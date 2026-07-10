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IIT रुड़की में हुआ जलभराव तो छात्रों को सूझी मस्ती, अनोखी नाव में किया 'छई छप्पा छई'

बारिश में इंजीनियरिंग के छात्रों की मस्ती ( Photo Source- IIT Students )