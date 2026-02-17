ETV Bharat / state

गंगनगर से हफ्तेभर बाद मिला IIT रुड़की के छात्र का शव, परिजनों में मचा कोहराम

आशीष शुक्ला को ढूंढ़ने के लिए 20 प्रोफेशनल्स गोताखोर के साथ कई लोगों की टीम लगाई गई थी.

IIT ROORKEE STUDENT BODY RECOVERED
हफ्तेभर बाद मिला IIT रुड़की के छात्र का शव (ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

February 17, 2026

रुड़की: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की के छात्र आशीष शुक्ला का शव मोहम्मदपुर झाल से बरामद कर लिया गया है. जिसके बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शव मिलने की जानकारी मिलते ही आशीष शुक्ला के परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है. परिजनों में मातम का माहौल है.

बता दें बीती 11 फरवरी बुधवार के दिन (IIT ROORKEE) आईआईटी रुड़की एमबीए द्वितीय वर्ष का छात्र आशीष शुक्ला निवासी बनारस उत्तर प्रदेश, अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया था. इस दौरान वह नगर निगम स्थित गंगनहर किनारे बने वाल्मीकि घाट पर बैठा हुआ था. इसी बीच उसका पैर फिसल गया. उसका संतुलन बिगड़ने से वह गंगनहर में जा गिरा. इस दौरान कुछ लोगों ने उसे बचाने का प्रयास भी किया. वह पानी के तेज बहाव में बहकर लापता हो गया. जिसके बाद से ही एसडीआरएफ, आर्मी, गोताखोर और पुलिस गंगनहर में सर्च ऑपरेशन चलाकर उसकी तलाश कर रही थी.

इस दौरान नहर का पानी भी बंद कराया गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका. उसके बाद दोबारा से 16 फरवरी सोमवार के दिन भी गंगनहर का पानी बंद कराया गया. बंगाल इंजीनियर ग्रुप के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, आपदा प्रबंधन और जल पुलिस की टीमें छात्र की तलाश के लिए 20 प्रोफेशनल गोताखोरों की वेशष टीम मौके पर पहुंची. कुल मिलाकर करीब 100 सदस्यीय टीम ने छात्र की तलाश के लिए गंगनहर के अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया. संभावित स्थानों पर जाल भी डाले गए. जिसके बाद मंगलवार की सुबह मोहम्मदपुर झाल क्षेत्र में छात्र का शव दिखाई देने की सूचना मिली.

सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची. शव को बाहर निकाला गया. इसके बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया. छात्र के शव मिलने की खबर जैसे ही उसके परिजनों को मिली तो परिवार में कोहराम मच गया. इसी के साथ आईआईटी रुड़की के छात्र-छात्राओं में भी शोक व्याप्त है. संस्थान प्रबंधन ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है. उधर, आशीष शुक्ला के असामयिक निधन से क्षेत्र में भी शोक की लहर है.

दरअसल, इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर गंगनहर के तेज बहाव के खतरों को उजागर कर दिया है. स्थानीय प्रशासन समय-समय पर लोगों को नहर में न उतरने की चेतावनी भी देता रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं. पुलिस अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे गंगनहर के किनारे सावधानी बरतें. प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने से बचें.'

