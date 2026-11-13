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संदिग्ध परिस्थितियों में आईआईटी रुड़की के छात्र की मौत, हॉस्टल के कमरे में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

आईआईटी रुड़की ( ETV Bharat )

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें छात्र ने जिंदगी से परेशान होने और जीवन का आनंद नहीं उठा पाने की बात लिखी है. पुलिस के मुताबिक आयुष राजोरिया गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन का रहने वाला था. वह आईआईटी रुड़की में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था और सेकंड ईयर का छात्र था.