काफी कॉलोनियों में कई फीट तक हुए जलभराव के कारण लोगों के घरों में पानी भर गया. इससे मकानों में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया. मूसलाधार हुई इस बारिश का असर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की में भी देखने को मिला है.
आईआईटी के छात्रों ने जलभराव में चलाई अनोखी नाव: मूसलाधार हुई बारिश के चलते आईआईटी कैंपस में जगह-जगह जलभराव हो गया. इसी बीच आईआईटी के छात्रों का एक अनोखा और मजेदार अंदाज भी सामने आया है. दरअसल, जलभराव की स्थिति को आपदा मानने के बजाए अवसर में बदलते हुए आईआईटी के छात्रों ने पानी में बाकायदा नाव उतार दी. जलभराव के पानी में नाव चलाकर बारिश का जमकर आनंद लिया.
आईआईटी छात्रों का नाव चलाते वीडियो हुआ वायरल: आईआईटी के छात्रों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. हॉस्टल के छात्रों द्वारा नाव चलाने और अन्य छात्रों के बारिश में मस्ती करने के इस वीडियो को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. हालांकि दिन भर हुई इस बारिश ने शहर की रफ्तार तो थामे रखा. लेकिन आईआईटी रुड़की के छात्रों के लिए ये दिन यादगार पल बन गया. छात्रों ने छात्रावास के बाहर वाटर प्रूफ लकड़ी प्लास्टिक मिश्रित बोर्ड (Wood Plastic Composite) की नाव बनाकर बरसात के पानी में चलाई और खूब मस्ती की.
आईटीआई रुड़की की मीडिया सेल प्रभारी सोनिका श्रीवास्तव ने वायरल वीडियो की पुष्टि करते हुए बताया कि वीडियो आईआईटी रुड़की का है. बच्चे बारिश का आनंद ले रहे हैं.