ककोलत जलप्रपात में IIT रुड़की के छात्र की डूबने से मौत
ककोलत जलप्रपात में एक बार फिर से हादसा हुआ है. गहरे पानी में जाने से आईआईटी के छात्र की मौत हो गई है. पढ़ें खबर
Published : May 20, 2026 at 4:57 PM IST
नवादा : बिहार के ककोलत जलप्रपात में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां IIT रुड़की के एक छात्र की नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई. घटना के 18 घंटे बीत जाने के बावजूद अब तक शव का पता नहीं चल सका है, जिससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और इलाके में सनसनी फैल गई है.
ककोलत जलप्रपात में IIT का छात्र डूबा : नवादा के थाली थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के बेलधा गांव निवासी धर्म राज की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.
क्या है पूरा मामला? : मिली जानकारी के अनुसार, धर्म राज अपने दोस्तों के साथ ककोलत जलप्रपात घूमने गया था. इसी दौरान वह पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में बने गहरे पानी वाले स्थान पर नहाने चला गया. बताया जा रहा है कि अचानक गहराई में चले जाने के कारण वह डूब गया. जिस स्थान पर हादसा हुआ, वहां पानी काफी गहरा बताया जा रहा है.
शव की बरामदगी नहीं हो पायी है : मृतक धर्म राज (पिता-हेमंत राज) IIT रुड़की से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. हालांकि शव की बरामदगी नहीं हो सकी है. पुलिस के साथ स्थानीय गोताखोरों द्वारा तलाश जारी है.
'लाश कहीं नीचे जाकर फंस गयी है' : थाली थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस घटना में स्थानीय गोताखोरों द्वारा शव की तलाश की गई, लेकिन अभी तक शव बरामद नहीं हो सका है. लाश कहीं नीचे जाकर फंस गयी है. अधिक विस्तृत जानकारी नवादा आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी जाएगी.
''NDRF (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) की टीम बिहटा से नवादा के लिए रवाना हो चुकी है. इसके बाद वह प्रशिक्षित टीम शव को बाहर निकाल पाएगी.''- अमरीश कुमार, कर्मचारी, नवादा आपदा प्रबंधन विभाग
परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल : इधर घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. बेलधा गांव सहित पूरे इलाके में मातमी छाया हुआ है. परिवार वाले धर्म राज के लिए तड़प रहे हैं. लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.
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